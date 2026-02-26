ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων 8,7% στο δ' τρίμηνο - Στα 0,87 ευρώ το προτεινόμενο μέρισμα

Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, ιστορικά ρεκόρ στις συνδέσεις οπτικής ίνας (FTTH) και μια νέα, πιο επιθετική πολιτική ανταμοιβής των μετόχων συνθέτουν την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΟΤΕ για το 2025.

Η στρατηγική εστίαση στις υποδομές νέας γενιάς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός (ICT) απέδωσαν καρπούς, οδηγώντας τον κύκλο εργασιών του έτους στα 3,46 δισ. ευρώ.

Συνοπτικά:

Ο ΟΤΕ κατάφερε να κλείσει τη χρονιά με θετικό πρόσημο σε όλους τους κρίσιμους δείκτες:

Κύκλος Εργασιών: Αυξήθηκε κατά 3,9% στο σύνολο του έτους, με το Δ’ τρίμηνο να κάνει την έκπληξη με άλμα 8,7% (916,3 εκατ. ευρώ).

Κερδοφορία: Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα 1,37 δισ. ευρώ (+2,0%), ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές άγγιξαν τα 542,8 εκατ. ευρώ.

Σταθερή Τηλεφωνία: Σημειώθηκε η πολυαναμενόμενη αντιστροφή τάσης, με τα έσοδα λιανικής σταθερής να ενισχύονται κατά 2,6% στο τελευταίο τρίμηνο.

Πρωταθλητής το FTTH και το ICT

Η «ναυαρχίδα» της ανάπτυξης παραμένει η οπτική ίνα. Ο ΟΤΕ πέτυχε ρεκόρ καθαρών προσθηκών στο FTTH (+58 χιλιάδες στο τρίμηνο), με τη συνολική βάση συνδρομητών να φτάνει τις 567.000. Η διείσδυση στις υποδομές του Ομίλου αυξήθηκε στο 34%, ενώ ο στόχος για το 2030 παραμένει η κάλυψη 3,5 εκατ. νοικοκυριών.

Παράλληλα, ο τομέας του ICT (System Solutions) κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 57,8% στο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο του Ομίλου ως System Integrator για μεγάλα έργα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέα σελίδα στις αμοιβές των μετόχων

Η διοίκηση υπό τον κ. Κώστα Νεμπή ανακοίνωσε μια νέα, πιο διαφανή πολιτική αμοιβών, η οποία συνδέεται άμεσα με τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές. Για το 2026, η συνολική ανταμοιβή προτείνεται στα 532 εκατ. ευρώ (σχεδόν το 100% του FCF του 2025):

Μέρισμα: 0,8777 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 355 εκατ. ευρώ), αυξημένο κατά 22% σε σχέση με πέρυσι.

Επαναγορά Ιδίων Μετοχών: Πρόγραμμα ύψους 177 εκατ. ευρώ.

Κ. Νεμπής: «Χτίσαμε σε γερά θεμέλια»

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, τόνισε: «Το 2025 πετύχαμε τους στόχους μας. Επανήλθαμε σε τροχιά ανάπτυξης στη σταθερή μετά από τέσσερα χρόνια και εδραιώσαμε την ηγετική μας θέση στην κινητή και το ICT. Καθώς προχωράμε στο 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για τον ΟΤΕ του 2030, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα Gigabit».

Προοπτικές για το 2026

Για τη νέα χρήση, ο Όμιλος θέτει τον πήχη της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο +3%, ενώ προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ. Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω επέκταση του 5G Stand-Alone δικτύου και η ενσωμάτωση των υποδομών του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), μετά την εξαγορά της Terna Fiber.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του δ' τριμήνου και του 2025: