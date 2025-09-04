ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδοφορίας με ώθηση από το online και το ΤΖΟΚΕΡ – Τα επόμενα βήματα

Η ανοδική πορεία των αριθμολαχείων (+3,9% στο εξάμηνο, 387,7 εκατ. ευρώ), με πρωταγωνιστή το ΤΖΟΚΕΡ και η ενίσχυση του opaponline.gr, συνέβαλε καθοριστικά στα αποτελέσματα 6μηνου. Σημαντική αύξηση κατέγραψε και το διαδικτυακό καζίνο (+22,1%, 171,3 εκατ. ευρώ), το οποίο συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Αντίθετα, τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού εμφάνισαν ήπια πτώση στο β’ τρίμηνο (-1,9%), καθώς η περσινή σύγκριση επηρεάστηκε από το Euro 2024. Ωστόσο, σε επίπεδο εξαμήνου σημείωσαν άνοδο 5,2%, στα 368,2 εκατ. ευρώ. Θετική ήταν και η πορεία των VLTs (+4,3% στο εξάμηνο), ενώ το Σκρατς αντιστρέφει σταδιακά την καθοδική τάση, με αύξηση 7,8% στο β’ τρίμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Jan Karas, χαρακτήρισε το β’ τρίμηνο «ένα ακόμη δυναμικό τρίμηνο», τονίζοντας την επίδραση της ισχυρής επίδοσης του ΤΖΟΚΕΡ και της ανάπτυξης του iGaming. Όπως σημείωσε, «τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής μας και την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία».

Ο ίδιος εξέφρασε βεβαιότητα ότι ο ΟΠΑΠ είναι «κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους στόχους του 2025», δίνοντας έμφαση τόσο στις στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης όσο και στις ESG δεσμεύσεις της εταιρείας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 6μήνου

Ο ΟΠΑΠ κατέγραψε θετική πορεία στο α’ εξάμηνο του 2025, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να διαμορφώνονται στα 1,153 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στο β’ τρίμηνο, η άνοδος ήταν 4,7% σε ετήσια βάση, στα 557,9 εκατ. ευρώ, με κινητήριο δύναμη την ανάπτυξη του online (+9,2%), που αντιστοιχεί πλέον στο 31% των συνολικών εσόδων, αλλά και την ανθεκτικότητα του δικτύου retail (+2,8%).

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια αυξήθηκε κατά 8,1% στο εξάμηνο, στα 487 εκατ. ευρώ, χάρη στον συνδυασμό υψηλότερων εσόδων και περιθωρίων. Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων (+6,7%, στα 228,2 εκατ. ευρώ), τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε 398,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 233,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3%.

Ενισχυμένη ταμειακή θέση και μερίσματα

Ο ΟΠΑΠ παραμένει με ισχυρό ισολογισμό, με τον καθαρό δανεισμό να περιορίζεται στα 147,7 εκατ. ευρώ και τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 0,17x. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 327,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 8,2%.

Στο μέτωπο της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος €0,50 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, με αποκοπή στις 3 Νοεμβρίου και πληρωμή στις 10 Νοεμβρίου. Συνολικά, ο ΟΠΑΠ θα διανείμει €1,30 ανά μετοχή εντός του έτους.

Στρατηγικές κινήσεις και επόμενα βήματα

Το 2025 βρίσκει τον ΟΠΑΠ σε τροχιά υλοποίησης των στόχων του. Κομβικής σημασίας εξέλιξη αποτελεί η απόκτηση του υπόλοιπου 15,51% στη Stoiximan έναντι 191,6 εκατ. ευρώ, που θα ανεβάσει το ποσοστό συμμετοχής στο 100% και θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία στους τομείς online στοιχήματος και iGaming σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει στη Β’ φάση του διεθνούς διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων, ενώ διατηρεί τη θέση της στον δείκτη FTSE4Good, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση σε ζητήματα ESG.

Τι είπε ο CEO Jan Karas

Ο κ. Jan Karas δήλωσε για τα αποτελέσματα: ««Το β ́ τρίμηνο του 2025 ήταν ένα ακόμη δυναμικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση ακαθάριστων εσόδων ύψους 4,7% ετησίως, παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024.

Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο διατήρησε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και επιδόσεων, χάρη σε μια ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ ́ τρίμηνο. Επιπλέον, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot, που υποστηρίχθηκε από μια νέα εκστρατεία επικοινωνίας. Οι παράγοντες αυτοί είχαν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην κίνηση στο retail δίκτυο και σε όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών. Επίσης, για άλλο ένα τρίμηνο, ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψαν οι δραστηριότητες iGaming, που υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών, της εμπειρίας των πελατών και των προγραμμάτων loyalty.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του β ́ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, καθώς και την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της δέσμευσής μας για ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προμέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή.

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους του για τη χρήση του 2025. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ESG δεσμεύσεις μας και να δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας».