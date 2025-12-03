Prada: Εξαγόρασε τη Versace έναντι 1,4 δισ. δολαρίων

Στην εξαγορά της ιταλικής Versace έναντι σχεδόν 1,4 δισ. δολαρίων προχώρησε ο όμιλος Prada, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Prada υπέγραψε τον Απρίλιο οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισ. ευρώ μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestryλόγω ένστασης των αντιμονοπωλιακών αρχών.

Η πολυτελής φίρμα, που ιδρύθηκε το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτε στο Μιλάνο και είναι γνωστή για την τολμηρή και λαμπερή αισθητική της, θα ενταχθεί στα δύο κύρια brands του ομίλου: την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu, σηματοδοτώντας μια απότομη στρατηγική αλλαγή για την Prada.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε, αδελφή του εκλιπόντος Τζιάνι Βερσάτσε, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας συνέπεσε με τα γενέθλιά του.

«Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που η Versace εντάσσεται στην οικογένεια Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου. Μου λείπεις, πάντα», έγραψε στο Instagram.

Ο Τζιάνι Βερσάτσε δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο Μαϊάμι το 1997.

Ο Λορέντσο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση, σημειώνοντας ότι η Prada ενδιαφερόταν για μια συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Μπερτέλι, ο οποίος πίεσε έντονα για την εξαγορά, δήλωσε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: ότι δεν ήταν πολύ επικίνδυνη από οικονομική άποψη και ότι άξιζε τον κόπο, δεδομένου ότι η μάρκα συγκαταλέγεται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εταιρεία.

Τη θέση της ανέλαβε ο Ντάριο Βιτάλε, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu.