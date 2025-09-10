Όμιλος AKTOR: Οι τρεις λόγοι για τη ματαίωση του deal με την Prodea

Τρεις είναι οι λόγοι για τη ματαίωση του deal της Aktor με την Prodea. Πρώτον, η εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο κίνδυνος σημαντικής επιβάρυνσης του ισολογισμού του Ομίλου AKTOR από υψηλό δανεισμό, που θα ήταν, μάλιστα, ευεπίφορος σε πιθανή αύξηση των επιτοκίων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και οι χαμηλές μελλοντικές υπεραξίες, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους o Όμιλος AKTOR ματαίωσε τη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου επιλεγμένων ακινήτων από την Prodea.

Ειδικότερα, συνεκτιμήθηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου για τη λήψη της απόφασης αυτής ότι η επικείμενη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θα προσφέρει (με πολύ χαμηλότερο νέο δανεισμό) στον Όμιλο το ίδιο EBITDA που υπολογιζόταν ότι θα έδιναν τα ακίνητα της Prodea, εάν προχωρούσε η συναλλαγή - μία παραδοχή, δηλαδή, που ουδόλως επηρεάζει και, μάλιστα, διατηρεί εντός τροχιάς το business plan που είχε παρουσιάσει ο Όμιλος AKTOR τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, ο δεύτερος λόγος ήταν ακόμη πιο καταλυτικός. Η ολοκλήρωση του deal με την Prodea θα συνεπαγόταν την ανάληψη νέου, υψηλού δανεισμού ύψους €600 εκατ. από τον Όμιλο, κάτι που θα αποτελούσε πλέον εν δυνάμει σοβαρό κίνδυνο, καθώς βρισκόμαστε σε μία συγκυρία όπου οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις (δασμοί κτλ.) και η πολιτική αστάθεια σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υφεσιακή αύξηση των επιτοκίων – και αυτή με τη σειρά της να πλήξει πρώτα έναν σύνθετο δανεισμό αυτής της μορφής.

Ο τρίτος λόγος ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Prodea αφορούσε prime ακίνητα (με prime μισθωτές) οι προσδοκώμενες υπεραξίες από την πιθανή πώληση των ακινήτων δεν εκτιμάτο ότι θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στο άμεσο μέλλον.

Υπό το πρίσμα αυτό, η διοίκηση του Ομίλου πήρε την απόφαση να ματαιώσει τη συμφωνία, καθώς αυτή περιελάβανε μία εξαιρετικά σύνθετη χρηματοοικονομική δομή με ακριβό δανεισμό, που υπόκειτο, μάλιστα, σε επισφαλή αύξηση υφεσιακών επιτοκίων η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα απέδιδε τα αναμενόμενα κέρδη όχι νωρίτερα από μία πενταετία, και να την αντικαταστήσει με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία, μάλιστα, θα προσφέρει στον Όμιλο σημαντικές ταμειακές ροές και θα απαιτήσει σημαντικά μικρότερη έκθεση σε ουσιωδώς φθηνότερο δανεισμό.