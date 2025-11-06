Πάνος Ξενοκώστας (ONEX) στο 6ο P-TEC: «Η Ελλάδα γίνεται κόμβος της νέας ενεργειακής εποχής»

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε με τη σημερινή τοποθέτησή του ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, στις εργασίες του P-TEC που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στην 6η Σύνοδο Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6th Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) παρεβρίσκονται 4 Υπουργοί της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 25 Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. και περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Ο Πάνος Ξενοκώστας συμμετείχε στο πάνελ “Industry perspectives - Turning vision into action” και παρουσίασε το όραμα και την πορεία του Ομίλου ONEX προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ναυπηγικού και ενεργειακού οικοσυστήματος, που επανατοποθετεί την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της βιομηχανικής παραγωγής και της ενεργειακής ασφάλειας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος το 2018 μας περιέγραφε τη σημερινή εικόνα των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας, θα τον θεωρούσαμε τρελό».

Αναφέρθηκε στην αφετηρία της προσπάθειας το 2018 και το 2022, αντίστοιχα για τη Σύρο και την Ελευσίνα, όταν οι δύο μονάδες βρίσκονταν σε πλήρη αδράνεια, με συσσωρευμένες οφειλές, υποβαθμισμένες υποδομές και μεγάλο αριθμό εργαζομένων που παρέμεναν απλήρωτοι επί σειρά ετών.

Σήμερα, η ενοποίηση των δύο ναυπηγείων υπό την ONEX έχει διαμορφώσει το μεγαλύτερο ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 800 πλοία να έχουν εξυπηρετηθεί εντός του 2024, επίδοση που καταγράφεται ως η υψηλότερη σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η πορεία ανάκαμψης βασίστηκε στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων, στη θετική στάση των τοπικών κοινωνιών και σε κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις από την ελληνική κυβέρνηση και την αμερικανική πλευρά.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο επέτρεψε τη χρηματοδότηση των πρώτων μεγάλων επενδύσεων του Ομίλου ONEX από την DFC, καθιστώντας τα ελληνικά ναυπηγεία τα πρώτα παγκοσμίως που έλαβαν τέτοια στήριξη.

Σχετικά με την ελληνική πολιτεία, αναφέρθηκε στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Ελευσίνας, οι οποίες προχώρησαν με συντονισμένες αποφάσεις της κυβέρνησης, καθιστώντας εφικτή την ομαλή μετάβαση των ναυπηγείων σε βιώσιμη λειτουργία.

Ο Πάνος Ξενοκώστας παρουσίασε τη νέα φάση επενδύσεων του Ομίλου ONEX που αφορά τη μετατροπή της Ελευσίνας σε ενεργειακό κόμβο υποστήριξης LNG, με πλήρη κάθετη υποδομή ναυπηγικής τεχνολογίας, logistics και αποθήκευσης ενέργειας.

«Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας από την Αττική προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τον ευρωπαϊκό στόχο της ενεργειακής αυτονομίας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας. Επεσήμανε ότι η εξέλιξη του διεθνούς ανταγωνισμού στη ναυπηγική και στη θαλάσσια βιομηχανία διαμορφώνεται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, με έντονη δραστηριότητα σε αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα ναυπηγεία της ONEX εξυπηρετούν πλέον πάνω από 200 πλοία ετησίως, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια, ενεργειακά πλοία και LNG carriers, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες SMRs και FNPPs.

«Αυτές οι τεχνολογίες θα αποτελέσουν τους πυλώνες της ναυτιλίας και της ενέργειας του αύριο», σημείωσε, τονίζοντας πως «το στοίχημα της Ελλάδας είναι να κινηθεί γρήγορα, γιατί πλέον η δύναμη είναι η γνώση, ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ONEX εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους διεθνείς συμμάχους της Ελλάδας: «Έχοντας στο πλευρό μας τους ισχυρότερους συμμάχους, είμαστε όχι μόνο ευγνώμονες αλλά και απόλυτα δεσμευμένοι να πετύχουμε. Στον Όμιλο ONEX δεν σταματάμε ποτέ μέχρι να το καταφέρουμε».

Η παρουσία του Πάνου Ξενοκώστα στο 6ο P-TEC επιβεβαίωσε τον κομβικό ρόλο του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού και βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, με αιχμή την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής.