Premia: Το ομόλογο και η αξία χαρτοφυλακίου 1 δισ, μέσω ξενοδοχείων και φοιτητικών κατοικιών

Ξεκινά σήμερα 31/3 και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου η δημόσια προσφορά της Premia Properties αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 150 εκατ. (με ελάχιστο ποσό 105 εκατ.), διάρκειας 7 ετών με το εύρος απόδοσης του νέου ομολόγου να κυμαίνεται από 4,1% έως 4,4%.

Η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ συμφερόντων των αδελφών Γεωργιάδη με στόχο την αύξηση της αξίας χαρτοφυλακίου από 690 εκατ. στο τέλος του 2025 στο 1 δις., ενδεχομένως και εντός του 2026, θα δώσει έμφαση στα ξενοδοχεία και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (φοιτητικές κατοικίες), ενώ προτίθεται να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό του σε νέες κατηγορίες, αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου του ως προς τη χρήση των ακινήτων.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπολογίζεται για τις 9 Απριλίου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας περίπου 50 εκατ. από τα κεφάλαια που θα διατεθούν για τις νέες επενδύσεις θα αντληθούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από το νέο ομόλογο. Να σημειωθεί εδώ ότι 100 εκατομμύρια από τα 150 εκατ. που στοχεύει να αντλήσει από το ομόλογο η Premia θα αποπληρώσουν ομόλογο με επιτόκιο 2,8% που θα έληγε τον Ιανουάριο του 2027.

Όπως ανέφερε χθες κατά την διάρκεια παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών η διοίκηση και συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Μαρκάζος, «Το πλάνο συνεχίζεται με προτεραιότητα τις επενδύσεις σε ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες. Στις φοιτητικές εστίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά. Σύντομα θα πιάσουμε στο στόχο της αξίας χαρτοφυλακίου 1 δισ. ευρώ, πιθανότατα έως το τέλος του 2026, ώστε να γίνουμε ορατοί στην ευρωπαϊκή κοινότητα επενδυτών.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης η διοίκηση αναφέρθηκε στις προοπτικές για το τρέχον έτος ονοματίζοντας και τις μεγάλες επενδύσεις που παίρνουν σειρά. Σε αυτές εντάσσονται η ανάπτυξη και λειτουργία των Gaia Palace & Royal Hotels στο Μαστιχάρι της Κω, συνολικής δυναμικότητας 466 κλειδιών, προϋπολογισμού 73 εκατομμυρίων που ολοκληρώνεται το 2027. Τα ξενοδοχεία αποτελούν το 35% του χαρτοφυλακίου της Premia ωστόσο αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί ακόμα και στο 50%-60%, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας

Την ίδια ώρα εντός του 2026 τοποθετείται η ανάπτυξη του βασικού και πρώτου μεγάλου εκθεσιακού κέντρου της Tesla στη Βάρης – Κορωπίου επένδυση 5 εκατ. ευρώ και η απόκτηση ή ανακατασκευή έξι κτιρίων φοιτητικών εστιών σε Αττική, Ξάνθη, Ιωάννινα, Βόλο και Ρόδο.

Στις φοιτητικές εστίες που αναφέρθηκαν η επένδυση φθάνει τα 36 εκατ. ευρώ και θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο της Premia 400 φοιτητικά δωμάτια, συγχρηματοδοτούμενη κι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μακροπρόθεσμος στόχος της Premia για τις φοιτητικές εστίες είναι να φτάσει τα 2.000 δωμάτια.

Στον κλάδο των logistics, επίκειται πώληση της αποθήκης της Seagull στη Σίνδο, έναντι 15 εκατομμυρίων.

Στρατηγική επιλογή επίσης για την Premia είναι η συνεργασίθα με εγχώριες τράπεζες για την ανάληψη και διαχείριση επιλεγμένου πακέτου ακινήτων από τα assets των ιδρυμάτων (real estate owned - ROE) που θα ταιριάζουν με το προφίλ της. Η εισηγμένη έχει ήδη συνεργασία με την Alpha αλλά και τις Dimand, EBRD μέσω του Skyline, ενώ γίνονται επαφές και με άλλες, με πιο ώριμη την επαφή με την Πειραιώς για συνεργασία σε πακέτο ακινήτων αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ αλλά για την ώρα δεν είναι κάτι σε προχωρημένο επίπεδο.

«Οι εξελίξεις μας ανησυχούν μεν, αλλά από το 2020 έχουμε συνηθίσει στις αναταράξεις. Προχωράμε με τα δεδομένα που έχουμε και όχι με αυτά που θα ευχόμασταν να έχουμε. Ευελπιστούμε ότι θα επενδύσουμε για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερες αποδόσεις», είπε ο κ. Μαρκάζος, προσθέτοντας πως μπορεί το pipeline να προβλέπει επενδύσεις σε 24 μήνες, αλλά θα ολοκληρωθούν νωρίτερα. Επίσης, το μέρισμα για τη χρήση του 2025 εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί σε περίπου 0,06 ευρώ, εφόσον διπλασιάστηκαν τα κέρδη.

Η αξία των ακινήτων της ΑΕΕΑΠ και το μετοχολόγιο

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η ΑΕΕΑΠ διαθέτει 65 επενδυτικά ακίνητα κατά την 31.12.2025 συνολικής εκτιμηθείσας αξίας €626,36 εκατ. Ο Όμιλος συμμετέχει επίσης σε κοινοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε €31,25 εκατ. κατά την 31.12.2025. Περαιτέρω, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας JPA, δυνάμει της Σύμβασης ΣΔΙΤ (Partnership Agreement) μεταξύ της JPA με την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ο Όμιλος διαχειρίζεται τη λειτουργία και συντήρηση 10 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής για 27 έτη (έως το 2041).

Τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα της 31.12.2025 δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου €35,41 εκατ. ενώ την 31.12.2024 σε περίπου €29,57 εκατ., ενώ η απόδοση κυμαίνεται σε 7,0% και η Πληρότητα σε 99,7%.

Επιπλέον, τα έσοδα από μισθώματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 87,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για την χρήση 01.01-31.12.2025. H σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ( «WAULT») ανέρχεται σε 10,76 έτη κατά την 31.12.2025. Λαμβάνοντας υπόψη την μίσθωση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στην Ελευσίνα, Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου με μισθωτή την εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των €37,45 εκατ., η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου («WAULT») ανέρχεται σε 10,51 έτη, ενώ η απόδοση στο 7,1%. Αναφορικά με την προέλευση των Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων, κατά την 31.12.2025, το 38% προέρχεται από ξενοδοχεία, το 23% από ακίνητα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics centre), το 14% από ακίνητα γραφείων, το 7% από βιομηχανικά ακίνητα, το 5% από ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία), το 8% από εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, και το 5% από εμπορικά ακίνητα (big boxes).

Τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα της 31.12.2025 δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου €35,41 εκατ. ενώ την 31.12.2024 σε περίπου €29,57 εκατ., ενώ η απόδοση κυμαίνεται σε 7,0% και η Πληρότητα σε 99,7%. Επιπλέον, τα έσοδα από μισθώματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 87,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για την χρήση 01.01-31.12.2025. H σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου («WAULT») ανέρχεται σε 10,76 έτη κατά την 31.12.2025. Αναφορικά με την προέλευση των Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων, κατά την 31.12.2025, το 38% προέρχεται από ξενοδοχεία, το 23% από ακίνητα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics centre), το 14% από ακίνητα γραφείων, το 7% από βιομηχανικά ακίνητα, το 5% από ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία), το 8% από εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, και το 5% από εμπορικά ακίνητα (big boxes).



Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου (μισθωμένα και μη), τα οποία εμπίπτουν στον κλάδο των ξενοδοχείων αναλογούν στο 37% της συνολικής αξίας αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου ακινήτων με ημερομηνία 31.12.2025, και αντίστοιχα στον κλάδο των logistics στο 23%.

Επιπλέον, ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες. Πιο αναλυτικά, τον Φεβρουάριο του 2026 ο Όμιλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μίσθωσης και αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στην Ελευσίνα, Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου με μισθωτή την εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.». Λαμβανομένου υπόψη του νέου συμβολαίου, τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των €37,45 εκατ., η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου («WAULT») ανέρχεται σε 10,51 έτη, ενώ η απόδοση στο 7,1%.

Οι βασικοί μέτοχοι της Premia, ήτοι μέτοχοι με ποσοστό >5% των δικαιωμάτων ψήφου, με βάση το μετοχολόγιο της Εταιρείας με ημερομηνία 19.03.2026, είναι: (α) Sterner Stenhus Greece AB, κάτοχος 42.264.824 μετοχών (ήτοι, 33,41% του συνόλου των μετοχών), (β) Fastighets AB Balder, κάτοχος 24.854.750 μετοχών (ήτοι, 19,65% του συνόλου των μετοχών), (γ) Νequiter Invest AB, κάτοχος 9.574.000 μετοχών (ήτοι, 7,57% του συνόλου των μετοχών), (δ) NLTG HH ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε., κάτοχος 9.191.177 μετοχών (ήτοι, 7,27% του συνόλου των μετοχών), (ε) NOE Μεταλλικαί Κατασκευαί A.E. κάτοχος 6.930.505 μετοχών (ήτοι, 5,48% του συνόλου των μετοχών). Επιπλέον μέτοχοι του Εκδότη είναι η Airtours Resort Ownership Espana S.L.U., κάτοχος 4.230.769 μετοχών (ήτοι, 3,34% του συνόλου των μετοχών),και η Elias Tsiklos Holdings Ltd κάτοχος 1.703.300 μετοχών (ήτοι, 1,35% του συνόλου των μετοχών).