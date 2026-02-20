Praktiker Hellas: Στρατηγική επανεκκίνηση με την υποστήριξη της Dedeman

Η εξαγορά της Praktiker Hellas από τον όμιλο Paval Holding, ιδιοκτήτη της Dedeman, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης, με ισχυρή κεφαλαιακή δομή και σαφή επενδυτική στόχευση. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η στρατηγική ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας και οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνουν τη νέα επιχειρηματική κατεύθυνση της εταιρείας, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τον ψηφιακό και λειτουργικό της μετασχηματισμό.

Η ένταξη της Praktiker Hellas σε έναν ισχυρό όμιλο που κατέχει μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες DIY (do-it-yourself) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν είναι απλά μια αλλαγή στην ιδιοκτησία, αλλά το σημείο εκκίνησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου που στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας, της δυναμικής και του αποτυπώματος της Praktiker στην Ελλάδα.

Με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και στρατηγικές επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων, η Dedeman στηρίζει ουσιαστικά την εξέλιξη της εταιρείας, θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Σήμερα, η Praktiker Hellas υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο, ξεκινώντας με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Το εταιρικό κεφάλαιο υπερβαίνει πλέον τα 22 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα για την εκτέλεση στοχευμένων επενδύσεων. Η δεύτερη φάση της ΑΜΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας και θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Dedeman και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τοπικούς προμηθευτές, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη γκάμα των προϊόντων της και ενισχύοντας τη σύνδεσή της με την εγχώρια αγορά.

Ως μέρος του επενδυτικού πλάνου, ολοκληρώνεται η εξαγορά οκτώ ακινήτων που στεγάζουν καταστήματα Praktiker, με στόχο την αυτονομία του δικτύου, αλλά και την μείωση των λειτουργικών εξόδων

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με την ανάπτυξη μιας νέας, σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επένδυση αυτή αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία αγορών, προσφέροντας ένα ταχύτερο και πιο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον περιήγησης, υψηλά πρότυπα ασφάλειας συναλλαγών και αυξημένη αξιοπιστία του συστήματος.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής. Για το 2026, η Praktiker Hellas υλοποιεί αυξήσεις μισθών και μηνιαία επιδόματα που υπερβαίνουν τους νόμιμους μισθούς, τις παροχές και τις θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας. Ταυτόχρονα, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει νέες προσλήψεις, με αποτέλεσμα την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και την τοποθέτηση τουλάχιστον 100 επιπλέον εργαζομένων στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Praktiker Hellas, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε σχετικά : «Η Praktiker Hellas εισέρχεται σε μια νέα, δυναμική φάση ανάπτυξης, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και ισχυρή υποστήριξη των μετόχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η σταδιακή ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας και οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τα θεμέλια για το μέλλον της εταιρείας. Ενισχύουμε τη χρηματοοικονομική μας θέση, αναβαθμίζουμε την εμπειρία των πελατών μας και επιταχύνουμε τον ψηφιακό και λειτουργικό μας μετασχηματισμό, με στόχο την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αξίας για τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές».

Λίγα λόγια για την Praktiker Hellas

Ως Praktiker Hellas, ξεκίνησε το ταξίδι της το 1991 και έχει πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Από το 2025, ανήκει στον επενδυτικό όμιλο Paval Holding, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Dedeman, μιας ηγετικής δύναμης στην αγορά DIY της Ρουμανίας και ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, είναι το νούμερο 1 δίκτυο οικιακών ειδών και DIY στην Ελλάδα και ένας προορισμός one-stop-shop για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του κήπου, παρέχοντας 50.000 προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθημερινά για κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή.

Με 17 καταστήματα σε όλη τη χώρα, 1.200 εργαζόμενους και δυναμική παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καλύπτει το 99% των αναγκών του σπιτιού για το 100% της σύγχρονης κοινωνίας.