Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα Κορυφαία 501 - 600 Πανεπιστήμια του Κόσμου στην Κατάταξη THE World University Rankings 2026

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) αναγνωρίζεται και φέτος ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα.

Συγκεκριμένα, στην κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια παγκοσμίως για τέταρτη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 151 πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατάσσεται 1ο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων στην Ποιότητα της Έρευνας.

Η συνεχιζόμενη αυτή επιτυχία υπογραμμίζει τη σταθερή ηγετική θέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η σταθερή θέση του Πανεπιστημίου μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου αντικατοπτρίζει μια διαρκή ανοδική πορεία και μια ισχυρή θεσμική δέσμευση για την προώθηση της γνώσης προς αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε ερευνητικές υποδομές, διεπιστημονικές και διεθνείς σχέσεις, το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να επεκτείνει τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό του αντίκτυπο.

Η κατάταξη Times Higher Education World University Rankings αξιολογεί 2.191 ιδρύματα από 115 χώρες και εδάφη σε πέντε βασικά πεδία: τη Διδασκαλία, το Ερευνητικό Περιβάλλον, την Ποιότητα της Έρευνας, τη Βιομηχανία και τη Διεθνοποίηση. Σε αυτό το όλο και πιο ανταγωνιστικό και βασιζόμενο σε δεδομένα παγκόσμιο τοπίο, η συνεχιζόμενη υπεροχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ερευνητικής του στρατηγικής και την αταλάντευτη εστίασή του στην αριστεία, την καινοτομία και τον κοινωνικό αντίκτυπο - ιδιαίτερα στην Ποιότητα της Έρευνας, όπου κατατάσσεται 1ο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης, ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναπτυχθεί σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και του μαθησιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που παρέχει, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια παγκοσμίως. Κατατάσσεται 1ο ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια στον τομέα της Ποιότητας της Έρευνας, τον πιο σημαντικό και βαρυσήμαντο δείκτη απόδοσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης πανεπιστημίων THE WUR. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει 4 υπο-δείκτες: αντίκτυπο ετεροαναφορών, ερευνητική ισχύ, ερευνητική αριστεία και ερευνητική επιρροή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα, για άλλη μια φορά, ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών και φοιτητριών μας, καθώς και των αποφοίτων μας, που συνεχίζουν να μας ωθούν προς όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες».

Ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνών Συνεργασιών και Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου, πρόσθεσε: «Η αναγνώριση από το Times Higher Education επισφραγίζει τη διαρκή προσήλωσή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην αριστεία, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Το ερευνητικό μας έργο, με άξονα τη διεπιστημονικότητα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από τις επιστήμες υγείας και την μηχανική έως τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές, στοχεύοντας στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων. Η κατάταξή μας στην πρώτη θέση για την «Ποιότητα της Έρευνας» μεταξύ των πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και των φοιτητών μας, οι οποίοι διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντες της γνώσης. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση να παράγουμε πρωτοποριακή έρευνα που προάγει την ακαδημαϊκή γνώση και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα».

Η φετινή κατάταξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο THE World University Rankings προστίθεται στις εντυπωσιακές διεθνείς αναγνωρίσεις του από το Times Higher Education. Σε αυτές συγκαταλέγεται η επίδοσή του στην κατάταξη THE WUR by Subject 2025, όπου το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατέχει σταθερά ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων σε πολλαπλούς τομείς, όπως Επιχειρήσεις και Οικονομικά, Εκπαίδευση, Ψυχολογία (κοινή θέση) και Κοινωνικές Επιστήμες (κοινή θέση).

Η διαρκής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου επιβεβαιώνει το στρατηγικό του όραμα για την ανάπτυξη της αριστείας μέσω της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της διεθνούς εξωστρέφειας. Βασιζόμενο στην καθιερωμένη ηγετική του θέση στην ποιότητα έρευνας και την ακαδημαϊκή απόδοση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραμένει αφοσιωμένο στην προώθηση μετασχηματιστικής εκπαίδευσης και έρευνας που συμβάλλουν ουσιαστικά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στις ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις και στην επίτευξη μιας παγκόσμιας οικονομίας της γνώσης. Το επίτευγμα αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο προηγούμενες επιτυχίες, αλλά και τη συνεχιζόμενη αποστολή του Πανεπιστημίου να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο, συμπεριληπτικό και προοδευτικό μέλλον για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.