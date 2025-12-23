ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο ελληνικός τουρισμός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, εξωστρεφής, ποιοτικός, πολυδιάστατος και με ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση, δεν προέκυψε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα του οράματος, της καινοτομίας και της επένδυσης ανθρώπων που είδαν μπροστά από την εποχή τους, ένας εκ των οποίων ο Δρ. Νικόλαος Αγγελόπουλος, συνιδρυτής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ιδρυτής και Πρόεδρος των Aldemar Resorts.

Τη διαχρονική προσφορά του στην αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος τίμησε πρόσφατα ο θεσμός Manager of the Year, απονέμοντάς του το βραβείο Lifetime Achievements.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί επισφράγιση του μακροχρόνιου και σπουδαίου έργου του Δρ. Νικόλαου Αγγελόπουλου στον τομέα του Τουρισμού, την ακαδημαϊκή του διαδρομή και το πολύπλευρο επαγγελματικό και κοινωνικό έργο του.

Ο Γενικός Διευθυντής & μέλος ΔΣ ΕΕΝΕ κ. Παύλος Ευθυμίου, ο Δρ. Νικόλαος Αγγελόπουλος, Ιδρυτής & Πρόεδρος των Aldemar Resorts και ο Πρόεδρος ΕΕΝΕ, κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Στη φετινή τελετή απονομής, σε ένα κλίμα εορταστικό, παρουσία περί των επτακοσίων υψηλόβαθμων στελεχών από όλους τους κλάδους της αγοράς, κυβερνητικών εκπροσώπων και διακεκριμένων στελεχών, το βραβείο απένειμε στον Δρ. Αγγελόπουλο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς. Στην τελετή βράβευσης, τον Δρ. Νικόλαο Αγγελόπουλο συνόδευσε ο υιός του και Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.

Με βασικό όραμα την αναβάθμιση και ανάδειξη του ελληνικού ποιοτικού τουρισμού, ανεξαρτήτως κατηγοριών και αστεριών, ο Δρ. Νικόλαος Αγγελόπουλος υπήρξε συνιδρυτής του ΣΕΤΕ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ένωση και εκπροσώπηση περισσότερων από 13 τουριστικές ενώσεις. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο ΣΕΤΕ καθιερώθηκε ως κοινωνικός εταίρος, ενισχύοντας τον θεσμικό του ρόλο και τη συμβολή του στον εθνικό διάλογο για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η προσωπική του διαδρομή αποτελεί πηγή έμπνευσης: ξεκινώντας από το μικρό χωριό Αμπελιώνα Μεσσηνίας, το οποίο μέχρι και σήμερα επισκέπτεται και στηρίζει ενεργά, πήγε στην Αθήνα για τις σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους του, έλαβε υποτροφία και σπούδασε στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου και απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο. Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς την πατρίδα του και με αγάπη για την οικογένειά του, επέστρεψε στην Ελλάδα για να συμβάλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η διατριβή του “H συμβολή των ξένων κεφαλαίων στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας” παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ.

Από το 1989 άρχισε να δραστηριοποιείται στην αγορά, την κατασκευή και λειτουργία πολυτελών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και πιο συγκεκριμένα ιδρύει την εταιρεία «ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ» με αντικείμενο τη δημιουργία των ξενοδοχείων Cretan Village, Knossos Royal και Royal Mare.

Το 1997 ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΠΤΕΑ Α.Ε.» βάζει την υπογραφή του στη δημιουργία του ξενοδοχείου Olympian Village. Παράλληλα, την ίδια περίοδο εγκαινιάζει στην Κρήτη τη λειτουργία του πρώτου και μέχρι σήμερα μεγαλύτερου κέντρου Θαλασσαθεραπείας στην Ελλάδα, σε μια περίοδο που η λέξη «ευεξία» ήταν άγνωστη.

Το 2023 κατασκευάζει και εγκαινιάζει το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, το Ilis Congress Center, στις εγκαταστάσεις του Olympian Village, δίνοντας μια νέα προοπτική στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή.

Το 2024, ο Δρ. Νικόλαος Αγγελόπουλος αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑΠΕΙ), επιβεβαιώνοντας την ευρεία αναγνώριση του έργου και της συμβολής του τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό χώρο.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια κορυφαία τιμητική διάκριση για τον ίδιο, αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά, αναδεικνύοντας τη δύναμη του οράματος, της συνέπειας και της διαχρονικής προσφοράς.