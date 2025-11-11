Όμιλος Φάις: Διψήφια ανάπτυξη στο eCommerce μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Shopify

Σε τροχιά δυναμικής ψηφιακής ανάπτυξης εισέρχεται ο Όμιλος Φάις, ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στο χώρο του retail και του distribution στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία του με τη Shopify. Αναμένει διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ευέλικτου και επεκτάσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος, που θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των brands του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η συνεργασία με τη Shopify εντάσσεται στον πυρήνα του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Όμιλος Φάις, με στόχο να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των καναλιών του και να προσφέρει στον καταναλωτή μια ολοκληρωμένη omnichannel εμπειρία.

Το πρώτο μεγάλο project: KIKO Milano

Η αρχή γίνεται με το brand KIKO Milano, το οποίο ήδη καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Όπως αναφέρει η Διοίκηση, οι πωλήσεις του brand αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, με παράλληλη ενίσχυση του μέσου καλαθιού.

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα της KIKO στηρίζεται πλέον στη Shopify και επεκτείνεται σε στρατηγικές αγορές όπως Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τσεχία, με στόχο να προσφέρει ενοποιημένη εμπειρία στον καταναλωτή, ανεξάρτητα από τη χώρα ή το κανάλι αγοράς.

Η τεχνολογική υλοποίηση έχει ανατεθεί στη NetSteps, επίσημο Shopify Plus Partner στην Ελλάδα, με σημαντική εμπειρία σε enterprise έργα. Μέσω της συνεργασίας αυτής, ο Όμιλος επιδιώκει να διασφαλίσει υψηλά standards απόδοσης, ασφάλειας και scalability, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη σταδιακή μετάβαση και άλλων brands του Group στο ίδιο οικοσύστημα.

Προοπτική για διψήφια ανάπτυξη

Η Διοίκηση του Ομίλου δεν κρύβει την αισιοδοξία της. Αν και αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένο guidance, εκτιμά ότι η αύξηση των online πωλήσεων θα κινηθεί σε διψήφιο ποσοστό ετησίως, με περαιτέρω επιτάχυνση εντός του 2025.

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο conversion tools, ταχύτητας, CRM και loyalty λειτουργιών, ενισχύοντας το engagement και τις επαναλαμβανόμενες αγορές. «Η συνεργασία με τη Shopify σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα ηλεκτρονικά μας καταστήματα», επισημαίνει η Διοίκηση, προσθέτοντας πως «η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα για ουσιαστική ενοποίηση φυσικών και ψηφιακών καναλιών, βελτιώνοντας την εμπειρία του καταναλωτή σε όλα τα σημεία επαφής με τα brands μας».

Το eCommerce ως μοχλός στρατηγικής ανάπτυξης

Ο Όμιλος Φάις φαίνεται να επενδύει μεθοδικά στη μετατροπή του eCommerce σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Η συνεργασία με τη Shopify, πέρα από το τεχνολογικό της αποτύπωμα, αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη θέση του Ομίλου στην περιφερειακή αγορά.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν περιορίζεται μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επεκτείνεται σε τομείς όπως το digital marketing, η διαχείριση αποθεμάτων, οι διαδικασίες logistics και η συνολική retail εμπειρία.

«Η συνεργασία με τη Shopify είναι μόνο η αρχή», υπογραμμίζει η Διοίκηση και προσθέτει: «Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε αφορά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας και θα συνεχιστεί με νέες συνεργασίες και τεχνολογικές επενδύσεις».

Ενοποίηση και επιτάχυνση

Στην πράξη, το επόμενο βήμα για τον Όμιλο Φάις είναι η ολοκλήρωση του roll-out της KIKO Milano σε όλες τις αγορές-στόχους, ενώ παράλληλα προχωρά η ενοποίηση δεδομένων και η αναβάθμιση των retail τεχνολογιών.

Αν και ο Όμιλος δεν αποκαλύπτει ακόμη ποια brands θα ακολουθήσουν, η στρατηγική του δείχνει καθαρά την πρόθεση να δημιουργήσει ένα ομοιογενές ψηφιακό περιβάλλον για όλα τα σήματα που διαχειρίζεται, με έμφαση στη λειτουργικότητα και την ταχύτητα.

Η επένδυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο εντείνεται, καθιστώντας την τεχνολογική επάρκεια κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Ο Όμιλος Φάις δείχνει να το γνωρίζει καλά και τοποθετείται εκ των πραγμάτων στην πρωτοπορία του ψηφιακού retail στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.