Qualco: Στόχος νέες εξαγορές - Προοπτικές και προκλήσεις

Η Qualco μπαίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 με γεμάτη φαρέτρα. Οι στοχευμένες εξαγορές, οι στρατηγικές συνεργασίες και οι τεχνολογικές της επενδύσεις συνθέτουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να σταθεί σε διεθνές επίπεδο.

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 καταδεικνύουν την ισχυρή και πειθαρχημένη υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων και επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος Qualco βρίσκεται σε καλή θέση για να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους του», είπε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Ορέστης Τσακαλώτος στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου.

Να σημειώσουμε ότι η κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2024, με την διοίκηση να εκτιμά ανάπτυξη την επίτευξη περί τα 15%, ακόμη και εν μέσω ασταθών συνθηκών. Υπήρξε αύξηση τζίρου κατά 18% στα έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 89 εκατ. ευρώ, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 13 εκατ. ευρώ.

To περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατέγραψε υπεραπόδοση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας το 21% σε επίπεδο δωδεκαμήνου. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι ευθυγραμμισμένη με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς, που όριζε περίπου 20% περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εντός διετίας. Το κόστος πωλήσεων παραμένει στο 56%, σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της Qualco παραμένουν οι στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο όμιλος έχει δείξει ότι δεν προχωρά σε κινήσεις απλώς για λόγους μεγέθους, αλλά επιλέγει εταιρείες και συνεργασίες που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό του, ενισχύουν την τεχνολογική του βάση και ανοίγουν δρόμους σε νέους κλάδους.

Σίγουρα ξεχωρίζουν στα επιτεύγματα του πρώτου εξαμήνου το δεκαετές συμβόλαιο με την ΔΕΗ ύψους 600 εκατ. ευρώ, αλλά και η εξαγορά της Empedus σε ποσοστό 100% και της Cenobe κατά 50,1%. Η Empedus ενισχύει τις δυνατότητες του ομίλου σε λύσεις πληροφορικής υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η Cenobe δίνει πρόσβαση σε καινοτόμες εφαρμογές που έχουν σαφές περιθώριο διεθνοποίησης. Παράλληλα, η αύξηση της συμμετοχής στην Indice στο 50,1% δείχνει πρόθεση για μεγαλύτερο έλεγχο και αξιοποίηση της δυναμικής της εταιρείας.

Επέκταση σε αγορές με υψηλό δυναμικό

Η διεθνοποίηση παραμένει βασικός στόχος της Qualco, με παρουσία πλέον σε επτά χώρες εκτός Ελλάδας. Σημαντικό είναι ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται σε αγορές χαμηλού ρίσκου, αλλά τολμά να εισέλθει σε περιβάλλοντα με μεγάλες προοπτικές, όπως η Μέση Ανατολή και η Ιαπωνία. Η προσθήκη τεσσάρων ξένων τραπεζών στη λίστα των νέων πελατών επιβεβαιώνει ότι η Qualco έχει αποκτήσει φήμη αξιόπιστου συνεργάτη σε διεθνές επίπεδο.

Οι στοχευμένες συνεργασίες, ειδικά στον τομέα του real estate και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, φέρνουν τον όμιλο σε θέση να προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν χρηματοοικονομική τεχνογνωσία με ψηφιακές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα μείγμα που δύσκολα βρίσκει κανείς συγκεντρωμένο σε άλλους παίκτες της αγοράς.

Η στρατηγική στο real estate

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το Uniko, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για το real estate, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για μια end-to-end λύση που καλύπτει από την αναζήτηση ακινήτου έως τη χρηματοδότησή του, ενσωματώνοντας τεχνολογίες όπως οι αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις και οι διασταυρωμένοι νομικοί έλεγχοι.

Η Qualco εδώ δεν περιορίζεται στην παροχή ενός marketplace. Εισάγει μια έξυπνη διαδικασία αγοραπωλησίας που μειώνει τον χρόνο, αυξάνει τη διαφάνεια και ενισχύει την εμπιστοσύνη τόσο των πωλητών όσο και των αγοραστών. Η συνεργασία με την Εθνική προσφέρει το κύρος της τραπεζικής αξιοπιστίας, ενώ η τεχνολογική βάση της Qualco δίνει την απαραίτητη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.