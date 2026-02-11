Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της «Πλαίσιο» - Το μήνυμα της εταιρείας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της «Πλαίσιο», εκ των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών συναρμολόγησης/εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών γραφείου.

Βιογραφικό

Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του στο site της «Πλαίσιο», γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 σύστησε την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την Πλαίσιο να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500), ενώ την ίδια χρονιά δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το www.plaisio.gr.

To 2005 προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Το 2009 εγκαινίασε ένα σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής.

Το 2019 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών Συσκευών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.

Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.

Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση.