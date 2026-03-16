ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Ιαπωνικής Πρεσβείας στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, υποδέχθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, αντιπροσωπεία της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον κ. Shu Tamaura, Διευθυντή της Δεύτερης Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει ο λιμένας Πειραιά. Επιπλέον, με αυξημένο ενδιαφέρον συζητήθηκαν οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και την εξέλιξή του σε έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον στρατηγικούς λιμένες της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στις κύριες εγκαταστάσεις και υποδομές του λιμένα, όπου παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια καθώς και την δέσμευση της ΟΛΠ Α.Ε. για συνεργασία με διεθνείς εταίρους.