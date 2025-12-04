Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το ολοκληρωμένο έργο Πάτρας - Πύργου

Παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα το τελευταίο τμήμα της οδού Πάτρας - Πύργου, μήκους 10 χιλιομέτρων,το οποίο ουσιαστικά σημαίνει την έναρξη της λειτουργίας ολόκληρης της διαδρομής.

Όπως τόνισε ο κ. υπουργός πρόκειται για ένα μεγάλο έργο , το οποίο σταματά την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και εγγυάται ασφάλεια.

Ακόμη, δεν παρέλειψε να εξάρει τον ρόλο των προηγουμένων ηγεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το ρόλο που διαδραμάτισαν στην πορεία του έργου αλλά και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το «ξεμπλοκάρισμα» του έργου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μετα από αυτό το μεγαλο έργο ανοίγει ο δρόμος και για άλλα.

Το τελευταίο τμήμα των 10 χιλιομέτρων βρίσκεται μεταξύ Μιντιλογλίου και Καμινίων και με την ολοκλήρωση του μειώνεται ο χρόνος διαδρομής σε 40‘ για Πάτρα-Πύργο και σε 2 ώρες και 45’ για Αθήνα-Πύργο.

Παράλληλα, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος και CEO της Ολυμπίας Οδού κ. Παναγιώτης Παπανικόλας διαθέτει το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων στη χώρα ενώ παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση από την πρώτη ημέρα. Ήδη καταγράφονται 829.000 διελεύσεις στο πρώτο τμήμα από τον Αύγουστο.

Με την παράδοση αυτού του τμήματος ολοκληρώνεται η παράδοση του έργου, μετά και τη θέση σε λειτουργία των πρώτων 65 χιλιομέτρων το περασμένο καλοκαίρι. Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων πλέον ανοιχτό στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας.

Το έργο, όπως διευκρίνισε ο κ. Παπανικόλας, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, το τμήμα Πάτρα-Πύργος προσφέρει μια καθοριστική αναβάθμιση σε σχέση με την παλαιά Εθνική Οδό. Η νέα υποδομή διαθέτει σύγχρονη χάραξη, πλήρη διαχωρισμό κατευθύνσεων, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Έργα υποδομής όπως γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, χώροι στάθμευσης και ανισόπεδοι κόμβοι εξασφαλίζουν ασφαλείς και ομαλές συνδέσεις με το περιφερειακό οδικό δίκτυο. Συμπληρωματικές αναβαθμίσεις -συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας, των παράπλευρων και συνδετήριων οδών– βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για το συγκεκριμένο κομμάτι των 10 χιλιομέτρων που παραδόθηκε, σημερα, όπως τόνισε ο κ. Παπανικόλας αντιμετωπίστηκαν σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερες τις εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες, με το συνολικό έλλειμμα υλικού πλήρωσης να φτάνει τα ≈ 3,5 εκατομμύρια m3, την διαπλάτυνση του πρώτου τμήματος των 13 χιλιομέτρων, με παράλληλη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη φάση κατασκευής και οι δεκαπέντε (15) γέφυρες του νέου αυτοκινητόδρομου, με μεγαλύτερη εκείνη του ποταμού Πηνειού, η οποία έχει μήκος 240μ. και είναι η μεγαλύτερη σε όλο το μήκος της Ολυμπίας Οδού.

Συντήρηση και Οδική ασφάλεια

Η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά, μηδένισε τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες, τόνισε ο κ. Παπανικόλας

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 8 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας στην Πατρών-Πύργου, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.

Η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, δηλαδή λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής. Στους τέσσερις (4) πρώτους μήνες κυκλοφορίας της Πατρών-Πύργου μεγάλη κινητικότητα παρουσίασε ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Συγκεκριμένα, το 1/3 των οδηγών (67%) επιλέγει την πληρωμή με πομποδέκτη και οι υπόλοιποι (33%) τα αυτόματα μηχανήματα, στα οποία οι μισοί πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική/ πιστωτική) ή κινητό και οι άλλοι μισοί με κέρματα.

Η Πατρών-Πύργου εξυπηρετείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ρίου, και τη νέα Τεχνική Βάση στον Πύργο. Εκεί απασχολούνται 46 εργαζόμενοι (εργοδηγοί, περίπολα, συνεργείο, διόδια, ενώ διαθέτει 13 Οχήματα περιπολίας και επέμβασης και 22 μηχανήματα έργου καθώς και πρόσθετο προσωπικό από Υπεργολάβους.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, του νέου τμήματος καταγράφονται δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση με στηθαίο ασφαλείας που διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δύο (κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ, εξι (Κάτω Διαβάσεις και μία (Άνω Διάβαση, εξι (μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα και τα Βραχναίικα καθώς και Κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Τα χαρακτηριστικά της νέας Πατρών - Πύργου

Συνοπτικά , σε όλο το έργο της Πατρών – Πύργου απασχολήθηκαν πάνω από 1.400 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, το πρώτο τμήμα των 13 χλμ. από το Μιντιλόγλι έως την Κάτω Αχαΐα αφορά διαπλάτυνση της υφιστάμενης εθνικής οδού Πατρών- Πύργου. Το υπόλοιπο τμήμα είναι νέα κατασκευή (νέα χάραξη μέσω της κοιλάδας της Ήλιδας).

Ο νέος αυτοκινητόδρομος έχει 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα.

9 κόμβοι συνδέουν τον αυτοκινητόδρομο με πολλά χωριά και πόλεις καθώς και με τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, με πάνω από 200.000 ωφελούμενους από τις τοπικές κοινωνίες.

15 γέφυρες

27 άνω διαβάσεις & 39 κάτω διαβάσεις

150 οχετοί

Τοίχοι αντιστήριξης μήκους 7.250μ.

4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Καραίικα και Πύργος).

1 εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (που περιλαμβάνει και εγκατάσταση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων) στον Πύργο.

2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (Καμίνια και Πύργος).

46 Εργαζόμενοι (εργοδηγοί, περίπολα, συνεργείο, διόδια)

13 Οχήματα περιπολίας και επέμβασης και 22 μηχανήματα έργου

Πρόσθετο προσωπικό από Υπεργολάβους.