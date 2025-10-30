Παπουτσάνης: Στα 61 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο – Οι προοπτικές για το 2026

Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2025 η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε τζίρο και κερδοφορία. Ισχυρή ανάπτυξη στα επώνυμα και στις συνεργασίες τρίτων για την εταιρεία.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ανήλθε στα 61 εκατ. ευρώ έναντι 49,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 23%. Οι εξαγωγές αποτέλεσαν και πάλι τον βασικό καταλύτη, αντιπροσωπεύοντας το 54% του συνολικού τζίρου, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διεθνή εμβέλεια της εταιρείας.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 22%), με σταθερό περιθώριο κέρδους στο 37,1%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 4,4%, φτάνοντας τα 8,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ (+11%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με πέρυσι.

Η βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας οφείλεται, πέραν της αύξησης πωλήσεων, και στη μειωμένη φορολογική επιβάρυνση, χάρη στην ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων με φοροαπαλλαγές.

Οι τέσσερις πυλώνες της ανάπτυξης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 32% του κύκλου εργασιών προήλθε από επώνυμα προϊόντα, το 15% από ξενοδοχειακά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 29%, αποτέλεσμα της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου και της εισόδου στην οικιακή φροντίδα, μια νέα κατηγορία που καταγράφει εξαιρετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές. Μάλιστα, οι πωλήσεις προϊόντων οικιακής φροντίδας υπερδιπλασιάστηκαν στο εννεάμηνο, ενώ οι παραδοσιακές κατηγορίες προσωπικής περιποίησης κινήθηκαν επίσης ανοδικά (+4%).

Στα ξενοδοχειακά προϊόντα, η συνολική αύξηση ήταν 2%, με ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο 14% στα επώνυμα ξενοδοχειακά, που αναπτύσσονται με διψήφιο ρυθμό σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι παραγωγές τρίτων (ιδιωτικής ετικέτας και βιομηχανικές πωλήσεις) αποτέλεσαν επίσης μοχλό ανάπτυξης, σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση 41%, λόγω νέων συνεργασιών και διεύρυνσης των υφιστάμενων. Αντίθετα, στις ειδικές σαπωνόμαζες καταγράφηκε οριακή κάμψη (-4%) λόγω διαφοροποίησης στο προϊοντικό μείγμα, ωστόσο βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνεργασίες που αναμένεται να ενισχύσουν τον πυλώνα από το 2026.

Επενδύσεις και στρατηγική για το μέλλον

Η Παπουτσάνης συνεχίζει να επενδύει μεθοδικά σε αυτοματισμούς και ψηφιακό μετασχηματισμό, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση κόστους. Όπως είχε δηλώσει ο Chief Transformation Officer, Αλέξανδρος Σκανδαλάκης, η αξιοποίηση του AI και των τεχνολογιών Industry 4.0 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε ελεγχόμενο επενδυτικό πλάνο 4-5 εκατ. ευρώ ετησίως, με έμφαση στην αυτοματοποίηση και την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων ώστε να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τζίρου.

Ενίσχυση εξωστρέφειας και νέες αγορές

Οι εξαγωγές παραμένουν κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της Παπουτσάνης, με παρουσία σε 35 χώρες. Η Marketing Director Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου είχε τονίσει πρόσφατα ότι η εταιρεία εστιάζει σε «δύο αγορές-πιλότους», Κύπρο και Ρουμανία, ενώ διερευνά επέκταση και σε Βαλκάνια και Ιταλία, ενισχύοντας τη διεθνή της θέση με τα επώνυμα προϊόντα. Η ίδια είχε υπογραμμίσει ότι η Παπουτσάνης είναι πλέον η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη, με παραγωγική δυνατότητα 40.000 τόνων ετησίως, διαθέτοντας την τεχνογνωσία να αναλαμβάνει μεγάλης κλίμακας παραγωγές για διεθνείς ομίλους.

Προοπτικές για το 2026 και ο στόχος των 100 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2025 θα κλείσει με διψήφια αύξηση τζίρου, ενώ ανάλογοι ρυθμοί αναμένονται και το 2026. Η Παπουτσάνης διατηρεί αμετάβλητο τον μεσοπρόθεσμο στόχο για επίτευξη κύκλου εργασιών 100 εκατ. ευρώ έως το 2028, χάρη:

·Στον περιορισμό των εν λειτουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, γεγονός που αναμένεται να φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης.

·Στην δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων προϊόντων μέσω μίας σειράς στοχευμένων ενεργειών

·Νέες συνεργασίες και επέκταση υφιστάμενων