Οι εταιρείες Πληροφορικής επεκτείνονται σε άμυνα και κυβερνοασφάλεια

Σε τρείς βασικούς άξονες θα εστιαστεί η δραστηριοποίηση των ελληνικών εταιρειών του κλάδου Πληροφορικής για το 2026, ενώ, παράλληλα, θα συνεχισθεί για μια ακόμη χρονιά η κινητικότητα στον τομέα εξαγορών και συγχωνεύσεων τόσο εντός των συνόρων όσο και στο εξωτερικό.

Μετά, μάλιστα, την υλοποποίηση και τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του RRF, οι εταιρείες του κλάδου Πληροφορικής θα στραφούν για επενδύσεις στην Defence tech, την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές υποδομές.

Έτσι, το 2026 αναμένεται μεγαλύτερη διείσδυση εταιρειών Πληροφορικής σε αμυντικά έργα, αλλά και συνέργειες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, αλλάζοντας τον χάρτη ενός κλάδου που θεωρούνταν «κλειστός».

Η κυβερνοασφάλεια περνά από τον ρόλο της υποστηρικτικής υπηρεσίας στον ρόλο της προτεραιότητας. Οι αυξημένες κυβερνοεπιθέσεις, τα αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια και η ψηφιοποίηση κρίσιμων υποδομών καθιστούν την ασφάλεια πληροφοριών βασικό ζητούμενο για Δημόσιο και επιχειρήσεις.

Ακόμη, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο, με αύξηση των σχετικών δαπανών, ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών SOC, managed security και AI-driven cyber defence, αλλά και έντονη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη.

Εξαγορές

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των εταιρειών Πληροφορικής, η εταιρεία Real Consulting συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2025 εισήλθε στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, έχει ήδη προχωρήσει σε σχετική διερεύνηση. Παρόμοιες προσπάθειες καταβάλλει και η Performance Technologies, η οποία μετετάγη και αυτή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ τον περασμένο Ιούλιο.

Παράλληλα, σε αντίστοιχες κινήσεις πρόκειται να προβούν και στον κλάδο του business software, εκεί όπου πρωταγωνιστούν η Entersoftone και η Epsilon Net.

H εταιρεία Profile ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απόκτηση του 87,23% της Algosystems, με ένα deal που προσεγγίζει τα 3-4 εκατ. ευρώ, ενώ όπως ακούγεται στην αγορά ετοιμάζει την εξαγορά τουλάχιστον μιας εταιρείας fintech στη Δυτική Ευρώπη.

Παράλληλα στοχεύει να ενισχύσει το ήδη ισχυρό της αποτύπωμα σε χώρες τους εξωτερικού όπως Βρετανία και Σκανδιναβία, ενώ επεκτείνεται σε στρατηγικές αγορές, στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ασία, καθώς και στην περιοχή της Καραϊβικής, μέσω συνεργασιών με κορυφαία τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα.

Η Byte, θυγατρική του ομίλου Ideal, σύμφωνα με την διοίκηση, ετοιμάζεται νέα κίνηση εξαγοράς το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας κυρίως στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.

Μία ακόμα εταιρεία η οποία είχε μεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο και στρέφεται προς εξαγορές αλλά και δραστηριότητα στο εξωτερικό, είναι η Q&R, η οποία ετοιμάζει είσοδο στην αμυντική τεχνολογία, μέσα από εξαγορά εταιρείας του εξωτερικού.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Όπως αναφέρουν πολλά στελέχη της αγοράς Πληροφορικής η μετάβαση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είναι εύκολη, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει θετική διάθεση για χρηματοδότηση της συντήρησης των έργων ψηφιοποίησης.

Μάλιστα το θέμα, αυτό, της συντήρησης βρίσκεται ήδη ψηλά στην ατζέντα του αρμόδιου υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή εξετάζονται επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το νέο ΕΣΠΑ, που λόγω RRF δεν ήταν σε πρώτο πλάνο, αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι για παράδειγμα το SAFE, κυρίως στο κομμάτι που αφορά στην κυβερνοασφάλεια.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, αλλά και να διατηρηθεί ο ρυθμός επενδύσεων στην τεχνολογία, σε μια περίοδο που το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Για τα έργα που ενδέχεται να μην προχωρήσουν με πόρους του Ταμείου, αλλά έχουν πρωτεύουσα σημασία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα αρμόδια υπουργεία θα συνεργαστούν ώστε να βρεθούν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.