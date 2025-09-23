PMI: Σε υψηλό 16 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών τον Σεπτέμβριο, αλλά οι νέες παραγγελίες παρέμειναν στάσιμες μετά από μια σύντομη αύξηση τον Αύγουστο, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης, σύμφωνα με έρευνα.

Ο σύνθετος δείκτης HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε ελαφρά σε 51,2 τον Σεπτέμβριο από 51,0 τον Αύγουστο, σημειώνοντας τον ένατο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης. Μια δημοσκόπηση της Reuters είχε προβλέψει τιμή 51,1.

Οι τιμές PMI άνω του 50,0 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ οι τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Η ευρωζώνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, απέχουμε ακόμη πολύ από το να δούμε πραγματική δυναμική», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο δείκτης που μετρά τη σύνθετη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα - τη ζήτηση - υποχώρησε στο σημείο ισορροπίας των 50,0 από 50,3.

Οι υπηρεσίες οδήγησαν τη συνολική επέκταση, με το PMI του τομέα να αυξάνεται σε 51,4 από 50,5 τον Αύγουστο - το υψηλότερο επίπεδο σε εννέα μήνες και αρκετά πάνω από την εκτίμηση της δημοσκόπησης του Reuters για αμετάβλητο επίπεδο. Ωστόσο, ο τομέας της μεταποίησης έχασε δυναμική, με τον κύριο δείκτη να πέφτει σε περιοχή συρρίκνωσης στο 49,5 από 50,7 τον Αύγουστο.

Η έρευνα υπογράμμισε μια έντονη απόκλιση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης. Η Γερμανία κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη, με την δραστηριότητα να επεκτείνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2023. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία σημείωσε μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για δέκατο τρίτο συνεχόμενο μήνα, με το ρυθμό συρρίκνωσης να επιταχύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Τα συνολικά επίπεδα απασχόλησης παρέμειναν στάσιμα τον Σεπτέμβριο, τερματίζοντας μια εξάμηνη περίοδο δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στην έλλειψη νέας επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι κατασκευαστές συνέχισαν να μειώνουν τις θέσεις εργασίας, ενώ οι προσλήψεις στον τομέα των υπηρεσιών επιβραδύνθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, με τα κόστη εισροών και τις τιμές παραγωγής να αυξάνονται με βραδύτερους ρυθμούς.

Το κόστος των εισροών στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκε για πρώτη φορά σε τρεις μήνες, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανέφεραν υψηλό, αν και πιο ήπιο, ρυθμό πληθωρισμού και αύξησαν τις τιμές τους με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο.

«Ο πληθωρισμός του κόστους στον τομέα των υπηρεσιών, τον οποίο παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει μειωθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει ασυνήθιστα υψηλός, δεδομένου του ευάλωτου οικονομικού περιβάλλοντος».

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα νωρίτερα αυτό το μήνα και μια άλλη δημοσκόπηση του Reuters ανέφερε ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις.