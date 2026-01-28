O πρώτος χρόνος λειτουργίας της Bolt στην Ελλάδα ενίσχυσε τις επιλογές αστικής μετακίνησης για τους επιβάτες

Η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις παγκοσμίως, γιορτάζει το σημαντικό ορόσημο της ολοκλήρωσης του πρώτου έτους λειτουργίας της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο κάτοικοι και επισκέπτες μετακινούνται στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Ξεκινώντας τη λειτουργία της από την Αθήνα και επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της έως τη Κρήτη, η Bolt καθιερώθηκε γρήγορα ως μια δημοφιλής επιλογή αστικής μετακίνησης με ταξί τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της χώρας. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, η ζήτηση για διαδρομές ήταν σημαντική, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ανάγκη για άμεσες, εύκολες στη χρήση και αξιόπιστες λύσεις αστικής μετακίνησης.

Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία της ταχείας επέκτασης της πλατφόρμας: κατά την διάρκεια αυτού του έτους η μεγαλύτερη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε από οδηγό ταξί μέσω της Bolt στην Ελλάδα έφτασε τα 376 χιλιόμετρα, ενώ ο οδηγός ταξί με την υψηλότερη απόδοση πραγματοποίησε 2.931 διαδρομές.

Καθοριστικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη της δραστηριότητας της πλατφόρμας στην Ελλάδα διαδραματίζει η συστηματική επένδυση της Bolt στην ενίσχυση των αποδοχών των οδηγών ταξί, σε συνδυασμό με τη μείωση του χρόνου αναμονής τους μεταξύ διαδρομών, εδραιώνοντας σταθερά τη θέση της ως μια πλατφόρμα επιλογής για επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Την ίδια στιγμή, ο πιο ενεργός χρήστης της πλατφόρμας ολοκλήρωσε 242 διαδρομές από τον Σεπτέμβριο που εγγράφηκε. Ανάμεσα στα διάφορα στατιστικά για το προφίλ των χρηστών της πλατφόρμας προκύπτει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τα ονόματα τους, που είναι ενδεικτικό και για το ποια είναι τα πιο διαδεδομένα ονόματα στην Ελλάδα: συγκεκριμένα, το πιο συχνό γυναικείο όνομα χρήστη είναι το Ελένη ενώ τα 2/3 των ανδρών επιβατών ονομάζονται Γιάννης ή Γιώργος.

Ακόμα, τα δεδομένα της Bolt από τις μετακινήσεις των χρηστών της πλατφόρμας την χρονιά που πέρασε αναδεικνύουν επίσης ποιες είναι οι ώρες και ημέρες αιχμής για τις μετακινήσεις στην Ελλάδα. Η Κυριακή καταγράφεται ως η πιο πολυσύχναστη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ειδικά στην Αθήνα η ζήτηση για ταξί κορυφώνεται γύρω στις 17:00, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ολοκληρώνουν το ωράριο εργασίας τους και αναζητούν έναν άμεσο και εύκολο τρόπο μετακίνησης, είτε για την επιστροφή τους στο σπίτι είτε για τις απογευματινές τους δραστηριότητες, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης.

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση για διαδρομές διαδραματίζει και ο τουρισμός, με την πλειονότητα των μετακινήσεων της Bolt να ξεκινούν ή να ολοκληρώνονται σε βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το Αεροδρόμιο Ηρακλείου και το Λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, οι διεθνείς επισκέπτες πραγματοποίησαν το 70% των συνολικών διαδρομών της Bolt τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που αποτυπώνει αφενός τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού - μάλιστα οι επισκέπτες είναι προερχόμενοι από 146 διαφορετικές χώρες - και αφετέρου την αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστες λύσεις μετακίνησης από τους ταξιδιώτες.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την τάση, η Bolt εισήγαγε και τη λειτουργία Flight Tracking για προγραμματισμένες διαδρομές από και προς το Αεροδρόμιο Αθηνών. Η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την ώρα παραλαβής βάσει της πραγματικής ώρας άφιξης της πτήσης, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναμονής τόσο για τον επιβάτη όσο και για τον οδηγό ταξί και αναβαθμίζοντάς τελικά την εμπειρία μετακίνησης.

Παρά τον μόλις ένα χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα, η Bolt εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των κατοίκων της Ελλάδας όσο και των διεθνών ταξιδιωτών, θέτοντάς στον πυρήνα της λειτουργίας της την ασφάλεια του επιβάτη. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της Bolt διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Safety Toolkit, που περιλαμβάνει κωδικούς επαλήθευσης διαδρομής, δυνατότητα κοινοποίησης τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τους επιβάτες και δυνατότητα καθορισμού επαφής έκτακτης ανάγκης, συνεχή παρακολούθηση διαδρομών από την Ομάδα Ασφαλείας της Bolt, καθώς και μηχανισμό αναφοράς επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι δυνατότητες της εφαρμογής ενισχύουν μια ευρύτερη κουλτούρα ασφαλούς αστικής κινητικότητας, υποστηρίζοντας τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών ταξί στη χώρα μας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πλατφόρμα λάνσαρε και στην Ελλάδα τη λειτουργία Family Profile, έναν κοινόχρηστο λογαριασμό που επιτρέπει σε έναν χρήστη να προγραμματίζει διαδρομές για έως και εννέα άτομα. Σχεδιασμένη για οικογένειες, ηλικιωμένους ή άτομα που χρειάζονται υποστήριξη στον συντονισμό των μετακινήσεών τους, η λειτουργία απλοποιεί και καθιστά πιο ασφαλείς τις καθημερινές μετακινήσεις όσων χρειάζονται βοήθεια για την υλοποίηση αυτών.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Bolt συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί και να επενδύει διαρκώς σε λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επιβατών, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός προσβάσιμου, αξιόπιστου και αποδοτικού οικοσυστήματος αστικών μεταφορών, καθιστώντας τελικά την αστική κινητικότητα στη χώρα πιο ασφαλή, πιο έξυπνη και πιο ανθρωποκεντρική.

Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις διεθνώς, η Bolt προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών κοινόχρηστης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ride-hailing, ενοικίασης scooter, ηλεκτρικών ποδηλάτων και αυτοκινήτων σε περισσότερους από 200 εκατ. πελάτες. Περισσότεροι από 4,5 εκατ. οδηγοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Bolt. Στόχος της εταιρείας είναι να επιταχύνει τη μετάβαση από την χρήση ιδιωτικών οχημάτων στην κοινόχρηστη κινητικότητα, προσφέροντας καλύτερες εναλλακτικές για κάθε χρήση. Εκτός από το ride-hailing, ενοικίαση scooter και αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες τις περιλαμβάνουν και παράδοση φαγητού και προϊόντων παντοπωλείου καθώς και υπηρεσίες εταιρικής μετακίνησης.