Όμιλος Intracom: Καθαρά κέρδη €6,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο

Μέσα στο Α’ Εξάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε η είσοδος του Ομίλου στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω της εξαγοράς της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής καθώς και των μεσιτικών εταιρειών ΝΑΚ INSURANCE BROKERS Μ.Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε από την ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, κίνηση στρατηγική που διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυροποίηση των μεγεθών του.

Σημαντικά κερδοφόρα η μητρική Εταιρεία με € 8,7 εκατ. καθαρών κερδών και ενισχυμένα διαθέσιμα. Σε συνέχεια μάλιστα και της πρόσφατης ρευστοποίησης του ποσοστού της στην AKTOR έναντι € 74,8 εκατ. τα διαθέσιμά της ενισχύονται. Σταθερά κερδοφόρος και ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, καταγράφει πλέον και λειτουργική κερδοφορία από τις

δραστηριότητές του, πέραν των σημαντικών υπεραξιών.

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) Ομίλου : € 10,8 εκατ.

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) Μητρικής : € 11,2 εκατ.

Καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) Ομίλου : € 6,4 εκατ. (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) Μητρικής : € 8,7 εκατ.

Σύνολο Διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμες : € 137,9 εκατ. τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε:

«Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύνθετο εγχείρημα, την είσοδό μας σε μια νέα αγορά, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στο Α’ εξάμηνο του 2025, για πρώτη φορά, ο Όμιλος INTRACOM ενσωματώνει στα οικονομικά του μεγέθη τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, στρατηγικά έργα του Ομίλου –με κυριότερο το project VORIA– έχουν εισέλθει σε φάση ωρίμανσης, ενώ προχωρούν δυναμικά και τα επενδυτικά μας σχέδια στον τομέα του real estate. Με αυτό το διευρυμένο οπλοστάσιο, την περαιτέρω ενίσχυση ρευστότητας και το δυναμικό χαρτοφυλάκιό μας, εστιάζουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και στη διαρκή απόδοση για τους μετόχους μας.».

Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις των εταιριών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS στο Α’ εξάμηνο 2025, έχουν ως εξής:

1. Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρία), κατέγραψε καθαρά κέρδη € 8,7 εκατ. έναντι € 4,0 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024 τα οποία προέρχονται κυρίως από κέρδη αποτίμησης των μετοχών της INTRALOT και της OPTIMA BANK. Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται σε € 350 εκατ. και τα Ίδια Κεφάλαια σε € 314 εκατ.

2. Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2025 ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του Ομίλου της με εξαγορά του 100% της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, εξαγορά των μεσιτικών εταιρειών ΝΑΚ INSURANCE BROKERS Μ.Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε και ολοκλήρωσε με επιτυχία ΑΜΚ € 68,3 εκατ. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 2,8 εκατ., τα οποία δεν απεικονίζουν το σύνολο της δυναμικής του, δεδομένου ότι από το αποτέλεσμα του ασφαλιστικού κλάδου, στην ενοποίηση έχει ενσωματωθεί μόνο αυτό που αφορά το διάστημα από την εξαγορά τους (Απρίλιο και Μάιο) μέχρι και τον

Ιούνιο του 2025.

3. Η INTRACOM VENTURES, 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, συμμετέχει σε σημαντικά projects που βρίσκονται σε τελική φάση ανάπτυξης: α) το project VORIA που βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης και αφορά μία επένδυση € 300 εκατ. για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων και πλήθους υποδομών στο Μαρούσι,

και β) το έργο ανάπλασης της Β Πλαζ Βούλας μέσω της Athens Beach Club, στην οποία κατέχει συμμετοχή 33% μαζί με την TEMES και την Litti Enterprises. H ATHENS BEACH CLUB, υλοποιεί επένδυση άνω των € 15 εκατ. με στόχο την αποκατάσταση της παραλίας και την αναβάθμισή της με ήπιο τρόπο διατηρώντας τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρίας αναμένονται εντός τριετίας.

4. Η INTRADEVELOPMENT, εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και κατέχει τη συμμετοχή του Ομίλου στην ΚΕΚΡΟΨ, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων εγχειρημάτων της και των συνεργειών που μπορούν να δημιουργηθούν στον Όμιλο.

5. Η KOUFONISIA HOTEL & RESORT, είναι ιδιοκτήτης μίας ξενοδοχειακής μονάδας 56 δωματίων στο Κουφονήσι και οικοπέδων εντός οικισμού όπου και θα προχωρήσει σε ανάπτυξη ενός νέου επενδυτικού σχεδίου σε real estate και τουρισμό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου ξενοδοχείου, την αγορά παραλιακού οικοπέδου όπου θα κατασκευασθεί νέα ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς και την αγορά νέων οικοπέδων για την κατασκευή βιλών προς πώληση.

6. Η BANNER ESTATE είναι 100% θυγατρική του Ομίλου και έχει στην ιδιοκτησία της εκτάσεις στο νησί της Μυκόνου, στην περιοχή της Άνω Μεράς. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 3* δυναμικότητας 125 δωματίων. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της επένδυσης η εταιρεία στοχεύει στην λήψη χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

