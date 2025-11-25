Performance Technologies: Πώς θα κλείσει η χρονιά και τα deals

Η Performance Technologies ενισχύει τα οικονομικά της μεγέθη διευρύνοντας τις συνεργασίες της τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Με ανεκτέλεστο που μπορεί σύντομα να ξεπεράσει τα 11,5 εκατ. ευρώ και με τη συμφωνία με τη GitHub, η εισηγμένη φαίνεται ότι θέτει τις βάσεις για ισχυρό κλείσιμο της χρονιάς.

Αναφορικά με φήμες για νέες εξαγορές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Performance Technologies, Διονύσιος Χιντζίδης δήλωσε στον Liberal: «Δεν είμαστε σε φάση ανακοίνωσης -τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον- για κάποια νέα εξαγορά». Ωστόσο, με βάση το ανεκτέλεστο, αλλά και τις νέες συνεργασίες της εταιρείας, όπως αυτή της GitHub, η Performance διευρύνει τους τομείς και τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν στο τέλος της χρονιάς. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο κ. Χιντζίδης «η χρονιά θα κλείσει με άνοδο στα αποτελέσματα».

Να υπενθυμίσουμε ότι στα αποτελέσματα εξαμήνου ο κύριος όγκος των συμβολαίων εξακολουθεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, όμως η εταιρεία έκανε ένα καλό «άνοιγμα» και στο Δημόσιο. Το ανεκτέλεστο έργων φτάνει τα 6,3 εκατ. ευρώ, με προοπτική να αγγίξει σύντομα τα 11,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα έργα που ανέλαβε ο Όμιλος στο α’ εξάμηνο του 2025, περιλαμβάνουν: προμήθεια της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής Υψηλών Επιδόσεων για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας («ΕΥΔΑΠ») σε συνεργασία με την HPE μέσω της πλατφόρμας HPE GreenLake, υλοποίηση για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ») μίας καινοτόμου Private Cloud υποδομής βασισμένης στην πλατφόρμα HPE GreenLake, Health Monitoring της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ («ΗΔΙΚΑ»), Σύστημα Διερεύνησης Κρυπτοσυναλλαγών για την Ελληνική Αστυνομία, και εννέα άλλα μεγάλα συμβόλαια διαχειριζόμενων υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες ύψους 6,5 εκ. ευρώ.

Συνεργασία με GitHub: Νέα εποχή στην ανάπτυξη λογισμικού για την ελληνική αγορά

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της Performance με τις προηγμένες δυνατότητες της GitHub ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία δεν αφορά απλώς την παροχή εργαλείων, αλλά τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας DevOps και AI-assisted development, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και επιταχύνει την καινοτομία. Η GitHub είναι γνωστή παγκοσμίως πλατφόρμα για agentic software development.

Αναλυτικότερα, η συνεργασία εστιάζει στην αξιοποίηση των προηγμένων εργαλείων της GitHub, όπως το GitHub Actions, το GitHub Copilot και το GitHub Advanced Security, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, αυτοματοποιημένου και παραγωγικού κύκλου ανάπτυξης λογισμικού. Είναι γεγονός ότι αυτή την στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να μειώσουν χρόνο υλοποίησης, να περιορίσουν ρίσκα και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των ομάδων τους, η νέα συμμαχία έρχεται ως απάντηση σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Το Performance GitHub Service Suite

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το νέο Performance GitHub Service Suite, μία ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει οργανισμούς σε κάθε στάδιο της υιοθέτησης του GitHub. Από την αρχική αξιολόγηση της ωριμότητάς τους μέχρι τη μετάβαση, τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης κώδικα και την ενεργοποίηση προηγμένων δυνατότητων AI, η Performance προσφέρει ένα end-to-end πλαίσιο υλοποίησης.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Κυριακίδης, Technology Services Director της Performance Technologies, «η συνεργασία με τη GitHub αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και προστατεύουν τις εφαρμογές τους». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το Service Suite συνδυάζει την τεχνογνωσία της εταιρείας, η οποία ενισχύεται από την αναγνώριση της Microsoft, με τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες ανάπτυξης παγκοσμίως.