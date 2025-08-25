PDD: Αύξηση εσόδων αλλά και πτώση κερδών ανακοίνωσε η μητρική του Temu

Ενίσχυση εσόδων αλλά και κάμψη κερδών ανακοίνωσε τη Δευτέρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η PDD Holdings, μητρική της καταναλωτικής πλατφόρμας Temu.

Τα έσοδα έφτασαν τα 103,9 δισ. γουάν (1,5 δισ . δολάρια) αυξημένοα 7,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν έσοδα στα 103,34 δισ. γουάν.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 30,7 δισ. γουάν, μειωμένα κατά 3,9% σε ετήσιο επίπεδο.

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων, οι μετοχές της PDD στο αμερικανικό χρηματιστήριο εμφάνισαν άνοδο έως και 12%, πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας στην Wall Street.

Το Reuters ανέφερε πως η κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει να τονώσει την εγχώρια κατανάλωση για να αναζωογονήσει την υποτονική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει διάφορες πιέσεις, όπως η αδυναμία του τομέα των ακινήτων και οι εμπορικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Για να προσελκύσουν πελάτες, μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Pinduoduo της PPD, η JD.com και η Alibaba έχουν καταφύγει σε μεγάλες εκπτώσεις και προωθητικές προσφορές. Αν και αυτό έχει συμβάλει στην τόνωση της ζήτησης, έχει επίσης πυροδοτήσει έναν πόλεμο τιμών μεταξύ των εταιρειών.

Η ανάγκη να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές στην Κίνα, σε συνδυασμό με τους αμερικανικούς δασμούς που αυξάνουν το κόστος που συνδέεται με τις διεθνείς μεταφορές και τις πωλήσεις, έχει πλήξει τα περιθώρια κέρδους της PDD τα τελευταία τρίμηνα.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου έδειξαν ότι η PDD αύξησε τα έξοδα εκπλήρωσης παραγγελιών, το κόστος εύρους ζώνης και διακομιστών, τα έξοδα επεξεργασίας πληρωμών, καθώς και τα έξοδα πωλήσεων και μάρκετινγκ.

«Η αύξηση των εσόδων επιβραδύνθηκε περαιτέρω αυτό το τρίμηνο εν μέσω έντονου ανταγωνισμού», δήλωσε ο αντιπρόεδρος οικονομικών της PDD Holdings, Λιου Τζούν. «Καθώς παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, οι συνεχιζόμενες επενδύσεις ενδέχεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν την βραχυπρόθεσμη κερδοφορία».

Η Temu προωθεί προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε αποθήκες στις ΗΠΑ και προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερους τοπικούς πωλητές. Ωστόσο, η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό της Amazon η οποία έχει χρησιμοποιήσει το μέγεθός της για να διαπραγματευτεί ευνοϊκές τιμές με τους προμηθευτές.

Η Temu έχει επίσης στραφεί σε ένα «πλήρως διαχειριζόμενο» μοντέλο, στο οποίο η εταιρεία έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην επιλογή των προϊόντων, την τιμολόγηση και την εφοδιαστική, με την ελπίδα να αξιοποιήσει το εκτεταμένο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας της για να διατηρήσει τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες.

Παρόλα αυτά, μια έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα από την εταιρεία διαδικτυακού μάρκετινγκ Omnisend διαπίστωσε ότι το 30% των Αμερικανών καταναλωτών έχουν παρατηρήσει αυξήσεις των τιμών στην Temu.