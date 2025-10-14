Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι πωλήσεις της LVMH για το τρίτο τρίμηνο

Η LVMH, ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών αγαθών στον κόσμο, ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 1% στις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου, χάρη στην αυξημένη ζήτηση στην Κίνα.

Οι πωλήσεις του τμήματος μόδας και δερμάτινων ειδών, στο οποίο ανήκουν οι κορυφαίες μάρκες Louis Vuitton και Dior και το οποίο αντιπροσωπεύει πάνω από τα δύο τρίτα των κερδών, μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών της Visible Alpha ανέμεναν μηδενική μεταβολή στις συνολικές πωλήσεις και μείωση 4% για το τμήμα μόδας και δερμάτινων ειδών.

Οι τάσεις στην Ασία, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, μια αγορά που κυριαρχείται από την Κίνα, βελτιώθηκαν «σημαντικά» εννέα μήνες μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, ανέφερε η LVMH

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου που ελέγχεται από τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο Μπερνάρντ Αρνό έφτασαν τα 18,28 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.