ΟΠΑΠ - Allwyn: Η προίκα του γίγαντα των τυχερών παιχνιδιών

«ΟΠΑΠ και Allwyn δεν πραγματοποιούν απλώς μια συναλλαγή· διαμορφώνουμε εκ νέου το μέλλον της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών» σημείωσε ο Jan Karas, CEO του OΠΑΠ, λίγο πριν στην διάσκεψη των αναλυτών για να συμπληρώσει ότι η συνένωση αποτελεί μια καθοριστική, κομβική στιγμή, αναλύοντας τo mega deal που οδηγεί στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση 16 δισ. και επίκεντρο την Ελλάδα και τον ΟΠAΠ.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εκτιμάται ότι θα είναι στην πρώτη δυάδα με τις μεγαλύτερες εταιρείες σε όρους κεφαλαιοποίησης. Η εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος υπολογίζεται σε 16 δισ. ευρω. Μάλιστα πρόθεση της Allwyn, είναι η εισαγωγή της και σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.



Σκιαγραφώντας τους λόγους που οδήγησαν στην ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ, ο Jan Karas ότι πρώτον με τον συνδυασμό ΟΠΑΠ και Allwyn, ενώνουμε δύο καθιερωμένους ηγέτες: η μία εταιρεία με βαθιές ρίζες στην εγχώρια αγορά και η άλλη, ένας πολυεθνικός καινοτόμος οργανισμός. Μαζί, οι δύο εταιρείες θα εξελιχθούν σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στους τομείς των λαχείων και των τυχερών παιχνιδιών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνδυασμός ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργεί μια άκρως διαφοροποιημένη πλατφόρμα με ηγετικές θέσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Μια πλατφόρμα με σημαντική έκθεση σε δυναμικούς τομείς ανάπτυξης, ισχυρή ικανότητα παραγωγής ταμειακών ροών και πλήρη έλεγχο της πορείας της μέσω ιδιόκτητης τεχνολογίας και κορυφαίου περιεχομένου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.



Η νέα οντότητα θα ωφεληθεί και από τη στρατηγική της Allwyn να επανεπενδύει τα κεφάλαιά της σε εξαγορές υψηλής αξίας, έναν τομέα όπου έχει αποδεδειγμένη επιτυχία. Παράλληλα, η Allwyn διατηρεί σταθερή πολιτική σημαντικών διανομών προς τους μετόχους της, και η ενοποιημένη εταιρεία θα συνεχίσει τη δέσμευσή της για γενναιόδωρες αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων.

Συνολικά, η συμφωνία δημιουργεί μια εξαιρετικά ελκυστική ευκαιρία, προσφέροντας στους επενδυτές ανάπτυξη και εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει έναν παγκόσμιο ηγέτη στην ψυχαγωγία μέσω τυχερών παιχνιδιών.

Τι σημαίνει για τους μετόχους της ΟΠΑΠ

Για τους μετόχους της ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια βαθιά μεταμόρφωση. Τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επιτυχία ενός διεθνούς ηγέτη, ενισχύοντας κάθε βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει σημασία στη σύγχρονη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών — το μέγεθος, την ανάπτυξη, την ψηφιακή υπεροχή, την τεχνολογική αυτονομία και τη δυνατότητα υλοποίησης νέων εξαγορών.



Η νέα εταιρική δομή όπως αναλύθηκε στη τηλεδιάσκεψη, θα επιτρέψει ταχύτερη καινοτομία, μεγαλύτερη ευελιξία και πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες. Παράλληλα, θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, αυξημένη ανθεκτικότητα στις ταμειακές ροές και καλύτερη ποιότητα κερδοφορίας. Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ενιαία υπό το όνομα και την ταυτότητα της Allwyn, την οποία θα υιοθετήσει και η ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, επωφελούμενη από ένα ισχυρό διεθνές brand που αντιπροσωπεύει την καινοτομία, τη διασκέδαση και την ηγεσία στον χώρο των παιχνιδιών.



Η συναλλαγή υπόσχεται ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, ενισχύοντας τα κέρδη και τις ταμειακές ροές από το πρώτο έτος. Οι μέτοχοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν σταθερές αποδόσεις, με προοπτική επιπλέον ωφελημάτων μέσα από ειδικές διανομές ή επαναγορές μετοχών. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα προσφέρει πρόσβαση σε μια δραστηριότητα με μεγαλύτερη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, απαλλαγμένη από εξαρτήσεις που υπήρχαν στο παρελθόν, καθιστώντας τη μερισματική ροή πιο σταθερή και αξιόπιστη, ακόμη και μακροπρόθεσμα.

Πρόκειται για ένα βήμα που δημιουργεί αξία σήμερα και χτίζει ένα ισχυρότερο, πιο διαφοροποιημένο και πλήρως προετοιμασμένο για το μέλλον επιχειρηματικό σχήμα για την ΟΠΑΠ — κάτι που μας γεμίζει ενθουσιασμό και αισιοδοξία.

Ποιες είναι οι δύο εταιρείες

Ο Jan Karas αναφέρθηκε στην ΟΠΑΠ σημειώνοντας ότι είναι η κορυφαία εταιρεία λοταριών, αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών παιχνιδιών στην Ελλάδα, με βαθιά παρουσία στην κοινωνία και την τοπική κοινότητα. Παράλληλα, διαθέτει μακρόχρονη επιτυχία στο χρηματιστήριο, δημιουργώντας σημαντική αξία και αποδόσεις για τους μετόχους της.

Αναφερόμενος στην Allwyn ανέλυσε ότι είναι κορυφαίος πάροχος λαχείων σε πολλές αγορές, με ισχυρή παρουσία τόσο στη λιανική όσο και στο διαδίκτυο, αλλά και στον χώρο των διαδικτυακών παιχνιδιών. Είναι, επίσης, σημαντικός μέτοχος της Betano, μιας από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος και iGaming παγκοσμίως, ενώ κατέχει ηγετική θέση στη Βραζιλία — μία από τις πιο δυναμικές αγορές ψυχαγωγίας στον κόσμο. Με την εξαγορά της PrizePix στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Allwyn εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φανταστικού αθλητισμού.

Rebranding, dual listing και NOVIBET

Στην διαδικασία των ερωτήσεων η διοίκηση της ΟΠΑΠ, σημείωσε ότι η αλλαγή ονόματος είναι μέρος μιας στρατηγικής, δεν αποτελεί απλά ένα rebranding, καθώς πριν ληφθούν οι αποφάσεις εξετάστηκε η αποδοχή του ονόματος Allwyn σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε ότι αφορά την απόφαση να επιδιωχθεί dual listing αναφέρθηκε πως βαρύτητα στην επιλογή της αγοράς που θα επιδιωχθεί η εισαγωγή θα έχει η ρευστότητα της αγοράς.

Αναφορικά με την απόφαση να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές παρότι η Allwyn θα κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, εξηγήθηκε ότι στόχος είναι να υπάρχει έλεγχος της επιχείρησης μακροπρόθεσμα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως equity σε πιθανές μελλοντικές συναλλαγές. Η αξία τους είναι μικρή, στη ζώνη των 200 εκατ. ευρώ, στο σύνολο της κεφαλαιακής δομής. Το κουπόνι είναι 5% και δεν θα υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα.

Σε ότι αφορά τη Novibet η διοίκηση δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αισιοδοξεί ότι θα πάρει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί το deal τους επόμενους μήνες.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η στόχευση για τα οικονομικά μεγέθη όπως φαίνεται στην παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο site της ΟΠΑΠ και αναλύθηκε αφορά σε:

Ενισχυμένο προφίλ ανάπτυξης με προβλεπόμενη διψήφια ετήσια αύξηση EBITDA (CAGR) για την περίοδο 2024–2026, σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ΟΠAΠ σε αυτόνομη βάση.

προφίλ ανάπτυξης με προβλεπόμενη διψήφια ετήσια αύξηση EBITDA (CAGR) για την περίοδο 2024–2026, σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ΟΠAΠ σε αυτόνομη βάση. Ιδιοκτησία βασικών τεχνολογιών , κορυφαίου ιδιόκτητου περιεχομένου και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτους και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο εισόδου στην αγορά.

, κορυφαίου ιδιόκτητου περιεχομένου και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτους και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο εισόδου στην αγορά. Πολλαπλές ηγετικές θέσεις στην αγορά παγκοσμίως, σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας διαφοροποίηση και σημαντική στρατηγική ευελιξία.

ηγετικές θέσεις στην αγορά παγκοσμίως, σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας διαφοροποίηση και σημαντική στρατηγική ευελιξία. Διψήφια αύξηση προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή και προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή κατά το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση.

Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που συνδυάζει ανάπτυξη και ουσιαστικές, ανθεκτικές αποδόσεις προς τους μετόχους.

Η πολυεθνική υπερδύναμη

Ο συνδυασμός δύο καταξιωμένων ηγετών δημιουργεί έναν διεθνή ηγέτη στον κλάδο τυχερών παιγνίων κατέχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές. Δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης με εύρος προϊόντων, εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, τεχνολογία και ψηφιακές δυνατότητες. Μαζί, ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργούν μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με:

Σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming

Ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές

δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει.

Οφέλη προκύπτουν επίσης από την ισχυρή κατανομή κεφαλαίων και μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά βελτιωμένο προφίλ. Οφέλη προκύπτουν σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν επίσης από την αξία που προκύπτει από τη μοναδική θέση της Allwyn σε σημαντικές διεθνείς αγορές και το διαφοροποιημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο των asset της.

Η πολιτική διανομής μερίσματος θα στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή, από το 2026 σε ευθυγράμμιση και με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ στην πορεία θα εξεταστούν και ειδικά μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα το επίκεντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων για την Allwyn μέσω της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, την Allwyn Lottery Solutions, τη Stoiximan, την Kaizen κ.λπ.), γεγονός που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για τις προοπτικές της Ελλάδας και για το τι μπορεί να πετύχει η χώρα, η οικονομία και οι άνθρωποί της. Η συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn στέλνει επιπλέον θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ενοποιημένη εταιρεία, με σημαντικά αναβαθμισμένη εταιρική αξία, θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), δίνοντας ένα ευρύτερο δυνατό μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές και τις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα και την αναβάθμιση του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, εξακολουθώντας να παράγουν σημαντικά έσοδα και οφέλη για το Δημόσιο.

Η αρχιτεκτονική του deal

Η προτεινόμενη συναλλαγή αφορά συνδυασμό μετοχών μεταξύ του ΟΠAΠ και της Allwyn, με τη νέα ενοποιημένη εταιρεία να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλη διεθνή αγορά (dual listing).



Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τη μεταφορά (hive-down) όλων των assets του ΟΠAΠ σε δύο νέες εταιρείες (operating companies). Η νέα εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, ενώ οι δύο operating companies θα έχουν την έδρα και τις λειτουργίες τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Allwyn θα εισφέρει όλα τα assets της στον ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,19%, με έδρα το Λουξεμβούργο.



Έτσι, θα δημιουργηθεί η νέα ενοποιημένη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα μετονομαστεί σε Allwyn και εν τέλει θα μετεγκατασταθεί στην Ελβετία.



Η Allwyn και οι μέτοχοι μειοψηφίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στον ΟΠAΠ, ο οποίος θα είναι η βάση για τη νέα ενοποιημένη οντότητα. Ταυτόχρονα, θα εκδοθούν νέες μετοχές για να αντανακλώνται τα assets που θα εισφέρει η Allwyn. Μέρος αυτών των μετοχών θα είναι προνομιούχες και θα παρέχουν αυξημένα δικαιώματα ψήφου.



Βάσει των όρων της πρότασης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠAΠ θα κατέχουν το 21,5% της ενοποιημένης οντότητας και οι μέτοχοι της Allwyn θα κατέχουν το 78,5%, βάσει της σχετικής άσκησης αποτίμησης.



Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την εναλλακτική της καταβολής ανταλλάγματος σε μετρητά (Δικαίωμα Εξόδου).



Η Allwyn έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συναλλαγής ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠAΠ που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Η Allwyn έχει τη διακριτική ευχέρεια να άρει αυτήν την προϋπόθεση.



Οι μέτοχοι του ΟΠAΠ θα κληθούν να ψηφίσουν επί της προτεινόμενης συναλλαγής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2025.



Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο β’ τρίμηνο του 2026 και υπόκειται στην έγκριση από τα 2/3 της απαρτίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην εκπλήρωση της προϋπόθεσης που αφορά το Δικαίωμα Εξόδου, στη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων και σε λοιπές κανονιστικές εγκρίσεις.