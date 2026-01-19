Performance Technologies: Η μοναδική ελληνική εταιρεία που αναγνωρίζεται ως Elite Partner της ServiceNow

Η Performance Technologies ανακοινώνει ότι αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Elite Partner της ServiceNow, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαρκή παρουσία της στην κορυφή του οικοσυστήματος της ServiceNow.

Elite Partner — η Performance Technologies επαναλαμβάνει φέτος την επιτυχία αυτή, αποδεικνύοντας ότι η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου διάκρισης μπορεί να είναι απαιτητική, όμως η παραμονή σε αυτήν είναι ακόμα πιο δύσκολη και προϋποθέτει συνέπεια, υψηλό επαγγελματισμό και διαρκή αφοσίωση.

Πέρα από τη διάκριση Elite Partner, η Performance Technologies αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην περιοχή που διαθέτει Product Line Achievement και Validated Practice στο ServiceNow ITSM. Η αναγνώριση αυτή βασίζεται σε πλήθος επιτυχημένων υλοποιήσεων, στο υψηλό επίπεδο των πιστοποιημένων συμβούλων της, καθώς και σε ενδελεχή και αυστηρή αξιολόγηση από τη ServiceNow, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά εξειδίκευση και την αποδεδειγμένη επιχειρησιακή αξία των λύσεων που παραδίδει.

Η συνολική αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην τεχνογνωσία, την ενδυνάμωση της ομάδας της και τη συστηματική επέκταση του αποτυπώματός της σε νέους πελάτες και αγορές. Παράλληλα, η Performance Technologies συνεχίζει να διευρύνει τη χρήση της πλατφόρμας ServiceNow στους υφιστάμενους πελάτες της, μεγιστοποιώντας την αξία που αποκομίζουν από αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που αξιοποιούν Artificial Intelligence και Agentic AI, με στόχο τον ουσιαστικό μετασχηματισμό κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών, την αυτοματοποίηση σύνθετων ροών εργασίας και την απελευθέρωση ακόμη μεγαλύτερης επιχειρησιακής αξίας.

Σε δήλωσή του, ο Γιώργος Χειμωνίδης, Business Development & Innovation Director της Performance Technologies, ανέφερε: «Η ανάδειξή μας σε Elite Partner της ServiceNow για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία δεν είναι συγκυριακή. Το να πετυχαίνεις το υψηλότερο επίπεδο διάκρισης είναι απαιτητικό, όμως το να παραμένεις εκεί απαιτεί συνεχή επένδυση στους ανθρώπους, στη γνώση και στην καινοτομία. Συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση να βοηθάμε τους πελάτες μας να αξιοποιούν στο έπακρο την πλατφόρμα της ServiceNow, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες AI που μετασχηματίζουν τον τρόπο που λειτουργούν.»

Η διάκριση Elite Partner αποτελεί την υψηλότερη αναγνώριση της ServiceNow προς τους συνεργάτες της και απονέμεται σε εταιρείες που επιδεικνύουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, σταθερά υψηλές επιδόσεις και ικανότητα υλοποίησης λύσεων με μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία.