Νεοφυείς επιχειρήσεις

Παρατείνεται έως τις 8 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και καινοτόμες ΜμΕ που επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα της ΘΕΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης της ΘΕΑ και οι προκριθείσες νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ θα προσκαλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε μια διαδικασία pitching.

Την αίτηση υποβολής πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις οδηγίες συμπλήρωσης θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται στο e-mail [email protected] ή στα τηλέφωνα της γραμματείας της Θ.Ε.Α.: 211 1036904, 211 1036935 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.).