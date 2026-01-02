Orsted: Μήνυσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αναστολή κατασκευής αιολικού πάρκου, κόστους 5 δισ. δολ.

Ο δανέζικος γίγαντας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Orsted υπέβαλε μήνυση την Πέμπτη κατά του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ, μετά την απόφαση του υπουργείου να αναστείλει τη μίσθωση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ρόουντ Άιλαντ,.

Το έργο Revolution Wind, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 87%, σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας, αναμένεται να είναι έτοιμο να παρέχει αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια σε αμερικανικά νοικοκυριά το 2026.

Η Orsted τόνισε ότι η αναστολή της μίσθωσης προκαλεί σημαντική ζημία στο έργο, καθώς έχουν ήδη δαπανηθεί και δεσμευτεί δισεκατομμύρια δολάρια βασιζόμενα σε μια διεξοδική διαδικασία αναθεώρησης που περιλάμβανε πλήθος ομοσπονδιακών εγκρίσεων από υπηρεσίες όπως η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, το Σώμα Μηχανικών του Στρατού και η Εθνική Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιείας.

Η κυβέρνηση είχε σταματήσει το έργο τον προηγούμενο μήνα, μαζί με άλλα τέσσερα υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ: τα Vineyard Wind 1, Coastal Virginia Offshore Wind, Sunrise Wind και Empire Wind, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, της Βιρτζίνια και της Νέας Υόρκης.

Η Revolution Wind είναι κοινοπραξία μεταξύ της Orsted και της Skyborn Renewables της Global Infrastructure Partners και βρίσκεται περίπου 15 μίλια ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ, ενώ το Sunrise Wind απέχει περίπου 30 μίλια από τις ακτές της Νέας Υόρκης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκουμ, σε ανάρτησή του στο X τον Δεκέμβριο, επικαλέστηκε ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που εντοπίστηκαν από το Υπουργείο Πολέμου, υποστηρίζοντας ότι οι μισθώσεις αναστέλλονται επειδή τα αιολικά πάρκα θεωρούνται αναξιόπιστα και υπερβολικά δαπανηρά, ενώ ένα μόνο αγωγός φυσικού αερίου μπορεί να παράγει τόση ενέργεια όση τα πέντε αυτά έργα συνδυασμένα.

Το υπουργείο επεσήμανε ότι η κίνηση των τεράστιων πτερυγίων και η υψηλή ανακλαστικότητα των πύργων προκαλούν παρεμβολές στα ραντάρ, δημιουργώντας ψευδείς στόχους και κρύβοντας νόμιμους κινούμενους στόχους.

Η Orsted αντιτίθεται στις κατηγορίες, τονίζοντας ότι όλες οι ομοσπονδιακές αναθεωρήσεις έχουν ολοκληρωθεί και ότι η εντολή αναστολής προκαλεί σημαντική οικονομική ζημία.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η δικαστική διαμάχη αποτελεί αναγκαίο βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων του έργου, ενώ το Sunrise Wind αξιολογεί όλες τις επιλογές επίλυσης του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένων νομικών διαδικασιών και συνεργασίας με αρμόδιους φορείς.

Στις 22 Αυγούστου, η κυβέρνηση διέταξε την Orsted να σταματήσει την κατασκευή του Revolution Wind επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, ενώ στις 29 Αυγούστου περικόπηκαν 679 εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης για 12 αιολικά πάρκα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «σπάταλα».