ONEX: Εξετάζει ναυπηγεία προς εξαγορά στις ΗΠΑ

Την πιθανή εξαγορά ναυπηγείων στις ΗΠΑ βολιδοσκοπεί ο όμιλος ΟΝΕΧ υπό τον Πάνο Ξενοκώστα με τον ίδιο να έχει ήδη από εχθές επισκεφτεί δύο ναυπηγεία στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και να σχεδιάζεται τις επόμενες μέρες η επίσκεψή του και σε άλλες ναυπηγικές μονάδες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ ο Πάνος Ξενοκώστας ταξίδεψε στην Αμερική και επισκέφθηκε τα δύο ναυπηγεία στην συγκεκριμένη περιοχή με στόχο να αξιολογήσει την δυνατότητα επενδύσεις μέσω εξαγοράς .

Το ενδιαφέρον από την ελληνική εταιρεία είναι κυρίως εμπορικό και ενεργειακό σε σχέση με την αγορά των ΗΠΑ, κάτι το οποίο είχε αναδειχθεί και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ο οποίος είχε τονίσει χαρακτηριστικά : «Τα Ναυπηγεία ONEX Ελευσίνας αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας, για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτής της κυβέρνησης για την υπεροχή της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας».

«Η συνεργασία αυτή δεν ενισχύει μόνο τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά θωρακίζει και τις ενεργειακές μας υποδομές, ενώ στερεί κρίσιμα έσοδα από αντιπάλους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ελευθερία και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν εξαιρετικό που επισκέφθηκα από κοντά αυτόν τον κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών LNG για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη».

Έχοντας ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της, η ΟΝΕΧ συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στην Ελευσίνα, με έργα υποδομών, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη ισχυρής παραγωγικής βάσης διεθνών προδιαγραφών με στόχο την μετρατροποή του σε έναν κρίσιμο μηχανισμό και τεχνολογικό κόμβο για την ενεργειακή μετάβαση, τον υλικό μετασχηματισμό και την εφοδιαστική ανεξαρτησία της χώρας.

Τα Ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας του Ομίλου ONEX αποτελούν συνώνυμο της επανεκκίνησης της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και βασικούς πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής υπεραξίας ,ενώ εξελίσσονται σε έναν πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο και προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών.

Τόσο η πρόσφατη επίσκεψη του Νταγκ Μπέργκαμ στην Ελευσίνα όσο και η επίσκεψη του Πάνου Ξενοκώστα στις ΗΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, σηματοδοτούν μια νέα εποχή ουσιαστικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας.