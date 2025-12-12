Οικονομική στήριξη και ενίσχυση 17 παιδικών οργανώσεων από τη ΔΕΗ

Οικονομική ενίσχυση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε 17 παιδικές οργανώσεις και σωματεία σε όλη τη χώρα προσφέρει για έκτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ στηρίζει τις παιδικές οργανώσεις και τα σωματεία Make a Wish, ΔΕΣΜΟΣ, ΕΛΕΠΑΠ, ΕΛΙΖΑ, Μαζί για το Παιδί, Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, Παιδικά Χωριά SOS, ΠΑΑΠΑΒ (ΠΙΚΠΑ), Πρωτοβουλία για το Παιδί, Το Χαμόγελο του Παιδιού, MDA, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μέλισσα, Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ, Αμυμώνη, Εξέλιξη Ζωής και Μέριμνα. Μέσα από αυτήν την ενίσχυση καλύπτονται έργα υποδομής, πάγιος εξοπλισμός, λειτουργικές ανάγκες, καθώς και η πραγματοποίηση επιθυμιών των παιδιών, προσφέροντας χαμόγελα και αισιοδοξία.

Η γενική διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά οργανώσεις και ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για την ευημερία των παιδιών. Οι γιορτές είναι μία περίοδος που μας υπενθυμίζει τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Με συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά και δημιουργούν ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον».

Παράλληλα, η ΔΕΗ προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια, στέλνοντας «Καλή Ενέργεια» με ένα δωρεάν κλικ στην ιστοσελίδα enametapaidia.dei.gr. Επίσηςν συμμετέχει με το ΔΕΗ Christmas Factory στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου οι επισκέπτες μπορούν να στηρίξουν τη δράση «Ένα με τα Παιδιά» και με το ΔΕΗ Xmas West Park, στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».