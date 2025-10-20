Οι πολυεθνικές εταιρείες επισημαίνουν ότι το κόστος από τους αμερικανικούς δασμούς θα ξεπεράσει τα 35 δισ. δολάρια ενόψει των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Πολλές όμως μειώνουν τις αρχικές τους προβλέψεις, καθώς οι νέες εμπορικές συμφωνίες περιορίζουν την έκθεση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ έχει αυξήσει τους δασμούς των ΗΠΑ στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1930. Παρότι ο πρόεδρος απειλεί συχνά με νέους δασμούς, η αβεβαιότητα που είχε παραλύσει πολλές επιχειρήσεις υποχωρεί, επιτρέποντας στα στελέχη να προβλέπουν καλύτερα τα κόστη και να καταρτίζουν σχέδια - συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων τιμών.

Οι εταιρείες ανέμεναν συνολικό οικονομικό πλήγμα 21 έως 22,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, με επιπλέον επίδραση σχεδόν 15 δισ. δολαρίων το 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters εκατοντάδων εταιρικών δηλώσεων, κανονιστικών καταθέσεων και ανακοινώσεων κερδών μεταξύ 16 Ιουλίου και 30 Σεπτεμβρίου.

Το ποσό των άνω των 35 δισ. δολαρίων συγκρίνεται με τα 34 δισ. που είχαν καταγραφεί τον Μάιο, λίγο μετά την επιβολή των «δασμών Ημέρας Απελευθέρωσης» από τον Τραμπ τον Απρίλιο, που συγκλόνισαν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ωστόσο, η πορεία αυτή κρύβει μετατόπιση: η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εκτίμηση της Toyota για δασμολογικό κόστος 9,5 δισ. δολαρίων. Πολλές άλλες εταιρείες έχουν μειώσει τις προηγούμενες προβλέψεις τους, καθώς ο Τραμπ κατέληξε σε εμπορικές συμφωνίες χαμηλότερων συντελεστών με την ΕΕ και την Ιαπωνία. Τα στοιχεία συνδυάζουν ετήσιες και μερικώς ετήσιες εκτιμήσεις από περίπου 60 εταιρείες.

Οι γαλλικές εταιρείες οινοπνευματωδών ποτών Remy Cointreau και Pernod Ricard μείωσαν τις εκτιμήσεις τους για τον «δασμολογικό πόνο» μετά τη συμφωνία με την ΕΕ, ενώ η Sony τον Αύγουστο αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της. Ο Τραμπ έχει επίσης κάνει εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μόνο περίπου το ένα τρίτο των εξαγωγών της Βραζιλίας να υπόκειται σε δασμούς 50%.

«Οι δασμοί γίνονται όλο και πιο σαφείς. Πιστεύουμε ότι θα αποτελούν πλέον μία ακόμη μεταβλητή της επιχειρηματικής μας εξίσωσης, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε — και θα το κάνουμε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, σε συνέντευξή του στο Reuters στα μέσα Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας νέες λεπτομέρειες για επένδυση 13 δισ. δολαρίων στη μεταποίηση στις ΗΠΑ. Η Stellantis είχε προειδοποιήσει τον Ιούλιο για πλήγμα 1,5 δισ. ευρώ από τους αμερικανικούς δασμούς για το τρέχον έτος.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι έχουμε φτάσει σε ένα είδος σημείου ισορροπίας με ορισμένες από τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες», ανέφερε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Άντριου Γουίλσον.

«Ωστόσο, θα συνεχίσει να επικρατεί σημαντική πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: στις αρχές Οκτωβρίου, ο Τραμπ παρουσίασε την ιδέα επιπρόσθετων δασμών 100% στην Κίνα, ενώ την περασμένη Παρασκευή δήλωσε ότι οι προτεινόμενοι δασμοί δεν θα είναι βιώσιμοι και κατηγόρησε το Πεκίνο για τις νέες εντάσεις στις εμπορικές συνομιλίες.

Καταναλωτές και βιομηχανία πληρώνουν το τίμημα

Οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 9,3% για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, έναντι 13,8% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Μεγάλο μέρος αυτής της μεταβολής αποδίδεται στον τομέα της πληροφορικής των ΗΠΑ, λόγω των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 προβλέπεται να σημειώσει ανάπτυξη 0,5%, από 4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις εταιρείες που εξαρτώνται από χώρες χωρίς εμπορικές συμφωνίες.

Η Nike, που βασίζεται σε προμηθευτές στο Βιετνάμ και άλλες ασιατικές χώρες, αύξησε την εκτίμηση για τον αντίκτυπο των δασμών στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 1,5 δισ. δολάρια από 1 δισ. Στην Ευρώπη, η Tefal μείωσε τις προοπτικές κερδών της, επικαλούμενη ασθενέστερη ζήτηση, ενώ η H&M προειδοποίησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές θα επηρεάσουν τα περιθώρια κέρδους στο τρίμηνο έως τον Νοέμβριο.

«Είμαστε επιφυλακτικοί για τις ΗΠΑ ενόψει του τέταρτου τριμήνου, τόσο λόγω του αντίκτυπου των δασμών στο περιθώριο κέρδους όσο και λόγω του καταναλωτικού κλίματος», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της H&M, Ντάνιελ Έρβερ. «Μπορούμε να δούμε αυξήσεις τιμών».

Οι αυξήσεις τιμών είναι η συχνότερη επίδραση των δασμών που αναφέρουν οι εταιρείες στην καταγραφή του Reuters.

Αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι Ford, Stellantis, Volkswagen και Toyota έχουν δηλώσει συνολικά δισεκατομμύρια σε δασμολογικά κόστη. Η Ford, για παράδειγμα, αναμένει σωρευτικό αντίκτυπο 3 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η αισιοδοξία ενισχύεται στις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές ανταλλακτικών, καθώς ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σημαντική ελάφρυνση των δασμών για την παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να εξαλείψει μεγάλο μέρος των επιβαρύνσεων.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, επίσης, έχουν αρχίσει να συνάπτουν συμφωνίες για την τιμολόγηση και την παραγωγή φαρμάκων, που συνδέονται με εξαιρέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς. Η Pfizer και η AstraZeneca πρωτοστατούν, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.