Platinum και έξι ακόμη βραβεία για το Grand Opening του INTERSPORT Football Store στο Ρέντη

Με επτά σημαντικές διακρίσεις τιμήθηκε η INTERSPORT Ελλάδος, εταιρία του ομίλου Fourlis, στα Event Awards 2026 της BOUSSIAS, για το Grand Opening Event του INTERSPORT Football Club Store στο Ρέντη σε σχεδιασμό και υλοποίηση της Event Plus, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο του αθλητικού retail και των brand experiences.

Η εταιρία απέσπασε συνολικά επτά βραβεία, και συγκεκριμένα:

Platinum Award στην κατηγορία B2B Event

Gold Award στην κατηγορία Press / Media Event (κάτω από 50.000 €)

Gold Award στην κατηγορία Grand Opening Event

Gold Award στην κατηγορία B2B Event

Silver Award στην κατηγορία Brand Engagement Event (κάτω από 50.000 €)

Bronze Award στην κατηγορία Retail

Bronze Award στην κατηγορία In-Store Experience Event (κάτω από 50.000 €)

Η Platinum διάκριση στην κατηγορία B2B Event αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς, αναδεικνύοντας τη στρατηγική προσέγγιση, τη δημιουργικότητα και τον ουσιαστικό αντίκτυπο της ενέργειας στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Το Grand Opening Event του INTERSPORT Football Club Store στο Ρέντη σχεδιάστηκε ως μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνέδεσε το brand με συνεργάτες, εκπροσώπους των media, επαγγελματίες του κλάδου και το φίλαθλο κοινό, δημιουργώντας ένα ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο εμπορικής απήχησης.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της INTERSPORT Ελλάδος, εταιρία του ομίλου Fourlis, στη δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων, στοχευμένων και αποτελεσματικών ενεργειών που ενισχύουν τη σχέση του brand με το κοινό και τους συνεργάτες του, θέτοντας σταθερά νέα πρότυπα στον χώρο των αθλητικών events και του σύγχρονου retail στην ελληνική αγορά.