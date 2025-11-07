Οι κυρώσεις των ΗΠΑ πλήττουν τη Lukoil - Αποσύρει την προσφορά της η Gunvor

Οι διεθνείς δραστηριότητες της Lukoil αντιμετώπισαν αυξανόμενες διαταραχές την Παρασκευή, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσαν οι ΗΠΑ για τη διακοπή των συναλλαγών με τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία και μετά την κατάρρευση της αναμενόμενης πώλησης των δραστηριοτήτων της στην ελβετική Gunvor.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, που πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε πώληση λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Lukoil, χαρακτήρισε την Πέμπτη την Gunvor «μαριονέτα» του Κρεμλίνου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιτίθεται στη συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη Lukoil και στον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, Rosneft, τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

«Το αυστηρό μήνυμα του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί σήμα προς την αγορά ότι όσοι στοιχηματίζουν σε μια ταχεία ομαλοποίηση του ρωσικού ενεργειακού εμπορίου θα απογοητευτούν», δήλωσε ο Τζέφρι Πάιατ, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της McLarty Associates και πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους ενεργειακούς πόρους.

Αναλυτές και στελέχη εταιρειών πετρελαίου εκτιμούν ότι η Lukoil πιθανότατα θα αναγκαστεί να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία με σημαντικές εκπτώσεις έως την προθεσμία της 21ης Νοεμβρίου, που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, πιθανώς σε μια μεγάλη δυτική εταιρεία.

«Τώρα κάθε επόμενος αγοραστής θα απαιτήσει μεγαλύτερη έκπτωση από ό,τι προέβλεπε η συμφωνία με την Gunvor - και από πολλές απόψεις, ίσως αυτός να ήταν και ο στόχος των Αμερικανών», δήλωσε ο Ιγκόρ Γιούσκοφ, καθηγητής στο Χρηματοοικονομικό Πανεπιστήμιο της Ρωσικής κυβέρνησης.

Η Μολδαβία ζητά εξαιρέσεις

Στις επιπτώσεις των περιορισμών, ο υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας, Ντόριν Γιουνγκχιέτου, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Lukoil θα πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη χώρα από τις 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Lukoil κατέχει αριθμό πρατηρίων καυσίμων, προμηθεύει την αγορά πετρελαίου και είναι ο ιδιώτης ιδιοκτήτης της μοναδικής εγκατάστασης αποθήκευσης και ανεφοδιασμού αεροσκαφών του αεροδρομίου.

Η Μολδαβία έχει ζητήσει προσωρινή εξαίρεση από την Ουάσινγκτον ώστε η Lukoil να συνεχίσει να λειτουργεί στη χώρα μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα, προκειμένου να μην διαταραχθεί η προμήθεια καυσίμων.

Επιπλέον, η Μολδαβία απέρριψε την προσφορά της Lukoil να εκποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να πουλήσει την υποδομή του αεροδρομίου σε άλλη εταιρεία.

Στη Βουλγαρία, οι αρχές έχουν επιταχύνει τις κινήσεις τους για την παράδοση του ελέγχου του διυλιστηρίου της Lukoil στο Μπουργκάς σε ειδικό διαχειριστή. Πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος πρότειναν νόμο που θα επιτρέπει στον διαχειριστή, αν διοριστεί, να πουλήσει το διυλιστήριο χωρίς τη συγκατάθεση της Lukoil.

Τα πρατήρια της Lukoil στη Φινλανδία «στερεύουν»

Στη Φινλανδία, η αλυσίδα πρατηρίων βενζίνης Teboil, ιδιοκτησίας της Lukoil, αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων, καθώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ εμποδίζουν τη μητρική εταιρεία να λειτουργήσει, σύμφωνα με την εφημερίδα Helsingin Sanomat, επικαλούμενη εκπρόσωπο της Teboil.

«Μειώνουμε τα αποθέματα καυσίμων μας, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένα πρατήρια έχουν ήδη εξαντληθεί ορισμένοι τύποι καυσίμων, και ο αριθμός αυτών των πρατηρίων αυξάνεται καθημερινά», δήλωσε η Toni Flyckt, διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Teboil.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά, μετά την απόσυρση της προσφοράς της Gunvor.

Ερωτηθείς για την εξέλιξη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε το ζήτημα εμπορικό και συνδεδεμένο με τις «παράνομες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Μόσχας», τονίζοντας ωστόσο ότι είναι σημαντικό να προστατευτούν τα συμφέροντα της Lukoil.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα νόμιμα συμφέροντα μιας μεγάλης διεθνούς εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ρωσικής όπως η Lukoil, όσον αφορά το διεθνές εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις, πρέπει να γίνονται σεβαστά», δήλωσε ο Πεσκόφ.