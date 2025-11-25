ΟΠΑΠ: Ισχυρή κερδοφορία 361,3 εκατ. ευρώ – Αύξηση EBITDA στα 612,6 εκατ. το εννεάμηνο

Στα 1,7 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα έσοδα του ΟΠΑΠ για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2025, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 6,5% την ώρα που ο Οργανισμός εισέρχεται στη νέα εποχή με τη συνεργασία υπό την «ομπρέλα» της Allwyn.

Όπως ανέφερε την Τρίτη η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα βασικά μεγέθη έχουν ως εξής:

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2025 διαμορφώθηκαν στα €1.755,9εκατ. έναντι €1.648,3εκατ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα (retail) και στο online. Τα GGR του γ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε €602,9εκατ., υψηλότερα κατά 6,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της δυναμικής επίδοσης των αριθμολαχείων.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση στα €740,4εκατ. (εννεάμηνο 2024: €692,5εκατ.), ωθούμενο από την αύξηση των εσόδων και τα ισχυρά περιθώρια κέρδους. Το γ’ τρίμηνο 2025 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση στα €253,4εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: €241,9εκατ.).

Τα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2025 ανήλθαν σε €339,8εκατ. έναντι €314,6εκατ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 8,0% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα του γ’ τριμήνου 2025 αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση στα €111,6εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: €100,6 εκατ.) κυρίως λόγω αύξησης των μισθοδοτικών δαπανών, εξαιτίας της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς και της αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση στα €612,6εκατ. (εννεάμηνο 2024: €586,9εκατ.) ή κατά 4,3% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2025 ανήλθαν €214,2εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: €213,2εκατ.), αυξημένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση, ή κατά 1,2% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €361,3εκατ. (εννεάμηνο 2024: €339,9εκατ.), αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση (ή κατά 4,4% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €127,9εκατ. (γ’ τρίμηνο 2024: €120,5εκατ.), αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (ή κατά 2,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση).

Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €167,2εκατ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,19x (0,23x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Η ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου 2025 διασφαλίζει την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας.

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2025:

«Χτίζοντας στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο ΟΠΑΠ πέτυχε δυνατά αποτελέσματα κατά το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας το ισχυρό αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Όπως και πέρσι, οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου επωφελήθηκαν από ένα σημαντικό τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ. Το giga jackpot, που σημειώθηκε τον Αύγουστο, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, οδηγώντας σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα και στα δύο κανάλια. Ταυτόχρονα, οι iGaming δραστηριότητες μας αναπτύχθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η iLottery πλατφόρμα μας εμπλουτίστηκε με δράσεις loyalty, που προσέφεραν gamified εμπειρίες με βάση τη θεματική της F1, κάθε Σαββατοκύριακο που διεξαγόταν Grand Prix.

Συνολικά, η αύξηση της κερδοφορίας συνδυάστηκε με υγιή περιθώρια κέρδους και ισχυρή ταμειακή θέση. Οι θετικές αυτές τάσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για το οικονομικό έτος 2025, καθώς και τους ευρύτερους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς και ανυπομονούμε για το 2026, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε υπό τη νέα επωνυμία της Allwyn. Το γεγονός αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων στο είδους τους εμπειριών διασκέδασης και gaming για τους πελάτες μας».

Οι κύριες εξελίξεις

Συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn

Στις 13 Οκτωβρίου 2025, η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσαν την επιχειρηματική τους συνένωση μέσω μιας συναλλαγής ανταλλαγής μετοχών. Αυτή η συναλλαγή θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας στον κόσμο, ενώνοντας δύο ηγέτες του κλάδου με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η συνενωμένη εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί σε Allwyn, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχέδια για πρόσθετη διεθνή εισαγωγή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει την απόσχιση του ΟΠΑΠ σε νέες ελληνικές θυγατρικές, τη μεταφορά της καταστατικής του έδρας στο Λουξεμβούργο και στη συνέχεια τη μεταφορά της έδρας στην Ελβετία. Η Allwyn θα κατέχει περίπου το 78,5% του οικονομικού ενδιαφέροντος στην συνενωμένη εταιρεία, ενώ οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές.

Διανομή Προμερίσματος 2025

Τον Νοέμβριο του 2025, η Εταιρεία διένειμε προμέρισμα ύψους €179,3εκατ. (€0,50 ανά μετοχή) για τη χρήση του 2025.

Πρόωρη Εξόφληση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020

Στη συνεδρίασή του στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης για όλα τα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ως μέρος της στρατηγικής αναχρηματοδότησης και παράτασης του χρέους της εταιρείας. Η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2025, με τους ομολογιούχους να λαμβάνουν το 100,5% της ονομαστικής αξίας του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, πλέον δεδουλευμένων τόκων, εξόδων και φόρων. Μετά την πλήρη αυτή εξόφληση, τα ομόλογα ακυρώθηκαν σύμφωνα με τον όρο 4.6 του Προγράμματος και τον Κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX CSD Rulebook). Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο αντικαταστάθηκε από νέο τραπεζικό δανεισμό.