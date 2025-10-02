Πάνω από τις εκτιμήσεις οι παραδόσεις αυτοκινήτων της Tesla για το τρίτο τρίμηνο του 2025

Οι παραδόσεις της Tesla για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, καθώς η ζήτηση για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ πριν από τη λήξη ενός δημοφιλούς φορολογικού πλεονεκτήματος υπερκάλυψε την πτώση του ενδιαφέροντος για τα οχήματά της στην Ευρώπη.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 497.099 οχήματα το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 7,4% από τα 462.890 οχήματα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Visible Alpha, οι αναλυτές ανέμεναν περίπου 443.919 οχήματα για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν πτώση των πωλήσεων την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, μετά την ασυνήθιστη αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο.

Η εταιρεία, εδώ και μήνες, αναφερόταν στη λήξη της ομοσπονδιακής έκπτωσης 7.500 δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου ως λόγο για πιθανή αύξηση των πωλήσεων.

Προσφέρει χρηματοδοτικές συμφωνίες και εκπτώσεις για να τονώσει τις πωλήσεις και χρησιμοποιεί την έκπτωση φόρου για να προσφέρει ελκυστικές τιμές μίσθωσης.

Η Ευρώπη, ωστόσο, παρέμεινε ένα αδύναμο σημείο. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μειώνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 1,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, καθώς οι ανταγωνιστές στράφηκαν προς τα υβριδικά αυτοκίνητα και οι κινεζικές μάρκες κέρδισαν έδαφος.

Η εταιρεία παρέδωσε 481.166 μονάδες του sedan Model 3 και του crossover Model Y κατά το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες της Wall Street.

Οι παραδόσεις για ολόκληρο το 2025 προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 1,61 εκατομμύρια, περίπου 10% κάτω από το 2024, σύμφωνα με την Visible Alpha. Η Tesla θα πρέπει να παραδώσει 389.498 οχήματα κατά το τρίμηνο του Δεκεμβρίου για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Στην Κίνα, η Tesla άρχισε να παραδίδει το Model Y L με μακρύ μεταξόνιο και έξι θέσεις τον Σεπτέμβριο, που αναμένεται να τονώσει τη ζήτηση στην μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η Tesla δοκιμάζει επίσης μια υπηρεσία robotaxi με εποπτεία, με οθόνες ασφαλείας και περιορισμένες περιοχές λειτουργίας, η οποία ξεκίνησε στο Ώστιν τον Ιούνιο. Η δοκιμή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών, αλλά οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη οικονομική επίδραση αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε ένα νέο βραβείο για τον CEO, το οποίο θα ψηφιστεί από τους μετόχους στις αρχές του επόμενου μήνα και θα μπορούσε να αξίζει έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εάν ο Μασκ καταφέρει να επιτύχει μια σειρά στόχων σχετικά με την αγοραία αξία και τις λειτουργικές επιδόσεις.

Το σχέδιο θα χορηγήσει στον Μασκ, που είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, περίπου το 12% της Tesla σε 12 δόσεις που συνδέονται με ορόσημα σχετικά με τις λειτουργικές επιδόσεις και την αγοραία αξία.