ΟΛΠ Α.Ε.: Σημαντικές διακρίσεις σε κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αξιολόγησης και αριστείας

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) κατέγραψε πρόσφατα μια σειρά υψηλού κύρους διακρίσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική του πορεία, την ισχυρή χρηματοοικονομική του επίδοση, καθώς και τη στρατηγική του προσήλωση στις αρχές της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε στα ICAP CRIF – True Leaders Awards, έναν θεσμό που αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και συνεπή αναπτυξιακή πορεία. Τα βραβεία True Leaders βασίζονται σε αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια, όπως η κερδοφορία, η αύξηση κύκλου εργασιών, η απασχόληση και η χρηματοοικονομική αξιοπιστία, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που λειτουργούν ως πρότυπα υγιούς επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία.

H Προϊστάμενη του τμ. Στρατηγικής & Ανάπτυξης κα. Δέσποινα Γκικάκη παραλαμβάνει το βραβείο ESG από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς τιμήθηκε με τη διάκριση Diamond Elite στα Diamonds of the Greek Economy 2025, έναν κορυφαίο θεσμό της Ναυτεμπορικής που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η κατηγορία ELITE αφορά εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με υψηλή κεφαλαιοποίηση και σταθερή αναπτυξιακή δυναμική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο Diamond Elite απονεμήθηκε για πρώτη φορά στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της κεφαλαιοποίησής του, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς και ενισχύει περαιτέρω την εταιρική του αξία.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διάκριση της ΟΛΠ Α.Ε. στα Diamonds of the Greek Economy 2025 – ESG Awards, που διοργανώνονται επίσης από τη Ναυτεμπορική. Τα ESG Awards αναδεικνύουν επιχειρήσεις που ενσωματώνουν με συνέπεια τις αρχές Περιβάλλον (Environmental), Κοινωνία (Social) και Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance) στην καθημερινή τους λειτουργία και στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Η διάκριση ESG Leading Award, που έλαβε η ΟΛΠ Α.Ε. για μια ακόμη χρονιά επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της ΟΛΠ Α.Ε. στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμ. Δημοσίων & Επενδυτικών Σχέσεων κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος παραλαμβάνει το βραβείο Diamond Elite από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

Το σύνολο των παραπάνω διακρίσεων συνθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα στρατηγικής ωριμότητας και οικονομικής ισχύος, αντικατοπτρίζοντας με σαφήνεια τις αξίες και την εταιρική κουλτούρα της ΟΛΠ Α.Ε., που επενδύει σταθερά στη διαφάνεια, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και υπεύθυνος οργανισμός, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και ενισχύοντας τον ρόλο του λιμένα Πειραιά ως στρατηγικού κόμβου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.