Πειραιώς Securities για ΔΕΗ: Αναβάθμιση τιμής-στόχου στα 23,80 ευρώ – Διατηρεί σύσταση Outperform

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΔΕΗ, προχώρησε η Πειραιώς Securities ενσωματώνοντας στις εκτιμήσεις της το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου και τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με αιχμή τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη διατήρηση ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους, σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενης μόχλευσης.

Η ανακοίνωση της Πειραιώς:

Μετά την ενσωμάτωση στις νέες μας εκτιμήσεις του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ, καθώς και των τρεχουσών τάσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνουμε την Τιμή-Στόχο στα 23,80 ευρώ (από 19,10 ευρώ προηγουμένως), γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς. Το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2028 διατηρεί τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία, με στόχο EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028, που αντιστοιχεί σε ισχυρή αύξηση 45% σε σχέση με τον στόχο του 2025, ο οποίος βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος.

Κατά την τριετία αυτή, η ΔΕΗ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την εγκατεστημένη ισχύ να αναμένεται να φτάσει τα 12,7 GW. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αποανθρακοποίησης, ο λιγνίτης θα έχει μηδενική συνεισφορά μετά το 2026. Η πολιτική μερισμάτων προβλέπει σταδιακή αύξηση στο 1,20 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2028 (περίπου 6% μερισματική απόδοση), από 0,40 ευρώ το οικονομικό έτος 2024.

Παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα, η μόχλευση παραμένει κάτω από το όριο των 3,5x Καθαρό Χρέος/EBITDA. Η αξιολόγησή μας για το επιχειρηματικό σχέδιο είναι θετική, καθώς εκτιμούμε ότι: α) οι στόχοι είναι εφικτοί εντός εύλογου χρονικού ορίζοντα (λαμβάνοντας συντηρητικά υπόψη μια μικρή καθυστέρηση στο επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2028, την οποία ενσωματώνουμε στις προβλέψεις μας έως το 2029), β) το επιχειρηματικό μοντέλο ευθυγραμμίζεται με την ενεργειακή μετάβαση και είναι επαρκώς διαφοροποιημένο απέναντι στους κινδύνους από τη μεταβλητότητα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και γ) η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή σε επίπεδο συντηρητικών επενδύσεων συντήρησης.

Διατηρούμε τη σύσταση Outperform.

Η ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από περίπου 2 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το 2025 και 2,4 δισ. ευρώ το 2026. Οι εκτιμήσεις μας ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ, προβλέποντας EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026, 2,72 δισ. ευρώ το 2027, 2,87 δισ. ευρώ το 2028 και 2,93 δισ. ευρώ το 2029. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης στις προβλέψεις μας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν EBITDA 0,78 δισ. ευρώ το 2028 και 0,84 δισ. ευρώ το 2029, από περίπου 0,3 δισ. ευρώ το 2025. Ο κίνδυνος για την κερδοφορία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που απορρέει από χαμηλότερες χονδρικές τιμές (οι εκτιμήσεις μας είναι περίπου 10% χαμηλότερες από τις προβλέψεις της ΔΕΗ, καθώς υποθέτουμε χαμηλότερες τιμές TTF) αντισταθμίζεται από την ισχυρή θέση της ΔΕΗ στη λιανική αγορά.