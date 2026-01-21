PeopleCert: Ο ελληνικός μονόκερος που μετατρέπεται σε διεθνή κολοσσό δεξιοτήτων και «λοκάρει» εξαγορές στις ΗΠΑ

Υπερδιπλασιασμό μεγεθών, αλλαγή κατηγορίας, ενίσχυση δυνάμεων αλλά και διαμόρφωση συνθηκών για την διενέργεια νέων στοχευμένων εξαγορών, με επίκεντρο τις ΗΠΑ, σκιαγραφούν την επόμενη μέρα της PeopleCert,του πρώτου ελληνικού μονόκερου, μετά τα πρώτα 25 χρόνια λειτουργίας.

Η εταιρεία υπό τον Βύρωνα Νικολαΐδη, βασικού μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στοχεύει στη στρατηγική της επέκταση σε νέες αγορές, με επίκεντρο τις ΗΠΑ.

Η PeopleCert, που δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων έχει εισέλθει πλέον σε μια νέα εποχή μεγέθους και ισχύος στην παγκόσμια αγορά δεξιοτήτων. Μετά και την εξαγορά του City & Guilds, αναμένει υπερδιπλασιασμό εσόδων, που διαμορφώνει τα συνδυασμένα μεγέθη του ομίλου στα £281 εκατ. έως το τέλος του 2026 (σε pro forma βάση). Για να γίνει αντιληπτό το επίπεδο της εξέλιξης ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πρόκειται για άνοδο περίπου 140% σε σχέση με τα σημερινά μεγέθη.

Η συνεισφορά της πρόσφατα εξαγοράσθείσας City & Guilds, ενός οργανισμού με 148 χρόνια ιστορίας και ηγετική παρουσία στις επαγγελματικές και τεχνικές πιστοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών της PeopleCert κατά περίπου 185 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα για το 2026 στην περιοχή των 350 εκατ. ευρώ, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Από το οικοσύστημα του City & Guilds έχουν αναδειχθεί γνωστές προσωπικότητες όπως ο δημοφιλής σεφ, Jamie Oliver, ενώ ο οργανισμός μετρά έσοδα περίπου £162 εκατ. Συγχρόνως, εξυπηρετεί πάνω από 1,1 εκατ. εκπαιδευόμενους ετησίως και δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 20 κλάδους.

Η City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε πάνω από 20 βιομηχανίες, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,1 εκατ. εκπαιδευόμενους ετησίως, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη σε αγορές υψηλής ζήτησης.

Η αμερικανική αγορά βρίσκεται ψηλά στη στρατηγική της εταιρείας, καθώς προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ σήμερα αντιστοιχεί μόλις στο 6% των εσόδων της.

Η εξαγορά αναδιαμορφώνει το προφίλ της PeopleCert, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε τεχνικά επαγγελματικά προσόντα και ενισχύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης. Η εταιρεία δεν περιορίζεται πλέον σε πιστοποιήσεις γνώσεων και μεθοδολογιών, αλλά αποκτά ισχυρή παρουσία στην πρακτική επαγγελματική κατάρτιση, σε κλάδους όπως μηχανική, κατασκευές, ενέργεια, υγεία, μόδα, φιλοξενία και γαστρονομία.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα ενισχύεται, καθώς η παραγωγική βάση και οι σχετικές δεξιότητες που τις συνοδεύουν, επιστρέφουν από την Κίνα, στη Δύση.

Στην επόμενη πενταετία, όπως ανέφερε ο Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, η PeopleCert στοχεύει στην ίδρυση ενός Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων, με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση, την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και τη στενή σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι ο τζίρος από τη χώρα μας αντιστοιχεί μόλις στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, τα 2/3 της διοικητικής ομάδας προέρχονται από την Ελλάδα.

"Η PeopleCert διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να στηρίξει νέες εξαγορές", επεσήμανε ο Νικολαΐδης, προσθέτοντας ότι, αν χρειαστεί, ο Όμιλος μπορεί να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια για να ενισχύσει τη στρατηγική του για επέκταση.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας, όπως τόνισε ο Βύρων Νικολαΐδης, βρίσκεται η δημιουργία ενός House of Brands, με πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα brands (ITIL®, PRINCE2®, DevOps Institute®, LANGUAGECERT® και City & Guilds®), που επιτρέπει στην εταιρεία να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων: από επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση με πρακτική εμπειρία έως υλοποίηση έργων, ψηφιακό μετασχηματισμό και πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας.

Στόχος της PeopleCert είναι να αποτελεί τον παγκόσμιο «one-stop shop» φορέα για δεξιότητες, πιστοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι σημαντικές αναβαθμίσεις των ITIL και PRINCE2, που ολοκληρώνονται εντός του 2026, ανοίγουν νέες αγορές και δημιουργούν τις βάσεις για ένα ενιαίο, παγκόσμιο οικοσύστημα δεξιοτήτων.

Η Ελένη Νικολαΐδου, Chief Corporate Development Officer του Ομίλου, αναφέρθηκε στη στρατηγική εξαγορών της PeopleCert, ενώ ο CFO του Ομίλου, Γιώργος Γιαννέτσος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, επιβεβαίωσε ότι αυτές θα συνεχιστούν.

Σημειώνεται ότι η PeopleCert δεν διενεργεί απλώς εξετάσεις, αλλά κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα (IP) των πιστοποιήσεών της, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας τα ίδια τα παγκόσμια πρότυπα που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και επαγγελματίες. Όλες οι κρίσιμες λειτουργίες – από το περιεχόμενο και τις εξετάσεις έως την τεχνολογία και την επιτήρηση – υλοποιούνται εσωτερικά, χωρίς εξάρτηση από τρίτους. Με μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες του κλάδου και με συστηματική επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, η PeopleCert επιταχύνει τη διεθνή μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, ικανό να υποστηρίξει τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Η PeopleCert δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια εκπαιδευόμενους ετησίως, περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις, καθώς και πάνω από 800 δημόσιους οργανισμούς σε 45 χώρες. Η πρόσφατη έκδοση ομολόγου της PeopleCert, ύψους 300 εκατ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε πάνω από 4 φορές, προσελκύοντας 80 διεθνείς και ελληνικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να φτάνει τα 1,28 δισ. ευρώ.