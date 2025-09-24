Όμιλος JUMBO: Αύξηση 8% των πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο 2025

Αύξηση πωλήσεων περίπου 8% καταγράφει ο όμιλος JUMBO κατά την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2025, σε σχέση με πέρυσι. Η διοίκηση εκτιμά ότι εφόσον ο ετήσιος ρυθμός παραμείνει στο 8%, υπάρχει πιθανότητα τα καθαρά κέρδη να διατηρηθούν στα περυσινά οργανικά επίπεδα. Καθοριστική για την εξέλιξη των μεγεθών θα είναι όπως κάθε χρόνο η εμπορική περίοδος των Χριστουγέννων που θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για τη διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,01% σε σύγκριση την αντίστοιχη περίοδο το 2024 και έφτασαν τα 497,28 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 53,86% από 55,27%.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 165,36 εκατ. ευρώ από 164,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 η εταιρεία επωφελήθηκε με το ποσό των 10,21 εκατ. ευρώ που έλαβε ως ασφαλιστική αποζημίωση για τα καταστήματά της, στην Λάρισα και στην Καρδίτσα, που παρέμεναν κλειστά λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

Χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ήταν αυξημένα κατά +7,05% (α΄ εξάμηνο 2024: 154,47 εκατ. ευρώ) ενώ το περιθώριο EBITDA παρέμεινε άνω του 33%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 117,18 εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν 121,69 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση χωρίς την επίδραση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά +5,11% έναντι αυτών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου που ήταν στα 111,48 εκατ. ευρώ.

Κατά την 30η Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 309,79 εκατ. ευρώ έναντι 372,51 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2024. Συνολικά οι χρηματικές διανομές μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 131,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία κατά το 2024 και 2025 είχε υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, κατέχοντας έως 30.06.2025 συνολικά 1.694.198 μετοχές (1,25%). Στις 04.08.2025 οι μετοχές αυτές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο όμιλος JUMBO συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή του τροχιά, αριθμώντας σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Μέσα από σταθερά βήματα, ο όμιλος στοχεύει κατά μέσο όρο στο άνοιγμα δύο νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως, προσαρμόζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στις συνθήκες κάθε αγοράς και ενισχύοντας τη στρατηγική του και με εξαγορές καταστημάτων που σήμερα λειτουργούν με μίσθωση.

Στην Ελλάδα, κατά το 2025 και μέχρι σήμερα, έχουν αγοραστεί 2 υπάρχοντα καταστήματα που λειτουργούσαν με μίσθωση ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αγορά ακόμα 2 μισθωμένων καταστημάτων. Επιπλέον, προγραμματίζεται ανάπτυξη ενός νέου καταστήματος κάθε τρία χρόνια.

Στην Κύπρο, μέσα στην επόμενη πενταετία, θα λειτουργήσουν δύο νέα υπερ-καταστήματα. Στη Βουλγαρία στα επόμενα 2-3 χρόνια προβλέπεται προσθήκη ενός νέου υπερ - καταστήματος. Στη Ρουμανία διατηρείται ο ρυθμός ανάπτυξης ενός νέου υπερ-καταστήματος ανά έτος.

Ο όμιλος επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος σε όλες τις χώρες παρουσίας του, ενισχύοντας τη θέση του στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τον εκσυγχρονισμό του ERP συστήματος, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Επίσης, ο όμιλος προχωρά στην προσθήκη δύο νέων κέντρων διανομής, συνολικής επένδυσης που αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με ολοκλήρωση εντός 3-5 ετών.

Μέσω συνεργασιών franchise, ο όμιλος έχει παρουσία με 41 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ. Σημειώνεται ότι η διοίκηση αξιολογεί διαρκώς επιχειρηματικές προτάσεις για πιθανές συνεργασίες σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης.