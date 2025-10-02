Profile: Focus στην Κυβερνοασφάλεια με την εξαγορά της Algosystems

Η ανακοίνωση της Profile για την πρόθεσή της να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό τουλάχιστον 85% στην Algosystems σηματοδοτεί μια στρατηγική κίνηση. Η εξαγορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά τεχνολογίας βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν συστηματικά σε ψηφιακό μετασχηματισμό, λύσεις κυβερνοασφάλειας και καινοτόμες υποδομές.

Για την Profile, η ενσωμάτωση της Algosystems δεν αποτελεί απλώς μια επέκταση σε επίπεδο μεγέθους, αλλά κυρίως μια επένδυση σε τεχνογνωσία, υποδομές και εξειδικευμένα στελέχη. Όπως τονίζει η Διοίκηση της εταιρείας, η υλοποίηση της συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Να σημειώσουμε ότι η Algosystems, με παρουσία σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην αγορά, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους παρόχους λύσεων πληροφορικής, αυτοματισμού και μετρολογίας. Διαθέτει εμπειρία σε ολοκληρωμένα έργα μεγάλης κλίμακας, σημαντικό πελατολόγιο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και διαπιστευμένα εργαστήρια μετρολογίας που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία. Η είσοδος της Profile σε αυτή τη δραστηριότητα ανοίγει νέους δρόμους διαφοροποίησης, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της και επιτρέποντάς της να προσφέρει μια πλήρη γκάμα λύσεων, από το χρηματοοικονομικό λογισμικό και τα εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης, μέχρι τις προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και την κυβερνοασφάλεια.

Επιπλέον, η Algosystems φημίζεται για τη συνέπεια και την υψηλή διατήρηση πελατών, γεγονός που προσδίδει άμεση αξία στην Profile μέσω της διεύρυνσης της βάσης πελατών και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της.

Παράλληλα, η συνεργία που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στα προϊόντα της Profile και τις υπηρεσίες της Algosystems εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς. Επιπρόσθετα, η Profile αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένα τμήματα αγοράς, όπως η μετρολογία και ο βιομηχανικός αυτοματισμός, που μέχρι σήμερα δεν κάλυπτε, ενώ η Algosystems ενισχύεται από την οργανωτική δομή και την εξαγωγική εμπειρία της Profile.

Ποια είναι η Algosystems

Η Algosystems είναι μία ελληνική εταιρεία με μακρά παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με έδρα την Καλλιθέα Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό να προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναζητούσαν σύγχρονα εργαλεία αυτοματισμού, μετρολογίας και πληροφοριακών συστημάτων. Από τα πρώτα της χρόνια ανέπτυξε μία φήμη αξιοπιστίας και τεχνογνωσίας, γεγονός που της επέτρεψε να καθιερωθεί ως στρατηγικός συνεργάτης μεγάλων εταιρειών, οργανισμών και βιομηχανιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με το πέρασμα του χρόνου, η Algosystems εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της με λύσεις πληροφορικής, ενοποιημένων επικοινωνιών, συστημάτων ασφαλείας, αλλά και υπηρεσίες διακριβώσεων και μετρήσεων, που αποτελούν σημαντικό πυλώνα της δραστηριότητάς της.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι η πολυδιάστατη τεχνογνωσία της. Η δραστηριότητά της καλύπτει τομείς όπως τα δίκτυα υποδομών πληροφορικής, ο αυτοματισμός και ο έλεγχος εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των πελατών, αλλά και η κυβερνοασφάλεια, με εξειδικευμένες υπηρεσίες παρακολούθησης και προστασίας συστημάτων μέσω Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC). Παράλληλα, μέσω της Algosystems Calibrations, δραστηριοποιείται δυναμικά στη μετρολογία, προσφέροντας διακριβώσεις εξοπλισμού με διεθνείς πιστοποιήσεις, γεγονός που διασφαλίζει υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των συνεργατών της.

Η εταιρεία έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω στην καινοτομία και την πελατοκεντρική προσέγγιση. Περισσότερο από το 90% των πελατών της επιλέγει να συνεχίσει τη συνεργασία, στοιχείο που αντανακλά την υψηλή ικανοποίηση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πέρασμα των ετών έχει αποσπάσει διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και η αναγνώριση ως Superbrand για την ελληνική αγορά τεχνολογίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή της θέση στον κλάδο. Παράλληλα, η Algosystems επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, θεωρώντας ότι η τεχνολογική πρόοδος συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων.