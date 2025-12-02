Οι μνηστήρες για τα ΣΔΙΤ 700 εκατ. στη Βόρεια Ελλάδα

Στη μάχη για την διεκδίκηση δύο μεγάλων οδικών έργων στην Βόρεια Ελλάδα προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ ρίχθηκαν από εχθές οι κορυφαίοι ελληνικοί όμιλοι των υποδομών και των κατασκευών με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

ΓΕΚ Τέρνα, Άβαξ και Άκτωρ Παραχωρήσεις (Όμιλος Aktor) – Metlen εισήλθαν στην τελική ευθεία για την ανάληψη δύο συμβάσεων ΣΔΙΤ συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να αλλάξουν τον χάρτη των μετακινήσεων σε τρεις κρίσιμες Περιφερειακές Ενότητες.

Πρόκειται για τις συμβάσεις, της αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 Μαυροβούνι – Έδεσσα με τις παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας, καθώς και της λειτουργίας/συντήρησης του τμήματος γέφυρα Αξιού – Έδεσσα, προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, και του κάθετου άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη), προϋπολογισμού 248,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Να σημειωθεί ότι οι δύο διαγωνισμοί θα συμπληρώσουν τις περιφερειακές οδικές υποδομές της χώρας, αφού ο κύκλος των παραχωρήσεων έκλεισε με τον ΒΟΑΚ, όταν έπεσαν οι υπογραφές με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα συγκεκριμένα έργα , όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και από την πλευρά των διεκδικούντων, θα ενισχύσουν καθοριστικά την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Δράμα, περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και τουριστικό ενδιαφέρον.

Αρχικά, οι δεσμευτικές προσφορές επρόκειτο να κατατεθούν στα τέλη Οκτωβρίου 2025, όμως —όπως αναμενόταν στην αγορά— ζητήθηκε παράταση από τους προεπιλεγέντες ομίλους. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «οι δύο εξ αυτών αιτήθηκαν παράταση δύο μηνών και ο τρίτος ενός μήνα».

Η παράταση εγκρίθηκε με στόχο «την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση μεγαλύτερου οφέλους για το Δημόσιο». Έτσι, οι διαγωνισμοί μετατέθηκαν για την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η διάρκεια κάθε έργου ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 έτη), εκ των οποίων τα 3–4 πρώτα αφορούν την κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών, ενώ τα υπόλοιπα την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Εθνικής Οδού 2, Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ., καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα από τη γέφυρα Αξιού ποταμού έως την Έδεσσα, μήκους περίπου 52 χλμ.

Η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού:

κατά 6–8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη–Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη–Σκύδρα,

και κατά 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Έδεσσα.

Ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει:

Τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των τμημάτων:

Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με τον ισόπεδο κόμβο της Περιφερειακής Οδού Έδεσσας), μήκους 9,42 χλμ.

Παράκαμψη Γιαννιτσών (Α/Κ Γιαννιτσών – Α/Κ Παραλίμνης), 8,91 χλμ.

Παράκαμψη Χαλκηδόνας (Α/Κ Χαλκηδόνας – Α/Κ Ελεούσας), 6,34 χλμ.

Τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας, συνολικού μήκους 52,33 χλμ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, η παρέμβαση θα βελτιώσει την ασφάλεια των μετακινήσεων και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Πέλλας, που καταγράφουν υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο.

Οδικός άξονας Δράμα – Αμφίπολη

Το έτερο έργο αφορά την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, μήκους περίπου 43 χλμ., με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης της Δράμας με την Εγνατία Οδό και την ευκολότερη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.

Η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε άξονα ταχείας κυκλοφορίας, περιλαμβάνοντας:

αποκατάσταση και διαπλάτυνση 13,5 χλμ. της υφιστάμενης οδού,

κατασκευή 29,5 χλμ. νέων τμημάτων,

καθώς και τη δημιουργία εννέα κόμβων για τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το έργο θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και θα προσδώσει αναπτυξιακή ώθηση σε περιοχές με αυξανόμενη επισκεψιμότητα και εμπορική δραστηριότητα.