Όμιλος Qualco: Αύξηση 18% στα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2025 

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Qualco, αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου καταδεικνύουν ισχυρή και μεθοδική υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, επιβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει ισχυρές βάσεις για να επιτύχει τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του. Οδεύοντας προς τα τέλη του έτους, o Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου, διατηρώντας παράλληλα, την επιχειρησιακή συνέπεια και τα πρότυπα διακυβέρνησης που έχουν καθορίσει την πορεία του.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο όμιλος σημείωσε αύξηση 18% (YoY) στα έσοδα και 31% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA). Στα κέρδη χωρίς προσαρμογές ο Όμιλος σημείωσε ζημία για το α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως εξαιτίας των εξόδων αναδιοργάνωσης του Ομίλου.

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης αφορούν νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία μετασχηματισμού της μητρικής εταιρείας του Ομίλου από αγγλική σε ελληνική νομική μορφή, καθώς και για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου.

Το ύψος των εξόδων αυτών οφείλεται στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο προετοιμασίας. Πρόκειται για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (one-off) που έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα επηρεάσουν τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Η κερδοφορία επίσης επηρεάστηκε από το κόστος δαπανών σχετιζόμενων με δωρεάν διάθεση μετοχών (IPO share awards) σε επιλεγμένα στελέχη του Ομίλου (non-cash item). Για την περίοδο των 12 μηνών έως τον Ιούνιο του 2025, ο οργανισμός κατέγραψε περιθώριο προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τάξεως του 21%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του κατά την αρχική δημόσια προσφορά, περίπου 20% για τους επόμενους 18-24 μήνες.

Διατήρησε σταθερή μόχλευση 0.8 φορές στον καθαρό δανεισμό (εξαιρουμένων των εσόδων από την ΑΜΚ και μισθώσεων) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων 12 μηνών, ενώ η μετατροπή των ταμειακών ροών του σε κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 50%.

Η επιτυχής αρχική δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2025, επέτρεψε στον όμιλο Qualco να αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία λογισμικού και τεχνολογίας βάσει κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος συνέχισε να υπηρετεί το στρατηγικό του όραμα με την προσθήκη 11 μεγάλων εταιρειών στο χαρτοφυλάκιό του, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ξένων τραπεζών σε 7 χώρες εκτός Ελλάδας, την ίδρυση του κλάδου ICT (Quento), την εξασφάλιση σημαντικών συμβολαίων της ΕΕ και την εξαγορά των εταιρειών Empedus (100%) και Cenobe (50.1%).

Ο όμιλος Qualco παραμένει αφοσιωμένος στις στρατηγικές του προτεραιότητες για οργανική ανάπτυξη και διεθνοποίηση, στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&As) και τεχνολογική καινοτομία.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του βρίσκεται η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους και η τήρηση υψηλών προτύπων διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και αρχών βιωσιμότητας.

Σταθερή παραμένει η δέσμευση του Ομίλου για συνέχιση της δραστηριότητάς του με συνέπεια, οικοδομώντας σε ήδη ισχυρό θεμέλιο, για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους μετόχους.

Κύρια σημεία Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Ισχυρή κερδοφορία από την πρώτη μέρα

Τα έσοδα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά +18% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς για ανάπτυξη περί τα 15%. Η αύξηση αυτή προκύπτει κυρίως από την ανάπτυξη των πλατφορμών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξής μας.

Η κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2024, επισφραγίζοντας την πεποίθησή μας για την επίτευξη ανάπτυξης περί τα 15%, ακόμη και εν μέσω ασταθών συνθηκών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, αυξήθηκαν κατά 31% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος για την ίδια περίοδο.

Στα κέρδη χωρίς προσαρμογές ο Όμιλος σημείωσε ζημία για το α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως εξαιτίας των εξόδων αναδιοργάνωσης του Ομίλου. Τα έξοδα αναδιοργάνωσης αφορούν νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία μετασχηματισμού της μητρικής εταιρείας του Ομίλου από αγγλική σε ελληνική νομική μορφή, καθώς και για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου. Το ύψος των εξόδων αυτών οφείλεται στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο προετοιμασίας. Πρόκειται για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (one-off) που έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα επηρεάσουν τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας.

Η κερδοφορία επίσης επηρεάστηκε από το κόστος δαπανών σχετιζόμενων με δωρεάν διάθεση μετοχών (IPO share awards) σε επιλεγμένα στελέχη του Ομίλου (non-cash item).

To περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατέγραψε υπεραπόδοση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας το 21% σε επίπεδο δωδεκαμήνου. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι ευθυγραμμισμένη με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς, που όριζε περίπου 20% περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εντός διετίας.

Το κόστος πωλήσεων παραμένει στο 56%, σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο.

Ισχυρή ρευστότητα για έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής αντιξοότητας

Ισχυρή ρευστότητα για οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές: Βελτιστοποιήθηκε ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 0.5 φορές εντός 6 μηνών.

Η θέση των ταμειακών διαθεσίμων επωφελείται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα καθαρά έσοδα από την αρχική δημόσια προσφορά ανήλθαν σε 47 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε επενδύσεις (επένδυση 22% εντός των πρώτων δύο μηνών έναντι της προθεσμίας των 18 μηνών) και 2 εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με το σχέδιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Η θέση των ταμειακών διαθεσίμων, εξαιρουμένων των υπολειπόμενων εσόδων από την αρχική δημόσια προσφορά ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθεί να δείχνει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το οικονομικό έτος 2024, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου του 2025 και της βελτιωμένης διαχείρισης των ταμειακών ροών.

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες αυξάνονται δραστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με το σχέδιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Ο όμιλος κατέγραψε δείκτη μετατροπής σε ταμειακές ροές 50% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιστρέφοντας σε ιστορικά ισχυρά επίπεδα άνω του 50%.

Συνετή διαχείριση μόχλευσης για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής μας θέσης

Η μικρή αύξηση της μόχλευσης επιτρέπει:

την εκπλήρωση του στρατηγικού οράματος της διοίκησης για οργανική ανάπτυξη

τη δημιουργία περιθωρίου για περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές

Το μέσο κόστος δανεισμού 4.0% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι 4.8% στο οικονομικό έτος 2024.

Οι πλατφόρμες ως υπηρεσία συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας.

Ισορροπημένο επιχειρηματικό μοντέλο που θέτει τα θεμέλια για τη διεθνοποίηση και την ταχεία επέκταση

Ο Όμιλος διατηρεί μια σταθερή γεωγραφική συνεισφορά για το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 και το οικονομικό έτος 2024. Η διεθνής συνεισφορά στα έσοδα αναμένεται να αυξηθεί στο δεύτερο εξάμηνο.

Η συνεισφορά των εσόδων από τoυς τομείς της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας υποχώρησε κάτω από <50%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο του ομίλου για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

Ο δημόσιος τομέας αποτελεί μια νέα αξιοσημείωτη συνεισφορά στα έσοδα.