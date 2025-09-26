Premia Properties: Σταθερή ανάπτυξη με αιχμή τα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες - Guidance και προοπτικές

Η στρατηγική επικέντρωση σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, ενώ η σταθερή καθοδήγηση δείχνει πρόθεση ισορροπίας ανάμεσα σε ανάπτυξη και χρηματοοικονομική πειθαρχία.

Η Premia Properties το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 86% και υπερ-διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας. Παρά τα θετικά αυτά μεγέθη, η διοίκηση επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητο το guidance για το σύνολο της χρήσης, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση για έσοδα 34-35 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA (Adjusted EBITDA) 22-23 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικό πρόγραμμα σε πλήρη εξέλιξη

Η Premia διαχειρίζεται πλέον 67 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 496 χιλ. τ.μ., με την αξία του χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται σε 536,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024. Η μικτή απόδοση των ακινήτων (gross yield) έφθασε στο 7,2%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WAULT) διαμορφώθηκε σε 9,4 έτη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά εξαγορών που περιλαμβάνουν το οινοποιείο Σεμέλη με τους αμπελώνες του, γραφειακό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα μισθωμένο στη Σπανός ΑΕ, καθώς και δύο κτίρια σε Λάρισα και Ξάνθη προς μετατροπή σε φοιτητικές κατοικίες. Παράλληλα, πώλησε τρία μη στρατηγικά ακίνητα (δύο οικόπεδα και ένα οικιστικό ακίνητο στην Πάρο), με κέρδος 0,9 εκατ. ευρώ.

Η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς και στο τρίτο τρίμηνο, όπου η Premia ολοκλήρωσε συναλλαγές ύψους 73 εκατ. ευρώ, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες Νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί. Με βάση τον προγραμματισμό, το συνολικό επενδυτικό πλάνο του 2025 ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί περί τα 110 εκατ.

Οικονομικές επιδόσεις

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 17,9 εκατ. ευρώ, έναντι 9,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 11,2 εκατ. ευρώ από 5,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 109%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 19,1 εκατ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου, κυρίως λόγω μειωμένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες (4 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ). Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, από 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η καθαρή θέση του Ομίλου ενισχύθηκε σε 203,1 εκατ. ευρώ, έναντι 198,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ το συνολικό ενεργητικό έφθασε τα 558 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 323,6 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Net Loan-to-Value (Net LTV) να διαμορφώνεται σε 60,3% από 57,9% στο τέλος του 2024.

Χρηματοδοτική θωράκιση

Ιδιαίτερη σημασία για την Premia είχε η ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση και διεύρυνε το free float, προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές υψηλού κύρους.

Παράλληλα, η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας αναβαθμίστηκε τον Σεπτέμβριο από την ICAP CRIF σε ΑΑ (από Α τα τελευταία τρία χρόνια), κατατάσσοντάς την στην κατηγορία πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Η διοίκηση τονίζει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να εξασφαλίσει ανταγωνιστικούς όρους δανεισμού και να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση από τα υψηλά επιτόκια.

Guidance και προοπτικές

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η Premia θέτει ως προτεραιότητα την πιστή υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση ποιοτικών ακινήτων εισοδήματος με υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές.

Οι βασικοί κλάδοι ενδιαφέροντος παραμένουν τα ξενοδοχεία, η φοιτητική κατοικία και τα logistics/βιομηχανικά ακίνητα, με την εταιρεία να εξετάζει επιλεκτικά την είσοδο και σε άλλους τομείς με αναπτυξιακές προοπτικές. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες, διατηρώντας ευελιξία για τυχόν αναπροσαρμογές στη στρατηγική της.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε την καθοδήγηση για το σύνολο του 2025, εκτιμώντας συνολικά έσοδα 34-35 εκατ. ευρώ και Adjusted EBITDA 22-23 εκατ. ευρώ. Η επιλογή να μην αναθεωρηθεί το guidance, παρά τις ισχυρές επιδόσεις του εξαμήνου, δείχνει συντηρητική προσέγγιση και στόχο τη διατήρηση αξιοπιστίας απέναντι στην αγορά.