«Ολική επαναφορά» για την Boeing: Ξεπέρασε σε πωλήσεις την Airbus για πρώτη φορά από το 2018

Η Boeing κατέγραψε καθαρές παραγγελίες για 1.173 αεροσκάφη το 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ξεπέρασε σε πωλήσεις την ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια Airbus από το 2018, ένα ακόμη σημάδι της ανάκαμψής της, σύμφωνα με το CNBC.

Συγκεκριμένα, η Boeing παρέδωσε 63 αεροσκάφη σε πελάτες τον περασμένο μήνα, ανεβάζοντας το σύνολο των ετήσιων παραδόσεων στα 600 αεροσκάφη, τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων επτά ετών, πριν από δύο φονικές συντριβές και μια σειρά άλλων προβλημάτων που είχαν εκτροχιάσει την παραγωγή της. Από αυτές τις παραδόσεις, οι 44 ήταν 737 Max, όπως ανακοίνωσε η Boeing την Τρίτη.

Η Airbus πάντως παρέδωσε περισσότερα αεροσκάφη συνολικά πέρυσι από την Boeing, φτάνοντας τα 793, αν και ο αριθμός αυτός υπολείπεται του ρεκόρ των 863 αεροσκαφών που είχε παραδώσει η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια το 2019. Η Airbus είχε 889 καθαρές παραγγελίες για το 2025.

Προβλήματα με τους κινητήρες και άλλα ζητήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να καθυστερούν τις παραδόσεις αεροσκαφών. Οι παραδόσεις είναι κρίσιμες για τους κατασκευαστές, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος της τιμής ενός αεροσκάφους όταν το παραλαμβάνουν.

Σημειώνεται ότι οι καθαρές παραγγελίες της Boeing τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 174 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 737 Max για την Alaska Airlines, κάτι που ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία του Σιάτλ την περασμένη εβδομάδα.

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι παρήγγειλε τουλάχιστον 30 Boeing 787 Dreamliner, την πρώτη της παραγγελία για αυτό το αεροσκάφος ευρείας ατράκτου. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές της δεκαετίας του 2030, ένδειξη ότι οι αεροπορικές εταιρείες «κλειδώνουν» θέσεις παράδοσης για την επόμενη δεκαετία, ώστε να αντικαταστήσουν παλαιότερα αεροσκάφη και να επεκταθούν.

Τα στελέχη της Boeing αναμένεται να συζητήσουν το παραγωγικό πλάνο της εταιρείας όταν ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της στις 27 Ιανουαρίου.