Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025: Τι Μας Βοηθά να Προστατεύσουμε την Καρδιά μας;

Η Flora Food Greece, θυγατρική του παγκόσμιου ηγέτη στα επώνυμα προϊόντα τροφίμων Flora Food Group, πραγματοποίησε εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Μετρό του Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς και σύμμαχο το Becel ProActiv!

Πιο αναλυτικά, από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο του Becel ProActiv στο Μετρό του Συντάγματος, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους τρόπους προστασίας της καρδιαγγειακής υγείας και για το πώς μπορούν να μειώσουν τη χοληστερίνη τους, δύο από τις πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει κανείς καλή ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, οι επισκέπτες της δράσης απόλαυσαν προϊόντα Becel ProActiv και συμμετείχαν σε διαγωνισμό, ο οποίος ανέδειξε 100 τυχερούς νικητές που κέρδισαν εξετάσεις σε κορυφαίο όμιλο διαγνωστικών κέντρων. Την εορταστική ατμόσφαιρα της δράσης ενίσχυσε με την παρουσία της η κ. Ντορέττα Παπαδημητρίου, παρουσιάστρια και πρώην αθλήτρια που ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η οποία συνέβαλε στην ενημέρωση του κοινού για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας και την σημασία που έχει η μείωση της χοληστερίνης.

Το Becel ProActiv επενδύει συνεχώς στην ευαισθητοποίηση για τη χοληστερίνη και τη σημασία της για την καρδιαγγειακή υγεία μέσα από πληθώρα δράσεων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα όπου υπάρχει ανάγκη, στην περιφέρεια, τα χωρία και τα νησιά της χώρας μας! Παράλληλα, το Becel ProActiv συνεχίζει να βελτιώνεται, με έμπρακτη απόδειξη την ανανεωμένη συνταγή του, η οποία είναι 100% φυτική, χωρίς φοινικέλαιο και βέβαια με φυτικές στερόλες οι οποίες μειώνουν τη χοληστερίνη.

Τη δράση επισκέφθηκε ο κ. Ιωσήφ Βυθούλκας, Country Director Greece, Cyrpus and Distributor Markets SEE της Flora Food Group, δήλωσε: «Η προστασία της καρδιαγγειακής υγείας και η σωστή ενημέρωση για την βελτίωσή της, καθώς και για την μείωση της χοληστερίνης, αποτελεί επίκεντρο της στρατηγικής του Becel ProActiv. Για μια ακόμα χρονιά, αναλαμβάνουμε δράση, ενημερώνοντας το κοινό και προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια έμπρακτα και παραμένουμε προσηλωμένοι στην καταπολέμηση ενός από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, της Νο 1 αιτίας θανάτου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Flora Food Group, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 210 010 6600