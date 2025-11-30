Παπουτσάνης: Νέο κεφάλαιο στα ξενοδοχειακά προϊόντα – Τι παρουσίασε στην XENIA 2025

Τα νέα «όπλα» της Παπουτσάνης στον τομέα της φιλοξενίας ακούν στο όνομα InnovaLok και σειρά 1870. Με αυτές τις δύο παρουσιάσεις στην XENIA 2025, η εταιρεία στοχεύει ακόμα ψηλότερα στις πωλήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Το νέο σύστημα dispensers InnovaLokTM και η premium σειρά 1870 σηματοδοτούν την είσοδο της εταιρείας σε μια νέα εποχή βιώσιμης φιλοξενίας, σε μια περίοδο που οι επιδόσεις της στο εννεάμηνο ενισχύουν την αυτοπεποίθησή της για επιθετικότερη διείσδυση στην αγορά.

Θα λέγαμε ότι η Παπουτσάνης επέστρεψε στη φετινή XENIA με ξεκάθαρη πρόθεση να αναβαθμίσει το προφίλ της στον ξενοδοχειακό κλάδο και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά που μετασχηματίζεται γοργά.

Η συμμετοχή της στην έκθεση, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 30.000 επαγγελματίες της φιλοξενίας, δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση προϊόντων, αλλά λειτούργησε ως δήλωση προθέσεων για το επόμενο βήμα της εταιρείας.

Στο περίπτερο της, η εταιρεία υποδέχθηκε ξενοδόχους, προμηθευτές και decision makers του τουριστικού κλάδου, παρουσιάζοντας δύο νέα προϊόντα που επιχειρούν να απαντήσουν σε όσα θα καθορίσουν τη φιλοξενία της επόμενης δεκαετίας, ήτοι βιωσιμότητα, υγιεινή, λειτουργικότητα, αισθητική και εμπειρία.

InnovaLokTM: Το «έξυπνο» dispenser που μειώνει κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το InnovaLokTM είναι ίσως η πιο στοχευμένη τεχνολογική πρόταση που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια η Παπουτσάνης στον ξενοδοχειακό κλάδο. Με minimal σχεδιασμό και έμφαση σε λειτουργικές λεπτομέρειες, το νέο σύστημα dispensers επιδιώκει να λύσει ένα παλιό πρόβλημα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τον χρόνο και το κόστος αντικατάστασης.

Ο μηχανισμός που επιτρέπει αλλαγή σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι απαιτείται στα συμβατικά συστήματα, προσφέρει άμεση εξοικονόμηση πόρων στο housekeeping, κάτι που ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αλυσίδων που λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα.

Παράλληλα, το InnovaLokTM χρησιμοποιεί έως και 50% λιγότερο πλαστικό, ενισχύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα του, ενώ το tamperproof σύστημα και η airtight αντλία ενισχύουν την υγιεινή και την ασφάλεια, δύο παράμετροι που αναβαθμίστηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία.

Το προϊόν θα διατεθεί αρχικά για τις σειρές 1870 και Olivia Thinks στα μέσα του 2026, δημιουργώντας μια premium κατηγορία dispensers που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για την αγορά.

Η σειρά 1870 με ιστορικό συμβολισμό

Αν το InnovaLokTM αντιπροσωπεύει το μέλλον της φιλοξενίας, η σειρά 1870 αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης αισθητικής. Η Παπουτσάνης, τιμώντας τα 155 χρόνια ιστορίας της, δημιούργησε μια premium σειρά που αποτυπώνει το DNA της εταιρείας μέσα από δύο εκλεπτυσμένες οσμές, έμφαση στην καθαρότητα και μια ισορροπία αρωμάτων και υφών.

Η σειρά, που περιλαμβάνει Hair Shampoo, Shower Gel, Body Lotion, Hair Conditioner και Liquid Hand Soap, αξιοποιεί γήινες αποχρώσεις, λιτές γραμμές και μια αρχιτεκτονική προσέγγιση στον σχεδιασμό, ενισχύοντας την τάση για «ήσυχη πολυτέλεια», που διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο χώρο στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Η Αριάδνη Ζώρη, Hotel & Digital Marketing Manager της εταιρείας, υπογράμμισε την πρόθεση της Παπουτσάνης να επενδύσει σταθερά σε λύσεις υψηλής αισθητικής και βιωσιμότητας, σημειώνοντας ότι «η φιλοξενία μεταφράζεται σε σεβασμό στους ανθρώπους και στο περιβάλλον». Στη δική της ανάγνωση, τα δύο νέα λανσαρίσματα αποτελούν ταυτόχρονα σημείο αναφοράς και αφετηρία για μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Ο ξενοδοχειακός κλάδος ανεβαίνει και τα οικονομικά του εννεαμήνου το επιβεβαιώνουν

Η χρονική συγκυρία για την παρουσίαση των νέων προϊόντων δεν είναι τυχαία. Η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει ένα ισχυρό εννεάμηνο, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 61 εκατ. ευρώ από 49,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 23%. Οι εξαγωγές παραμένουν βασικός μοχλός, αποτελώντας το 54% του τζίρου, ενώ η ανάπτυξη στα επώνυμα προϊόντα και στις συνεργασίες τρίτων ενίσχυσε σημαντικά τα περιθώρια.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου το νέο entry της εταιρείας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η συνολική άνοδος στο εννεάμηνο έφτασε το 2%, όμως η επίδοση στα επώνυμα ξενοδοχειακά ήταν εκρηκτική, με άνοδο 14% και συνεχόμενη διψήφια αύξηση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με άλλα λόγια, ο κλάδος αναπτύσσεται και τα νέα προϊόντα ενδέχεται να επιταχύνουν αυτή την τροχιά.

Στόχος η μεγαλύτερη διείσδυση και η τεχνολογική υπεροχή

Η Παπουτσάνης εξακολουθεί να επενδύει σε αυτοματισμούς και ψηφιακό μετασχηματισμό, επιδιώκοντας μεγαλύτερη παραγωγική ευελιξία και μείωση κόστους. Το InnovaLokTM και η σειρά 1870 εντάσσονται σε αυτή την ευρύτερη στρατηγική, λειτουργώντας ως εργαλεία διαφοροποίησης σε μια διεθνή αγορά που ζητά πλέον ποιοτικές λύσεις με ξεκάθαρο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με την ισχυρή παρουσία της στη XENIA και τη δυναμική που επιβεβαιώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία μοιάζει έτοιμη να διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στη φιλοξενία.