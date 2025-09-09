Όμιλος Fourlis: Στα 264 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024

Ισχυρή άνοδο πωλήσεων και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία εμφάνισε ο όμιλος Fourlis για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου:

Αύξηση εσόδων με επιταχυνόμενη δυναμική

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €264,0 εκατ., αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων να επιταχύνεται στο +13,0% στο Β΄ τρίμηνο 2025.

Ισχυρή επίδοση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,9% στο Α΄ εξάμηνο 2025 από 46,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών.

Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής Ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε €5,7 εκατ.

Ανάκαμψη κερδοφορίας

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €9,0 εκατ., αυξημένα κατά 24,8% έναντι €7,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024.

Επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2025

Ο όμιλος επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024.

Έμφαση στην οικονομική ευελιξία

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε €87,6 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025 από €95,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία και απόδοση αξίας προς τους μετόχους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι επαρκές κεφάλαιο παραμένει διαθέσιμο για επενδύσεις, λειτουργικές ανάγκες και βιώσιμη ανάπτυξη.

Επενδύσεις στην ανάπτυξη

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €12,9 εκατ., εκ των οποίων €3,4 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €7,5 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Ενισχυμένες αποδόσεις προς τους μετόχους

Τον Ιούλιο 2025 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Μέρισμα ανά μετοχή στα €0,12), με ποσοστό διανομής περίπου 38% των καθαρών κερδών. Επιπλέον, τον Αύγουστο 2025 προχώρησε σε ακύρωση 2.606.509 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε 4,9% του μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τους μετόχους.

Ανά κλάδο δραστηριότητας

Ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του ομίλου Fourlis κατέγραψε πωλήσεις €166,7 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025, αυξημένες κατά 3,9% σε σύγκριση με €160,5 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Η πορεία των πωλήσεων επιταχύνθηκε εντός του εξαμήνου, με τα έσοδα του Β΄ τριμήνου 2025 να αυξάνονται κατά 8,1% σε ετήσια βάση, μετά από ένα πιο ήπιο ξεκίνημα στο Α΄ τρίμηνο (–0,6%). Τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 7,2%, φθάνοντας τα €79,6 εκατ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται από 46,3% σε 47,7%, ως αποτέλεσμα αποδοτικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και ευνοϊκότερου μείγματος προϊόντων.

Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών κατέγραψε πωλήσεις €95,9 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025, αυξημένες κατά 14,9% σε σύγκριση με €83,4 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2024. Η δυναμική των πωλήσεων επιταχύνθηκε εντός του εξαμήνου, με αύξηση 6,1% στο Α΄ τρίμηνο και ακόμη ισχυρότερη αύξηση 22,1% στο Β΄ τρίμηνο 2025, αντανακλώντας την αυξημένη επισκεψιμότητα, τη σταθερή καταναλωτική ζήτηση, την εμπλουτισμένη προϊοντική γκάμα, τις ενισχυμένες συνεργασίες με κορυφαία brands και τη συμβολή από την ανάπτυξη του δικτύου. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν σε €46,1 εκατ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται σε 48,1% από 46,4%, ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων, του ευνοϊκότερου μείγματος προϊόντων, του χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών και των συνεργειών που προκύπτουν από τη συνεργασία του ομίλου με τη Foot Locker. Το EBIT αυξήθηκε σημαντικά σε €1,8 εκατ. έναντι €0,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, με το περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται σε 1,9% έναντι 0,5%, αποτυπώνοντας τόσο την αύξηση πωλήσεων όσο και τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

Οι πωλήσεις από τον κλάδο Υγείας & Ευεξίας (Holland & Barrett) ανήλθαν σε €1,5 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με €1,0 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2024, υποστηριζόμενα από υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις, καθώς και την ισχυρή ανάπτυξη σε συγκρίσιμη βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου Υγείας & Ευεξίας διαμορφώθηκε σε 51,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με το 51,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του περασμένου έτους, υποστηριζόμενο από το προϊοντικό μείγμα του χαρτοφυλακίου.

Επιχειρηματική Επισκόπηση έως σήμερα

Ο όμιλος πέτυχε στρατηγικά ορόσημα κατά την διάρκεια της περιόδου και συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του με συνέπεια και πειθαρχία.

· Αποενοποίηση της Trade Estates: Ο όμιλος ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates τον Φεβρουάριο του 2025. Αυτό επέτρεψε την αποενοποίηση της Trade Estates και εξασφάλισε ρευστότητα ποσού €29 εκ. Η επίδραση από την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates ανήλθε σε €6,3 εκ. κέρδος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Fourlis για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

· Στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων, μετά το νέο κατάστημα IKEA στην Πάτρα που άνοιξε τον Οκτώβριο του 2024, ένα νέο κατάστημα IKEA άνοιξε στο Ηράκλειο Κρήτης τον Απρίλιο του 2025 και ένα κέντρο Σχεδιασμού και Παραγγελιών άνοιξε επίσης στο Pernik της Βουλγαρίας τον Μάρτιο του 2025. Τέλος, σχεδιάζεται επίσης σταδιακή ανάπτυξη καταστημάτων IKEA «νέας γενιάς» σε αστικές περιοχές στο άμεσο μέλλον, ενώ για το 2028 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία νέου καταστήματος IKEA στο Ελληνικό.

· Στον κλάδο Αθλητικών Ειδών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο όμιλος Fourlis προχώρησε δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του. Τον Απρίλιο ολοκληρώθηκε η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, που περιλαμβάνει έξι καταστήματα (τρία σε κάθε χώρα), καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, ενώ από τότε έχουν ανοίξει δύο νέα καταστήματα (ένα σε κάθε χώρα). Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της λειτουργίας τριών καταστημάτων Foot Locker στη Βουλγαρία στα τέλη του 2024 και υποστηρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ομίλου για την ανάπτυξη της αλυσίδας σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η INTERSPORT ενισχύθηκε επίσης με έξι νέα καταστήματα – τρία στην Ελλάδα και τρία στη Ρουμανία – ενώ ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του καταστήματος στο Mall Vitan στο Βουκουρέστι. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το παγκόσμιο ντεμπούτο του νέου concept INTERSPORT Football Club στην Αθήνα, σε ένα κατάστημα 1.200 τ.μ., αφιερωμένο αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Το δεύτερο κατάστημα του concept πρόκειται να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2025, με περαιτέρω καταστήματα να προγραμματίζονται από το 2026 και μετά σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.

· Στον κλάδο Υγείας και Ευεξίας, τον Ιούνιο του 2025 άνοιξε νέο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το 11ο στην Ελλάδα. Η δέσμευση στην υψηλή ποιότητα και την εγγύτητα στους καταναλωτές περιλαμβάνει την εξάπλωση του δικτύου καταστημάτων και τις στρατηγικές συνεργασίες τύπου shop-in-shop με τον ΑΒ Βασιλόπουλο και με την INTERSPORT.

Πορεία Γ’ τριμήνου 2025

Οι επιδόσεις του Γ’ τριμήνου 2025 συνεχίζουν την ισχυρή πορεία, σε συνέχεια της βελτίωσης που καταγράφηκε στο Β΄ τρίμηνο του 2025.

· +17% σε ετήσια βάση οι πωλήσεις του ομίλου στο Γ΄ τρίμηνο 2025 έως σήμερα.

· +10% σε ετήσια βάση οι πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού στο Γ΄ τρίμηνο 2025 έως σήμερα, αντανακλώντας τη σταθερή καταναλωτική ζήτηση και την ομαλοποίηση μετά το πιο ήπιο ξεκίνημα του έτους, καθώς και την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

· +32% σε ετήσια βάση οι πωλήσεις του κλάδου Αθλητικών Ειδών στο Γ΄ τρίμηνο 2025 έως σήμερα, με ώθηση από την επέκταση των δικτύων INTERSPORT και Foot Locker.

Σημαντικές εξελίξεις εντός του Α’ εξαμήνου 2025 έως και σήμερα

- Ανάπτυξη καταστημάτων IKEA στην Ελλάδα: Ένα νέο κατάστημα IKEA άνοιξε στο Ηράκλειο Κρήτης τον Απρίλιο του 2025, μετά το άνοιγμα του νέου καταστήματος 7.200 τ.μ. στην Πάτρα στις 30 Οκτωβρίου 2024. Το νέο κατάστημα, το 7ο μεγάλο κατάστημα IKEA στην Ελλάδα, βρίσκεται στο Εμπορικό Πάρκο της Trade Estates "Top Parks Heraklion", έκτασης περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων και αντικαθιστά το IKEA Pickup and Order Point που εξυπηρετούσε την τοπική κοινότητα από το 2013. Οι πελάτες στην Κρήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε πάνω από 6.000 έτοιμα προς αγορά προϊόντα, καθώς και σε ολόκληρη την ποικιλία προϊόντων IKEA μέσω υπηρεσιών παραγγελίας. Το κατάστημα περιλαμβάνει το δημοφιλές εστιατόριο Swedish Deli και προσφέρει πλήρες πακέτο υπηρεσιών, όπως σχεδιασμό κουζίνας και ντουλάπας, συμβουλές επίπλωσης, παράδοση, συναρμολόγηση και click & collect, ενώ δίνει επίσης προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, διαθέτοντας ηλιακούς συλλέκτες οροφής, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

- Ανάπτυξη ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία: Στη Βουλγαρία, η IKEA εγκαινίασε νέο Κέντρο Σχεδιασμού & Παραγγελιών στην πόλη Pernik, με εστίαση σε λύσεις κουζίνας, ντουλάπας και μπάνιου. Το κατάστημα, επιφάνειας 500 τ.μ., βρίσκεται στο Pernik Plaza και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, επιλεγμένα προϊόντα προς πώληση και δυνατότητα παραγγελίας όλης της γκάμας.

- Επερχόμενα νέα καταστήματα IKEA: Μετά την Πάτρα και το Ηράκλειο, το επόμενο προγραμματισμένο κατάστημα IKEA είναι στο Ελληνικό, το 2028.

- Καταστήματα «νέας γενιάς» IKEA: Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη των καταστημάτων “νέας γενιάς” IKEA —καταστήματα περίπου 2.000 τ.μ., κοντά σε κέντρα πόλεων, τα οποία προσφέρουν πλήρη πρόσβαση στο εύρος των προϊόντων και ευκολία στις αστικές περιοχές.

Εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και επέκταση του δικτύου: Τον Απρίλιο 2025 ο όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η συναλλαγή περιλάμβανε έξι υφιστάμενα καταστήματα -τρία σε κάθε χώρα- καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, ο όμιλος προχώρησε σε περαιτέρω επέκταση του δικτύου Foot Locker με το άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων (ένα στην Ελλάδα και ένα στη Ρουμανία). Το ορόσημο αυτό έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης λειτουργίας των τριών πρώτων καταστημάτων Foot Locker στη Βουλγαρία στα τέλη του 2024 και υποστηρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ομίλου για την ανάπτυξη του brand σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων INTERSPORT συνεχίζεται: Από τις αρχές του 2025, ο όμιλος Fourlis έχει ανοίξει συνολικά έξι νέα καταστήματα INTERSPORT — τρία στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος Football Club στο Ρέντη, ενός ακόμη καταστήματος στα Ιωάννινα και ενός στο Ηράκλειο) και τρία στη Ρουμανία (στο Moldova Mall στο Ιάσιο, στο Value Center στο Balotești και στην πόλη Arad). Παράλληλα, ο όμιλος ολοκλήρωσε την πλήρη ανακαίνιση του καταστήματος INTERSPORT στο Mall Vitan στο Βουκουρέστι, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία αγορών σε ένα κομβικό σημείο. Το επενδυτικό πλάνο για το 2025, προβλέπει το άνοιγμα τουλάχιστον οκτώ νέων καταστημάτων.

- Επέκταση του νέου concept INTERSPORT Football Club: Στις 27 Μαρτίου 2025, η INTERSPORT Ελλάδας εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα INTERSPORT Football Club παγκοσμίως, στο Star Center Retail Park στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην Αθήνα. Το κατάστημα, επιφάνειας 1.200 τ.μ., είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στους φίλους του ποδοσφαίρου και περιλαμβάνει εσωτερικό γήπεδο ποδοσφαίρου, διαδραστικό «football wall», χώρο gaming και αποκλειστικό εξοπλισμό από κορυφαία διεθνή brands. Το concept δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ποδοσφαίρου μέσω συνεργασιών όπως η FOOTBALL HUB ATHENS A.E., για τον εφοδιασμό ποδοσφαιρικών συλλόγων, ενώσεων και ακαδημιών με εξειδικευμένες λύσεις εξοπλισμού. Η στρατηγική αυτή συνεργασία υλοποιείται από αναγνωρισμένα στελέχη του κλάδου και στοχεύει να εξυπηρετήσει τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις ερασιτεχνικές κοινότητες του ποδοσφαίρου. Μετά την επιτυχία της Αθήνας, το δεύτερο κατάστημα INTERSPORT Football Club προγραμματίζεται να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2025, ενώ περαιτέρω καταστήματα έχουν προγραμματιστεί για το 2026 σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Επέκταση καταστημάτων Holland & Barrett και εξατομικευμένη εμπειρία: Η Holland & Barrett επενδύει στην επέκταση του δικτύου της και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους πελάτες μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που στηρίζουν την καθημερινότητα και μια βιώσιμη ζωή. Το 2025, μαζί με την INTELIQUA, απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στα Loyalty Awards 2025 για το πρόγραμμα “Rewards for Life”, που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη δέσμευση των πελατών με προσωποποιημένες εμπειρίες και περιεχόμενο.

Προοπτικές για το 2025 και Εκτιμήσεις για την Χρήση 2025

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή επίδοση του Β΄ τριμήνου και τη διατηρούμενη δυναμική στο Γ΄ τρίμηνο, ο όμιλος επαναλαμβάνει τις εκτιμήσεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας περίπου τα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024, με κινητήριους μοχλούς την επέκταση του δικτύου, την οργανική ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση του omnichannel και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024, υποστηριζόμενο από λειτουργική αποδοτικότητα και αυστηρό έλεγχο κόστους.

Ο Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Fourlis, σχολίασε: «Η επίδοση του πρώτου εξαμήνου αντικατοπτρίζει τα ισχυρά θεμέλια και την ανθεκτικότητα του ομίλου μας. Καταγράψαμε αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, υποστηριζόμενη από τα ισχυρά μας brands και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση, διατηρώντας υγιή περιθώρια και βελτιώνοντας την καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής της Trade Estates ενίσχυσε περαιτέρω τόσο την οικονομική μας ευελιξία όσο και τη δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε σημαντικά ορόσημα σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής — επεκτείνοντας το δίκτυο ΙΚΕΑ με το νέο κατάστημα στο Ηράκλειο, διευρύνοντας την παρουσία μας στα Αθλητικά Είδη μέσω της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, και λανσάροντας στην Αθήνα το πρώτο παγκοσμίως κατάστημα INTERSPORT Football Club. Με το Β΄ και Γ΄ τρίμηνο να παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2025».