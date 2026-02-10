Ψήψος εμπιστοσύνης στη συνένωση ΟΠΑΠ - Allwyn

Μέτοχοι που εκπροσωπούν μόλις το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, καθώς δεν συμφωνούσαν με τη συνένωση με την Αllwyn. Στη συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου είχε αντιταχθεί περίπου το 14% του μετοχικού κεφαλαίου (50.154.474 μετοχές) αλλά όπως ενημέρωσε ο ΟΠΑΠ, χθες που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να ασκηθεί το δικαίωμα εξόδου, μέτοχοι κάτοχοι 23.959.850 μετοχών (6,7% του ΜΚ εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) άσκησαν το δικαίωμα και ως αντάλλαγμα θα λάβουν 19,04 ευρώ ανά μετοχή.

Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρεται, αναδεικνύει την ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων και την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκεπτικό της συναλλαγής. Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου ανέρχεται σε 456 εκατομμύρια.

Το ποσό του χρηματικού ανταλλάγματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ, θα τεθεί σε ισχύ.

Η Allwyn έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα για την καταβολή του ποσού του χρηματικού ανταλλάγματος και έχει προβεί σε διευθετήσεις με τον ΟΠΑΠ, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση και η ρευστότητα που έχουν δεσμευτεί θα είναι διαθέσιμες στη συνενωμένη εταιρεία, για το σκοπό της καταβολής του ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος.

Επιπλέον, η Allwyn θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για μια πιθανή χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις (senior secured financing) από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτήσει μέσω αυτής την καταβολή του ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος, αντί για τους προαναφερθέντες δεσμευμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου ομίλου στα τυχερά παιχνίδια παγκοσμίως

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ επιβεβαιώνουν ότι οι υπόλοιπες ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης προχωρούν όπως αναμενόταν και περιμένουν ότι οι εγκρίσεις αυτές θα ληφθούν και οι προϋποθέσεις θα ικανοποιηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παρόχου λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Το επόμενο βασικό βήμα για τη συναλλαγή είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Ο ΟΠΑΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας του. Μετά από αυτό, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠΑΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), εκ των οποίων το 78,4% θα κατέχεται έμμεσα από τον Όμιλο KKCG και το 21,6% θα αποτελεί την ελεύθερη διασπορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατέχει η J&T ARCH3, σημερινός μέτοχος μειοψηφίας στην Allwyn).

Τι δήλωσαν οι επικεφαλής της Allwyn και του ΟΠΑΠ

Σχολιάζοντας την παραπάνω εξέλιξη, ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε: «Το ποσοστό των μετόχων που επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος – το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 6,7% των μετόχων του ΟΠΑΠ – αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στα οφέλη αυτής της συναρπαστικής συναλλαγής.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι υπόλοιποι μέτοχοι θα είναι επενδυτές στη συνενωμένη εταιρεία. Προχωράμε καλά προς την ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ – ένα σημαντικό ορόσημο, που θα μας τοποθετήσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε, προσφέροντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας»

Ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, καθώς και για την ευρεία εμπιστοσύνη που έδειξαν οι μέτοχοι στα οφέλη της συναλλαγής. Πρόκειται για μια κομβική εξέλιξη που θα αναδιαμορφώσει το μέλλον του κλάδου μας, θα οδηγήσει στην εισαγωγή ενός κορυφαίου παγκόσμιου παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τους εταίρους μας».