Οι αλλαγές στο ΝΟΚ, οι παγκόσμιες τάσεις στη δόμηση και η ελληνική πραγματικότητα

Ρόλο καταλύτη για την υλοποίηση επενδύσεων και την αλλαγή κουλτούρας σχετικά με την ποιότητα των κτιρίων μπορούν να διαδραματίσουν τα αειφόρα κτίρια και το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC Greece) να τάσσεται υπέρ της παροχής κινήτρων για πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στον νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Όπως αποκάλυψαν οι εκπρόσωποι του SBC Greece τα πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τα 100 με τα κτίρια του Δημοσίου να απουσιάζουν από την λίστα παντελώς, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του liberal για το που υπολογίζεται το κόστος πιστοποίησης για τα ακίνητα του Δημοσίου η απάντηση ήταν αφοπλιστική.

Όπως σημειώθηκε, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα τέτοιο κόστος καθώς τα κτίρια του Δημοσίου ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες και ουδείς γνωρίζει τον απόλυτο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση το έργο χαρακτηρίστηκε «τιτάνιο» και προτάχθηκαν τα εκπαιδευτικά κτίρια, όπως σχολεία και Πανεπιστήμια για λόγους υγείας και ευεξίας, αρχής γενομένης από τον νεαρό πληθυσμό της χώρας.

Σύμφωνα με την θέση του διοικητικού συμβουλίου του SBC, τα κίνητρα θα μπορούσαν να αφορούν κτίρια πιστοποιημένα κατά LEED, BREΕAM και DGNB που ιστορικά έχουν ταυτιστεί με τον ορισμό της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος και χρησιμοποιούνται ευρέως επηρεάζοντας θετικά τις εθνικές νομοθεσίες, την κατασκευαστική βιομηχανία καθώς και την αγορά των ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ίδιοι απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους ανέφεραν, πως το κόστος κατασκευής ενός αειφόρου κτιρίου είναι μεσοσταθμικά υψηλότερο κατά 5%-8% σε σχέση με αυτό ενός συμβατικού, ωστόσο γίνεται απόσβεση και… με το παραπάνω, σε βάθος χρόνο. Χαρακτηριστικά, έχει υπολογισθεί ότι για κάθε €1 παραπάνω που δαπανάται σε ένα αειφόρο κτίριο, εξοικονομούνται €6 μόνο και μόνο στα κόστη ανθεκτικότητας και προστασίας από φυσικές καταστροφές - χωρίς να υπολογίζονται άλλοι παράμετροι όπως για παράδειγμα, η υγεία του προσωπικού (εφόσον πρόκειται για χώρο εργασίας) και η συνακόλουθη αύξηση παραγωγικότητας.

Όσον αφορά στη φύση των κινήτρων, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του SBC, Αλέξανδρος Αθανασούλας, δεν είναι απαραίτητο να αφορούν αυξημένη δόμηση αλλά θα μπορούσαν να είναι φορολογικά, χρηματοδοτικά ή ακόμα και να είναι δομικά αλλά νέου τύπου.

Οι - άμεσες ή έμμεσες - επιδοτήσεις είναι, ένα προσωρινό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι η κοινωνία να ωριμάσει, σύμφωνα με τον ίδιο για να τονίσει ότι η η ίδια η κοινωνία πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να αναζητά και να δίνει μεγαλύτερη αξία στα ακίνητα που είναι υψηλότερων προδιαγραφών και δη σε όρους αειφορίας.



Θα πρέπει δεν να σημειωθεί ότι ο όρος αειφορία περιλαμβάνει μεν αλλά δεν περιορίζεται στην υψηλή ενεργειακή απόδοση (Α+), καθώς περιλαμβάνει κι άλλες παραμέτρους, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διατήρηση όλων των μορφών ρύπανσης (κατά την κατασκευή και λειτουργία) σε χαμηλό επίπεδο, η διαχείριση των αποβλήτων κ.α.

Το SBC έχει καταθέσει τις προτάσεις του για το ΝΟΚ, τόσο στο υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.



Οι αλλαγές στο ΝΟΚ, οι παγκόσμιες τάσεις στη δόμηση και η ελληνική πραγματικότητα βρέθηκαν άλλωστε στο επίκεντρο του συνεδρίου του SBC Greece που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη14 Οκτωβρίου 2025 στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Πέρα από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας, εταιρειών και θεσμών της αειφορίας, το παρών φέτος έδωσε και η CEO του διεθνούς φορέα World Green Building Council (World GBC), Christina Gamboa. Μεταξύ άλλων, η κα Gamboa τόνισε ότι βρισκόμαστε στην "εποχή της εφαρμογής" για τη βιώσιμη δόμηση και όχι πλέον στη θεωρητική συζήτηση, ενώ επισήμανε ότι τα κτίρια ευθύνονται για το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών και μπορούν να αποτελέσουν το πιο ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του 1,5°C. Όπως είπε, το WorldGBC έχει επεκταθεί σε 88 εθνικά συμβούλια, καλύπτοντας χώρες που ευθύνονται για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος.

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης επικεντρώθηκε στην απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη σταθερότητας μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ανακοίνωσε ότι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός θα έχει μόλις 20 άρθρα, αντί της σημερινής πολυπλοκότητας, και θα απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία. Τόνισε ότι η σταθερότητα θα έρθει μόνο με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία αναμένονται έως το 2027 και χρηματοδοτούνται με 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, τόνισε ότι η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ, με έντονα καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές και υπογράμμισε ότι η αλλαγή που κάνουμε σήμερα θα επηρεάσει την επόμενη γενιά, επομένως το χρωστάμε στα παιδιά μας. Ανέφερε ότι ο μεγάλος εχθρός είναι η ταφή των αποβλήτων και ότι ο στόχος είναι να μειωθεί στο 10%. Ανέφερε επίσης ότι από 3 μονάδες επεξεργασίας το 2019 έχουμε φτάσει σε 13 σήμερα, με 26 ακόμα σε κατασκευή.

Ο Πρόεδρος του SBC Greece και διευθύνων σύμβουλος του Stirixis Group, Αλέξανδρος Αθανασούλας, με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου δήλωσε: «Το Ετήσιο Συνέδριο του SBC Greece δεν είναι απλώς μια ετήσια διοργάνωση, αλλά μια στιγμή συλλογικής αφύπνισης και δράσης. Από το όραμα περνάμε στην πράξη, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό αποτύπωμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε την αειφορία να αγγίζει πλέον την καρδιά της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει δυνάμεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τη μετάβαση προς ένα δομημένο περιβάλλον ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο. Το SBC Greece θα συνεχίσει να ενώνει, να εμπνέει και να οδηγεί τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στο πεδίο της πραγματικής αλλαγής».