Πλαστικά Θράκης: Πάνω από 200 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2025

Τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν οι πωλήσεις της Πλαστικά Θράκης για το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 7,3%, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο όμιλος.

Ακόμα, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει πως η κερδοφορία για το σύνολο του 2025 θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2024, κινούμενη προς τα επίπεδα του 2023.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Ο Κύκλος Εργασιών του πρώτου εξαμήνου ανήλθε σε € 200,2 εκατ., ενώ το προηγούμενο έτος είχε ανέλθει σε € 186,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,3%, η οποία οφείλεται στους αυξημένους όγκους πώλησης (οι πωληθέντες όγκοι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση ύψους 7,3%, ενώ ειδικότερα στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση των όγκων ανήλθε σε 9,4%).

Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 24,3 εκατ., οριακά μειωμένα κατά 0,9% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024, όπου το EBITDA είχε ανέλθει σε €24,5 εκατ.

Σε όρους προσαρμοσμένου EBITDA, υπάρχει ωστόσο μικρή αρνητική απόκλιση ύψους 6,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ανήλθε σε €13,5 εκατ. αυξημένη κατά 10,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόκλισης που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ανερχόταν σε 23,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό επιτεύχθηκε παρά τη συνεχιζόμενη χαμηλή ζήτηση, ειδικότερα στους κλάδους κατασκευών και τον αγροτικό τομέα και την συγκριτική αύξηση της κοστολογικής βάσης και ειδικότερα την αύξηση του κόστους ενέργειας, καθώς το κόστος ενέργειας σε επίπεδο Ομίλου ήταν αυξημένο στο εξάμηνο κατά ~€3,0 εκατ., συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση ή αλλαγή κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €55,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση, συγκριτικά με το τέλος του 2024 (Καθαρός Δανεισμός τέλους 2024: €34,4 εκατ.). Σημειώνεται ότι η αύξηση του Καθαρού Δανεισμού είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της αύξησης του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης κατά ~€14 εκατ., αποτέλεσμα της αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας, τόσο λόγο αύξησης όγκου όσο και για λόγους εποχικότητας. Ωστόσο, το ύψος του Καθαρού Δανεισμού παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ αναμένεται να μειωθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα και εντός του επόμενου έτους.

Προοπτικές

Έχοντας εισέλθει στο τρίτο τρίμηνο του έτους, οι αγορές και οι οικονομίες παρουσιάζουν συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με τα προηγούμενα τρίμηνα σε μεγάλο βαθμό. Ο πληθωρισμός παραμένει σε σταθερά επίπεδα ή βαίνει ελαφρώς αυξανόμενος ανάλογα τη χώρα, τα επιτόκια παραμένουν σταθερά, ενώ και οι τιμές των πρώτων υλών εμφανίζονται σταθερές, ακολουθώντας τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης. Παράλληλα, το κόστος ενέργειας βαίνει μειούμενο, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, γίνεται η εκτίμηση ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου, σε απόλυτα νούμερα, θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Εξ αυτού συνεπάγεται, ότι η απόκλιση που παρουσιάστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και περιορίστηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν βραχυπρόθεσμη, γεγονός που καταδεικνύει την δυναμική του Ομίλου, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, καθώς αυξάνει τους πωληθέντες όγκους διαρκώς, ενώ εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.

Αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία για το 2025, παρά την έντονη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα της Ευρώπης και τις επιπτώσεις της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, η Διοίκηση του Ομίλου έχει διαμορφώσει την εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του 2025 θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος και δύναται να ανέλθει στα επίπεδα της λειτουργικής κερδοφορίας του 2023. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται, για να μην αποκλίνει από το σχεδιασμό της.