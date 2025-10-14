ΟΠΑΠ - Allwyn: Τα ντεσού του mega deal, η θέση στον παγκόσμιο χάρτη και η επόμενη μέρα

Μετά από 67 χρόνια ιστορίας ο ΟΠΑΠ αλλάζει και από Εθνικός πρωταθλητής μετά την συμφωνία συγχώνευσης με την Allwyn, γίνεται παγκόσμιος ηγέτης ως μέλος ενός διεθνούς ομίλου με αποτίμηση άνω των 16 δισ. ευρώ που προαλείφεται να καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος όμιλος τυχερών παιγνίων και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με κυρίαρχες θέσεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες διεθνείς αγορές.

Η συγχωνευμένη οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχέδια για δευτερογενή εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη με την πιθανή διπλή εισαγωγή να μπορεί να απελευθερώσει επιπλέον αξία για το νέο σχήμα.

Οι επικεφαλής της Allwyn, Robert Chvátal και Kenneth Morton, μαζί με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, παρουσίασαν τη στρατηγική λογική της συναλλαγής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός νέου brand, στη μερισματική συνέπεια και στις ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω τεχνολογίας και M&A (εξαγορές και συγχωνεύσεις) σε ένα κοινό από εκπροσώπους μερικών από τους μεγαλύτερους διεθνείς και εγχώριους οίκους όπως οι Morgan Stanley, Citi, Eurobank Equities, Optima Bank, Piraeus, Euroxx, Edison, Pantelakis και Fitch Solutions, μεταξύ άλλων.

Όπως είναι φανερό ο συνδυασμός δύο καταξιωμένων ηγετών δημιουργεί έναν διεθνή ηγέτη στον κλάδο τυχερών παιγνίων κατέχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές. Δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης με εύρος προϊόντων, εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, τεχνολογία και ψηφιακές δυνατότητες.

Μαζί, ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργούν μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με:

Σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming

Ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές

Και επιπρόσθετα, δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει.

Σύμφωνα με την παρουσίαση στην τηλεδιάσκεψη των αναλυτών, η νέα εταιρεία αναμένεται να δημιουργήσει ετήσιο EBITDA περίπου 1,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των πρόσφατα αποκτηθέντων Novibet και Prize Picks , καθαρά κέρδη 0,95 δισ. €, κεφαλαιοποίηση άνω των 16 δισ. ευρώ και Enterprise Value 21,15 δισ. ευρώ), υψηλή μετατροπή σε μετρητά 90% και μερίσματα >1 ευρώ/μετοχή.

Η Allwyn, σύμφωνα με τις αρχικές αναλύσεις, αποτιμήθηκε σε 9 δισ. ευρώ (12,4x EV/EBITDA και 19,0x P/E), με premium 30–40% σε σχέση με την ΟΠAΠ, κυρίως για να αντικατοπτριστεί η ανώτερη προοπτική ανάπτυξης του διεθνούς χαρτοφυλακίου της.

Με βάση την αρχιτεκτονική της συμφωνίας η Allwyn, η οποία ήδη κατέχει το 51,8% της OPAP, θα διατηρήσει το 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας, αφήνοντας στους μετόχους μειοψηφίας της OPAP το 21,5%. Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα και από τα δύο διοικητικά συμβούλια, θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων της ΟΠAΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και επακόλουθη μεταφορά στην Ελβετία.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτιμάται στο 1ο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση των εγκρίσεων μετόχων και ρυθμιστικών αρχών. Οι μέτοχοι που διαφωνούν μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου στην τιμή €19,04 ανά μετοχή, με τη συμφωνία να είναι δεσμευτική εφόσον λιγότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου ασκήσει το δικαίωμα εξόδου.

Στην νέα εταιρεία περίπου το 55% των καθαρών εσόδων από παιχνίδια θα προέρχεται από το διαδίκτυο, δίνοντας στην ομάδα σαφή έκθεση στις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης. Παρέχει επίσης στους μετόχους μειοψηφίας πρόσβαση σε μια υψηλότερης ανάπτυξης, γεωγραφικά διαφοροποιημένη, τεχνολογικά υποστηριζόμενη επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μέτοχοι της OΠΑΠ θα λάβουν, πέρα από το ήδη ανακοινωθέν ενδιάμεσο μέρισμα (€0,50, τον Νοέμβριο), επιστρεφόμενα μετρητά €0,80 (ως υπόλοιπο DPS για το FY25) μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ η διοίκηση δεσμεύεται για ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1/μετοχή από το FY26 και μετά, ευθυγραμμισμένο με την τρέχουσα πολιτική της ΟΠAΠ

Τι είπαν στους αναλυτές

Αναλύοντας το mega deal o Jan Karas, CEO του OΠΑΠ, τόνισε ότι , «ΟΠΑΠ και Allwyn δεν πραγματοποιούν απλώς μια συναλλαγή· διαμορφώνουμε εκ νέου το μέλλον της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών», ενώ στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο CEO Robert Chvátal τόνισε ότι η ενοποίηση θα επιτρέψει στον νέο όμιλο να «συνδυάσει τα ισχυρά brands, την τεχνογνωσία και την ψηφιακή δυναμική» των δύο πλευρών, με τον ΟΠΑΠ να διατηρεί τον ρόλο του πυρήνα για Ελλάδα και Κύπρο, αναφέροντας πως, «Το brand ΟΠΑΠ είναι ένα εθνικό κεφάλαιο που δεν πρόκειται να χαθεί».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου Karel Komárek, όχι με φυσική παρουσία αλλά μέσω του powerpoint της παρουσίασης του ομίλου επισημαίνει ότι η συνένωση είναι «μια φυσική εξέλιξη σε έναν κλάδο που συγκεντρώνεται ραγδαία», σημειώνοντας πως το μέλλον του gaming «ανήκει σε μεγάλες, διεθνείς, ψηφιακές πλατφόρμες».

Στην σταθερή μερισματική πολιτική αναφέρθηκε ο CFO Kenneth Morton, σημειώνοντας ότι η νέα εταιρεία θα διατηρήσει «σταθερή μερισματική πολιτική με ελάχιστο μέρισμα €1 ανά μετοχή και δυνατότητα ειδικών διανομών ή buybacks», ενώ στόχος είναι καθαρός δανεισμός κοντά σε 2,5 φορές EBITDA.

Στην διαδικασία των ερωτήσεων η διοίκηση της ΟΠΑΠ, σημείωσε ότι η αλλαγή ονόματος είναι μέρος μιας στρατηγικής, δεν αποτελεί απλά ένα rebranding, καθώς πριν ληφθούν οι αποφάσεις εξετάστηκε η αποδοχή του ονόματος Allwyn σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση να επιδιωχθεί dual listing αναφέρθηκε πως βαρύτητα στην επιλογή της αγοράς που θα επιδιωχθεί η εισαγωγή θα έχει η ρευστότητα της αγοράς, ενώ εμφατικά σημειώθηκε ότι, η στρατηγική επιλογή «δεν στοχεύει σε άμεση άντληση κεφαλαίων, αλλά σε διεύρυνση του επενδυτικού κοινού», προσθέτοντας ότι η Allwyn «είναι ήδη σε προκαταρκτικές συζητήσεις με δύο διεθνείς χρηματιστηριακές αρχές».

Αναφορικά με την απόφαση να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές παρότι η Allwyn θα κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, εξηγήθηκε ότι στόχος είναι να υπάρχει έλεγχος της επιχείρησης μακροπρόθεσμα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως equity σε πιθανές μελλοντικές συναλλαγές. Η αξία τους είναι μικρή, στη ζώνη των 200 εκατ. ευρώ, στο σύνολο της κεφαλαιακής δομής. Το κουπόνι είναι 5% και δεν θα υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα.

Σε ό,τι αφορά τη Novibet η διοίκηση δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αισιοδοξεί ότι θα πάρει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί το deal τους επόμενους μήνες.

Επιπρόσθετα για τις συνέργειες και τη χρήση τεχνολογίας, σημειώθηκε ότι η Allwyn «φέρει ένα ισχυρό οικοσύστημα τεχνολογίας και AI που θα ενσωματωθεί σταδιακά στα προϊόντα της ΟΠΑΠ», ειδικά στο online και στο instant win. «Η τεχνολογία δεν είναι πια υποστηρικτική λειτουργία, αλλά μοχλός ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το κόστος δανεισμού και τα περιθώρια μόχλευσης μετά τις εξαγορές, διευκρινίστηκε ότι ο όμιλος διατηρεί αξιολόγηση investment grade και έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές γραμμές χρηματοδότησης, ενώ επισημάνθηκ πως το leverage «θα παραμείνει πειθαρχημένο, ακόμη και με νέες επενδύσεις».