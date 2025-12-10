Paws & Bonds by Campeόn: νέα CSR πρωτοβουλία για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων

Η Campeón επεκτείνει τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, εντάσσοντας στον πυλώνα «Κοινωνία» τη στήριξη των αδέσποτων ζώων. Με τη νέα πρωτοβουλία “Paws & Bonds by Campeόn”, η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει σε όσο το δυνατόν περισσότερα αδέσποτα ζώα την αγάπη και τη ζεστασιά ενός μόνιμου, ασφαλούς σπιτιού.

Στην πρώτη φάση της δράσης, η οποία έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, η Campeón υποστηρίζει το έργο της φιλοζωικής οργάνωσης Adopt a Paw Today. Η εθελοντική ομάδα Adopt a Paw Today ξεκίνησε τη δράση της το 2020, με όραμα την προστασία των αδέσποτων ζώων και μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει πάνω από 600 τετράποδους φίλους να βρουν το νέο τους σπίτι.

Η συμβολή της Campeόn στο έργο της Adopt a Paw Today είναι διπλή:

Δημιουργία και διαφημιστική προώθηση επικοινωνιακού υλικού για τα social media, το οποίο προβάλλει τόσο το έργο της οργάνωσης όσο και τα ζώα που αναζητούν υιοθεσία, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να βρουν σύντομα τη νέα τους οικογένεια.

Έμπρακτη στήριξη των νέων «κηδεμόνων», καθώς για κάθε υιοθεσία που ολοκληρώνεται, η εταιρεία προσφέρει ένα καλάθι αξίας 100€ με επιλεγμένα προϊόντα από το e-shop της Adopt a Paw Today, συμβάλλοντας στα πρώτα βήματα της νέας ζωής με το κατοικίδιό τους.

Με τη δράση “Paws & Bonds by Campeón”, η Campeon επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και την περιφέρεια, ενισχύοντας την ευημερία των τετράποδων φίλων μας και καλλιεργώντας μια κουλτούρα υιοθεσίας και υπευθυνότητας.

Μάθετε περισσότερα στο campeongaming.com/paws-bonds-el/.